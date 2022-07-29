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    Instagram geri adım attı, orijinale dönüyor

    Instagram paltformunun bir süredir test ettiği TikTok benzeri tam ekran ana sayfa görünümünden vazgeçti. Gelen yoğun tepkiler sosyal ağın geri adım atmasına neden oldu.
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    Instagram

    TikTok ile daha ciddi rekabet edebilmek için ana sayfa görünümünü tam ekrana çeviren ve kapalı bir grupla testlere başlayan Instagram geri adım attı. Kullanıcıların sert tepkisi beklenmedik oldu.

    Instagram aslına dönüyor

    TikTok platformunun uzun süredir varsayılan olarak kullandığı tam ekran görüntüleme tecrübesi aslında önemli bir adım oldu. Instagram Reels gibi yeni tecrübeler tam ekrana geçerken orijinal ana ekrandaki değişimler ise kullanıcıdan red yiyor.

    Instagram tarafından geçtiğimiz ay testlere başlayan tam ekran ana sayfa görünümü de red yedi. Gelen tepkiler sonucunda testlerin iptal edildiği açıklandı. Kullanıcılar tam ekran ile birlikte metinlerin ve menü butonlarının değişiminden memnun kalmadı.

    Tam ekran değişiminin yanında kullanıcı ana sayfasına daha fazla önerilen içerik ve Reels videosu eklenmesi de rafa kalktı. Bu iki unsur da kullanıcılar rahatsız etmişti. Bunun haricinde Facebook ana akışa daha fazla önerilen içerik ekleme planının ise devam ettiği belirtildi.

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