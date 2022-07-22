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    Gençler arasındaki en popüler haber kaynağının Instagram olduğu açıklandı

    İngiltere'de Ofcom tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2022'de gençlerin en çok tercih ettiği haber kaynağı Instagram oldu. Basılı haber kaynaklarının kullanımı ise gün geçtikçe düşüyor.
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    Gençler arasındaki en popüler haber kaynağı: Instagram
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    Medya gözlemcisi Ofcom tarafından yakın bir zamanda yayınlanan bir rapora göre Instagram şu anda İngiltere'deki gençler arasında en popüler haber kaynağı ve peşinden TikTok ile YouTube geliyor.

    Gençlerin yalnızca dörtte biri haberlerini BBC'den alıyor

    Ofcom tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022'de yaklaşık 10 gençten üçü Instagram'ı haber kaynağı olarak kullandı. Yüzde 28'i ise TikTok ve YouTube'u kullandı. Çevrimiçi ankete göre, gençlerin yalnızca dörtte biri haberlerini geleneksel haber kaynakları BBC One ve BBC Two'dan alıyor.

    BBC One, İngiltere'de yetişkinler arasında hala en çok kullanılan haber kaynağı. Ancak bu sene yüzde altılık bir azalma payı gözlemlendi.

    Gençler arasındaki en popüler haber kaynağı: Instagram
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    Haber amaçlı kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok ise en büyük artışı gördü ve tahmini 3,9 milyon İngiliz yetişkin bu uygulamaya yöneliyor. TikTok'un haber kullanıcılarının yarısı ise 16 ila 24 yaşları arasında.

    Düşen rakamlara rağmen televizyon haberleri, İngiltere'deki yetişkinlerin yüzde 71'i için en güvenilir haber kaynağı olmaya devam ediyor ve sosyal medyadaki haberlere sadece yüzde 35'i güveniyor. Basılı ve çevrimiçi gazetelerin kullanımı da 2018'de yüzde 51'den yüzde 38'e düşmüştü.

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