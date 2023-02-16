Aetheric Games, birçok kişinin siyah beyaz Nokia 3210 telefonlardan beri aşina olduğu efsanevi Yılan (Snake) oyununun yeniden tasarlanmış yeni sürümünü Steam mağazası üzerinden Temple Of Snek adıyla yayınladı.

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Bulmacalarla dolu bir zindan

Dev bir yılanı kontrol ettiğiniz oyunun hikayesi, çeşitli bulmacalar içeren ve birçok karodan oluşan bir zindanda geçiyor. Oyunun yenilenmiş versiyonunun ana özellikleri ise şunlar:

5-8 saatlik oynanışa sahip kesintisiz, iç içe geçmiş bir bulmaca zindanı

Ritim ve uzunluğa dayalı tuzaklar ve bulmacalar

Farklı tasarım, müzik ve bulmaca stillerine sahip beş ortam

Keşfetmek ve ustalaşmak için gizli güçler

Oyunda ayrıca eşsiz bulmaca stillerine sahip 4 rakip türü, çeşitli iyileştirmeler, gizli seviyeler, kendi desenlerinizi oluşturarak yılan derisi özelleştirme ve kendi bulmacanızı oluşturmanıza olanak tanıyan bir seviye editörü bulunmakta.

Temple Of Snek oyununun demo sürümü ücretsiz olarak indirilebilirken, tam sürümü ise %20 indirimli olarak 16,40 TL'den satışa sunuldu.

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Nokia telefonlardaki efsanevi "yılan" oyunu yenilendi