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Tam Boyutta Gör Meta'nın yapay zeka asistanı "Meta AI", şirketin uygulama ailesi genelinde aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşarak önemli bir dönüm noktasına imza attı. Şirket CEO’su Mark Zuckerberg, bu gelişmeyi geçtiğimiz günlerde düzenlenen yıllık hissedar toplantısında duyurdu.

Zuckerberg, bu yılki önceliklerinin Meta AI deneyimini derinleştirmek ve asistanı kişiselleştirme, sesli etkileşimler ve eğlence odaklı lider bir kişisel yapay zeka haline getirmek olduğunu belirtti. Nisan ayında piyasaya sürülen bağımsız Meta AI uygulamasının da bu büyümeye ivme kazandırdığı düşünülüyor.

Ücretsizden ücretliye

Zuckerberg, Meta AI’ın gelişimine öncelik verdiklerini ve ürünün yeterince olgunlaşmasının ardından gelir modelleri üzerinde çalışacaklarını söyledi. Planlar arasında ücretli öneriler eklemek ya da daha fazla işlem gücüne erişim sağlayan bir abonelik modeli sunmak da yer alıyor.

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Şubat ayında CNBC, Meta’nın ChatGPT benzeri ücretli bir abonelik sistemini test etmeye hazırlandığını bildirmişti. Bu bağlamda Meta AI’ın gelişim süreci yalnızca kullanıcı sayısıyla değil, gelir potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

Zuckerberg hissedarlara “Aylık bir milyar aktif kullanıcının bizim için yeterli ölçekte görünmemesi biraz komik gelebilir, ancak geldiğimiz nokta bu” diyerek platformun daha fazla büyüme potansiyeli taşıdığına işaret etti. Eylül 2024’te Meta AI’ın aylık kullanıcısı sayısı 500 milyondu.

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Meta AI, aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı

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