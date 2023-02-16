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    Anlık Bildirim

    Nokia telefonlardaki efsanevi "yılan" oyunu yenilendi

    Doksanlı yılların sonunda piyasaya sürülen Nokia 3210 ile birlikte hayatımıza giren yılan oyunu yeniden tasarlandı ve Steam üzerinden satışa sunuldu.            
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    Nokia telefonlardaki efsanevi 'yılan' oyunu yenilendi
    Aetheric Games, birçok kişinin siyah beyaz Nokia 3210 telefonlardan beri aşina olduğu efsanevi Yılan (Snake) oyununun yeniden tasarlanmış yeni sürümünü Steam mağazası üzerinden Temple Of Snek adıyla yayınladı.

    Bulmacalarla dolu bir zindan

    Dev bir yılanı kontrol ettiğiniz oyunun hikayesi, çeşitli bulmacalar içeren ve birçok karodan oluşan bir zindanda geçiyor. Oyunun yenilenmiş versiyonunun ana özellikleri ise şunlar:

    • 5-8 saatlik oynanışa sahip kesintisiz, iç içe geçmiş bir bulmaca zindanı
    • Ritim ve uzunluğa dayalı tuzaklar ve bulmacalar
    • Farklı tasarım, müzik ve bulmaca stillerine sahip beş ortam
    • Keşfetmek ve ustalaşmak için gizli güçler

    Oyunda ayrıca eşsiz bulmaca stillerine sahip 4 rakip türü, çeşitli iyileştirmeler, gizli seviyeler, kendi desenlerinizi oluşturarak yılan derisi özelleştirme ve kendi bulmacanızı oluşturmanıza olanak tanıyan bir seviye editörü bulunmakta.

    Temple Of Snek oyununun demo sürümü ücretsiz olarak indirilebilirken, tam sürümü ise %20 indirimli olarak 16,40 TL'den satışa sunuldu.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 1 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 3 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 5 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 5 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 6 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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