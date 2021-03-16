Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor

Tam Boyutta Gör

Instagram, yetişkinler ve gençler arasındaki etkileşimi kısıtlayan yeni politikalar hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sosyal medya devinin amacı platformu küçük yaştaki kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek.

İlginizi Çekebilir

Instagram da Clubhouse'un izinde: Sesli sohbet odaları test ediliyor

Ayrıca Bkz. "Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei Watch Fit Elegant tanıtıldı"

Uygulama, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini engelleyecek. Ayrıca şüpheli görünen yetişkinlerle yazışmaya kalkan küçük yaştaki kullanıcılara bazı güvenlik uyarıları gösterecek.

Tam Boyutta Gör

Güvenlik uyarıları ekrana gelecek

Söz konusu güvenlik bildirimleri gençlere şikayette bulunma veya engelleme seçenekleri sunacak. Ayrıca mesajlara yanıt verme konusunda herhangi bir baskı hissetmemelerini ve tanımadıkları kişilerle fotoğraf, video veya bilgi paylaşırken dikkatli olmalarını hatırlatacak.

Instagram'ın denetleme mekanizması 18 yaşın altındaki kullanıcılara çok sayıda mesaj ve arkadaşlık isteği gönderen yetişkinleri potansiyel şüpheli olarak değerlendirecek. Yeni özelliğin bu ay bazı ülkelerde kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Daha sonrasında ise dünya geneline yayılacak.

https://about.instagram.com/blog/announcements/continuing-to-make-instagram-safer-for-the-youngest-members-of-our-community

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.