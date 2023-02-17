Tam Boyutta Gör Meta, Instagram kullanıcıları için yeni bir özelliği kullanıma sunacak. Instagram Kanalları olarak adlandırılan bu yayın kanalları, içerik oluşturucuların herkese açık, bire-çok mesajları doğrudan takipçileriyle paylaşmalarına olanak tanıyor. Bu özellik Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından şirketin Instagram'daki resmi kanalı olan kendi 'Meta Channel'ı ile duyuruldu.

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Blog yazısında şirket, içerik oluşturucuların en son güncellemelerini ve sahne arkası anlarını takipçileriyle paylaşmak için Kanallar oluşturabileceklerini söyledi. Sesli notlar gönderebilecekler ve hatta hayran geri bildirimlerini kitleselleştirmek için anketler oluşturabilecekler. Yayın kanallarında yalnızca içerik oluşturucular mesaj gönderebilirken, takipçiler içeriğe tepki verebilecek ve anketlerde oy kullanabilecek.

Tam Boyutta Gör Instagram, şu anda ABD'deki bir avuç içerik oluşturucuyla yayın kanallarını test ettiğini ve önümüzdeki aylarda genişletmeyi planladığını açıkladı. İlgilenen içerik oluşturucular, mobil cihazlarındaki bekleme listesine erişerek erken erişim için değerlendirilmek üzere kaydolabiliyorlar.

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Instagram yeni özelliğini kullanıma sunuyor: Kanallar