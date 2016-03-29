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Instagram yeni zaman tüneli akış modelini erteledi

Dev sosyal medya platformu Instagram zaman tüneli akışıyla ilgili önemli bir yeniliğe hazırlanıyordu, ancak kullanıcılardan gelen yoğun tepki platforma geri adım attırdı.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Aylık 400 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan fotoğraf paylaşım platformu Instagram bu fotoğrafları ilk günden beri kronolojik olarak sıralıyor. Başka bir deyişle herhangi bir kullanıcı zaman tünelinde vakit geçirdiğinde takip ettiği hesapların fotoğraflarını zamana göre sıralanmış şekilde görüyor. 
Dev sosyal medya platformu kısa bir süre önce bu düzeni değiştireceğini açıkladı. Yeni bir algoritmayla birlikte artık fotoğraflar gördükleri ilgiye göre sıralanacaktı. Instagram kullanıcıları Facebook ve Twitter'da (Yeni özelliği) gördüğümüz bu sıralama biçimine kesin bir şekilde karşı çıkınca platform da geri adım atmak zorunda kaldı.
Yapılan açıklamaya göre yeni algoritma şu an için uygulanmayacak. Yeni sistemin uygulanabilmesi için bir miktar daha test ve geliştirme gerekiyor. Instagram ekibi bir kaç aylık süre içerisinde testleri ve geliştirmeleri tamamlayarak bir kez daha kullanıcıların karşısına çıkacak. Bakalım yoğun tepki gören değişiklik yeni haliyle birlikte kullanıcıların ilgisini çekebilecek mi?

http://www.engadget.com/2016/03/28/instagram-says-its-not-changing-your-feed-yet/ Yorum Yaz
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
Gelmesin ya böyle saçmalık mı olur?
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mehmtl 3 yıl
Bence ertelemesinler hiç gelmesin daha iyi
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Public_Enemy 3 yıl
neden bunların hepsi akışları zamana göre değilde başka kıstasa göre sıralamak istiyorlar ? Ben buna bir anlam veremiyorum. Face'de aynı saçmalık, kaç gün önceki şeyler çıkıyor.
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Erreguay 3 yıl Public_Enemy
Public_Enemy
neden bunların hepsi akışları zamana göre değilde başka kıstasa göre sıralamak istiyorlar ? Ben buna bir anlam veremiyorum. Face'de aynı saçmalık, kaç gün önceki şeyler çıkıyor.

Kim daha çok para verirse onun resmi daha çok kitleye ulaşır diyo kısaca.
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Macella 3 yıl
Mark burayıda façeye benzetecek kendi kendini öldürecek bence
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