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Instagram'a albüm şeklinde çoklu fotoğraf paylaşma özelliği geliyor

Her yeni güncellemede birbirinden farklı yeteneklere kavuşan Instagram’a tek iletide birden fazla fotoğraf yayınlanmasını sağlayan albüm özelliğinin geleceği ortaya çıktı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hikayeler, canlı yayın, yorum beğenme ve yanıtlama derken giderek çok daha kapsamlı bir sosyal ağa dönüşmeye başlayan Instagram'daki köklü yenilenme süreci hız kesmeden devam ediyor. Android işletim sistemi için yayınlanan son beta sürümüise platformun beğeni toplayacak son yeniliğini gözler önüne seriyor.
Yayınlanan ekran görüntülerine bakılırsa Instagram’da artık tek iletide birden fazla fotoğraf paylaşılabilecek. Daha önce sadece reklam veren kişilerin kullanabildiği -sağa ve sola kaydırılabilir-albüm formatı böylelikle herkesin kullanımına sunuluyor. Tek seferde maksimum 10 fotoğraf paylaşmanızı izin veren özellikte tüm fotoğraflara tek filtre uygulayabilir ya da ayrı ayrı düzenledikten sonra yine albüm şeklinde paylaşabilirsiniz.
Konser ya da doğum günü gibi etkinliklerde çekilen karelerin tek iletide paylaşılması hem zahmetsiz hem de daha düzenli olmasından dolayı kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak. Henüz ne zaman hayata geçirileceği bilinmeyen yeniliğin şu an sık sık hata verdiği ve henüz tam anlamıyla stabil çalışmadığı ifade ediliyor.
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Kerim5100 2 yıl
Önce zaman sıralı paylaşım görüntülemeyi geri getirsinler sonra böyle zirzop yenilikleri yapsınlar...
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soranger 2 yıl
ilk önce saçma zaman tünelini düzeltip yükleniş zamanına göre sıralama özelliği getirsinler. önceki günkü maçın 3.gol haberi ilk fotoğraf olarak geliyor arkadaşın 10 dk önce paylaştığı foto 10. 15. böyle rezillik olmaz.
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aygunn 2 yıl
Uygulama iyice facebook'a benzemeye başladı yakında durum paylaşma falan da gelir
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bende bunu ne zaman bozacaklar, diye merakle bekliyordum !
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Yazmayı_Severim 2 yıl
Profili ziyarete gelenler eski fotoğrafların bulunduğu alt sıralara bakmıyorlar bile, üşeniyor bir kısmı alt kısımlara gitmeye. Bu özellik sayesinde eski fotoğrafları belirli zaman aralıklarıyla albüm yapıp kullanıcılar tekrar paylaştığında daha fazla kişiye ulaşabilir diğer fotoğraflar da, fotoğrafçılar için bir tür sanal sergi amaçlanarak da kullanılabilir sadece tek bir konunun olduğu fotoğraflar vs ama 10 fotoğraf az gibi
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