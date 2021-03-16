Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor

Instagram, yetişkinler ve gençler arasındaki etkileşimi kısıtlayan yeni politikalar hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sosyal medya devinin amacı platformu küçük yaştaki kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek.İlginizi Çekebilir Instagram da Clubhouse'un izinde: Sesli sohbet odaları test ediliyor
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Uygulama, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini engelleyecek. Ayrıca şüpheli görünen yetişkinlerle yazışmaya kalkan küçük yaştaki kullanıcılara bazı güvenlik uyarıları gösterecek.
Güvenlik uyarıları ekrana gelecek
Söz konusu güvenlik bildirimleri gençlere şikayette bulunma veya engelleme seçenekleri sunacak. Ayrıca mesajlara yanıt verme konusunda herhangi bir baskı hissetmemelerini ve tanımadıkları kişilerle fotoğraf, video veya bilgi paylaşırken dikkatli olmalarını hatırlatacak.
Instagram'ın denetleme mekanizması 18 yaşın altındaki kullanıcılara çok sayıda mesaj ve arkadaşlık isteği gönderen yetişkinleri potansiyel şüpheli olarak değerlendirecek. Yeni özelliğin bu ay bazı ülkelerde kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Daha sonrasında ise dünya geneline yayılacak.
https://about.instagram.com/blog/announcements/continuing-to-make-instagram-safer-for-the-youngest-members-of-our-community Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!