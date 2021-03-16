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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor

    Instagram, yetişkinler ve gençler arasındaki etkileşimi kısıtlayan yeni politikalar uygulamaya hazırlanıyor. Amaç platformu küçük yaştaki kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek.
    16 Mart 2021, 21:00 (Güncellendi, 3 sa.)
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    sosyal medya
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor
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    Instagram, yetişkinler ve gençler arasındaki etkileşimi kısıtlayan yeni politikalar hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sosyal medya devinin amacı platformu küçük yaştaki kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek.

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    Uygulama, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini engelleyecek. Ayrıca şüpheli görünen yetişkinlerle yazışmaya kalkan küçük yaştaki kullanıcılara bazı güvenlik uyarıları gösterecek.

    Instagram, yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen gençlere mesaj göndermesini yasaklıyor
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    Güvenlik uyarıları ekrana gelecek

    Söz konusu güvenlik bildirimleri gençlere şikayette bulunma veya engelleme seçenekleri sunacak. Ayrıca mesajlara yanıt verme konusunda herhangi bir baskı hissetmemelerini ve tanımadıkları kişilerle fotoğraf, video veya bilgi paylaşırken dikkatli olmalarını hatırlatacak.

    Instagram'ın denetleme mekanizması 18 yaşın altındaki kullanıcılara çok sayıda mesaj ve arkadaşlık isteği gönderen yetişkinleri potansiyel şüpheli olarak değerlendirecek. Yeni özelliğin bu ay bazı ülkelerde kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Daha sonrasında ise dünya geneline yayılacak.



    https://about.instagram.com/blog/announcements/continuing-to-make-instagram-safer-for-the-youngest-members-of-our-community
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aytek66 (Aytekin Altun) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnstagram yeni dayısavar özelliğini duyurdu :DDD Evet güzel ve çok çok fazla gecikmiş bir özellik ama herşeyden öte birazcık ailelerin çocukların fotoğraflarını tamamen herkese açık direkt takip edilebilir, storyleri tanınmayan 3. kişiler tarafından izlenebilir olmaktan çıkarmalılar. Ben kaç yaşında bir erkek olarak profilimi herkese açık yapmaktan imtina ediyorum. Kaldı ki genç arkadaşlar...
    İnstagram yeni dayısavar özelliğini duyurdu :DDD Evet güzel ve çok çok fazla gecikmiş bir özellik ama herşeyden öte birazcık ailelerin çocukların fotoğraflarını...
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    S sadrag 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunca zaman sonra facebook - whatsapp - instagram tayfasından duyduğum tek ve en mantıklı hamle..
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi de üye olurken tc kimlik numaranla olmuyosunki, hırbolar 10 yaşında gibi hesap açarlar, onun nasıl önüne geçebilirlerki?
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    aytek66 (Aytekin Altun) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İnstagram yeni dayısavar özelliğini duyurdu :DDD Evet güzel ve çok çok fazla gecikmiş bir özellik ama herşeyden öte birazcık ailelerin çocukların fotoğraflarını tamamen herkese açık direkt takip edilebilir, storyleri tanınmayan 3. kişiler tarafından izlenebilir olmaktan çıkarmalılar. Ben kaç yaşında bir erkek olarak profilimi herkese açık yapmaktan imtina ediyorum. Kaldı ki genç arkadaşlar...
    Yanıtla +7
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    S sadrag 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunca zaman sonra facebook - whatsapp - instagram tayfasından duyduğum tek ve en mantıklı hamle..
    Yanıtla +6
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    Holk (Holk Holk) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok mantıklı bir hareket, birde ebevenylere uyarım, küçük çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayın lütfen. Bu da bir çeşit istismar bence...
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