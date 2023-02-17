Instagram yeni özelliğini kullanıma sunuyor: Kanallar

Telegram'ın da benzer bir özelliği var
Blog yazısında şirket, içerik oluşturucuların en son güncellemelerini ve sahne arkası anlarını takipçileriyle paylaşmak için Kanallar oluşturabileceklerini söyledi. Sesli notlar gönderebilecekler ve hatta hayran geri bildirimlerini kitleselleştirmek için anketler oluşturabilecekler. Yayın kanallarında yalnızca içerik oluşturucular mesaj gönderebilirken, takipçiler içeriğe tepki verebilecek ve anketlerde oy kullanabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah