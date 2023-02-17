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    Instagram yeni özelliğini kullanıma sunuyor: Kanallar

    Instagram, içerik oluşturucuların takipçileriyle geniş ölçekte doğrudan etkileşim kurmasını sağlayacak olan yayın kanalları özelliğini kullanıma sunuyor.        
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    Instagram yeni özelliğini kullanıma sunuyor: Kanallar Tam Boyutta Gör
    Meta, Instagram kullanıcıları için yeni bir özelliği kullanıma sunacak. Instagram Kanalları olarak adlandırılan bu yayın kanalları, içerik oluşturucuların herkese açık, bire-çok mesajları doğrudan takipçileriyle paylaşmalarına olanak tanıyor. Bu özellik Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından şirketin Instagram'daki resmi kanalı olan kendi 'Meta Channel'ı ile duyuruldu.

    Telegram'ın da benzer bir özelliği var

    Blog yazısında şirket, içerik oluşturucuların en son güncellemelerini ve sahne arkası anlarını takipçileriyle paylaşmak için Kanallar oluşturabileceklerini söyledi. Sesli notlar gönderebilecekler ve hatta hayran geri bildirimlerini kitleselleştirmek için anketler oluşturabilecekler. Yayın kanallarında yalnızca içerik oluşturucular mesaj gönderebilirken, takipçiler içeriğe tepki verebilecek ve anketlerde oy kullanabilecek.

    Instagram yeni özelliğini kullanıma sunuyor: Kanallar Tam Boyutta Gör
    Instagram, şu anda ABD'deki bir avuç içerik oluşturucuyla yayın kanallarını test ettiğini ve önümüzdeki aylarda genişletmeyi planladığını açıkladı. İlgilenen içerik oluşturucular, mobil cihazlarındaki bekleme listesine erişerek erken erişim için değerlendirilmek üzere kaydolabiliyorlar.
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    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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