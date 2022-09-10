Instagram, yeniden yayınlama özelliğini test ettiğini doğruladı

Popüler sosyal medya platformu Instagram, kendini geliştirmeye ve yeni özellikler denemeye devam ediyor. Şirket, kullanıcıların başkalarının gönderilerini veya Reels'larını yeniden paylaşmalarını sağlayan yeni bir özelliği test ediyor olabilir.
Instagram, yakında Repost özelliğini kullanıma sunacak
Sosyal medya analisti Matt Navarra'nın Twitter'da paylaştığı bir ekran görüntüsü Instagram'ın yeni özelliğini ortaya çıkardı. Test aşamasında olan Reposts adlı yeni özellik kullanıma sunulduğunda profil sekmenizde bulunacak. Bu özellik sayesinde ise başkalarının gönderilerini veya Reels'larını kendi akışınızda yeniden paylaşabileceksiniz.
Meta sözcüsü Seine Kim özellik hakkında yaptığı açıklamalarda “Hikayelerde nasıl yeniden paylaşabileceğinize benzer şekilde, Feed'deki gönderileri yeniden paylaşma yeteneğini araştırıyoruz, böylece insanlar kendileriyle rezonansa girenleri paylaşabilir ve böylece orijinal içerik oluşturucular çalışmaları için kredilendirilir.” sözlerine yer verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Abone sayısı doğru mudur acaba
içerik cok iyi teşekkürler
@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler