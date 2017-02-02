Instagram'a albüm şeklinde çoklu fotoğraf paylaşma özelliği geliyor

Hikayeler, canlı yayın, yorum beğenme ve yanıtlama derken giderek çok daha kapsamlı bir sosyal ağa dönüşmeye başlayan Instagram'daki köklü yenilenme süreci hız kesmeden devam ediyor. Android işletim sistemi için yayınlanan son beta sürümüise platformun beğeni toplayacak son yeniliğini gözler önüne seriyor.

Yayınlanan ekran görüntülerine bakılırsa Instagram’da artık tek iletide birden fazla fotoğraf paylaşılabilecek. Daha önce sadece reklam veren kişilerin kullanabildiği -sağa ve sola kaydırılabilir-albüm formatı böylelikle herkesin kullanımına sunuluyor. Tek seferde maksimum 10 fotoğraf paylaşmanızı izin veren özellikte tüm fotoğraflara tek filtre uygulayabilir ya da ayrı ayrı düzenledikten sonra yine albüm şeklinde paylaşabilirsiniz.

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Konser ya da doğum günü gibi etkinliklerde çekilen karelerin tek iletide paylaşılması hem zahmetsiz hem deolmasından dolayı kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. Henüz ne zaman hayata geçirileceği bilinmeyen yeniliğin şu an sık sık hata verdiği ve henüz tam anlamıyla stabil çalışmadığı ifade ediliyor.