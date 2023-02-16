Nokia telefonlardaki efsanevi 'yılan' oyunu yenilendi

Bulmacalarla dolu bir zindan
Dev bir yılanı kontrol ettiğiniz oyunun hikayesi, çeşitli bulmacalar içeren ve birçok karodan oluşan bir zindanda geçiyor. Oyunun yenilenmiş versiyonunun ana özellikleri ise şunlar:
- 5-8 saatlik oynanışa sahip kesintisiz, iç içe geçmiş bir bulmaca zindanı
- Ritim ve uzunluğa dayalı tuzaklar ve bulmacalar
- Farklı tasarım, müzik ve bulmaca stillerine sahip beş ortam
- Keşfetmek ve ustalaşmak için gizli güçler
Oyunda ayrıca eşsiz bulmaca stillerine sahip 4 rakip türü, çeşitli iyileştirmeler, gizli seviyeler, kendi desenlerinizi oluşturarak yılan derisi özelleştirme ve kendi bulmacanızı oluşturmanıza olanak tanıyan bir seviye editörü bulunmakta.
Temple Of Snek oyununun demo sürümü ücretsiz olarak indirilebilirken, tam sürümü ise %20 indirimli olarak 16,40 TL'den satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah