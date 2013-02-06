Instagram'da olup bitene göz atmak için artık mobil cihazlara ihtiyaç kalmadı

Birçok platformda varlığını gösteren instagram, mobil platformların yanı sıra web üzerinden erişime de önem vererek kullanıcılarının masaüstü internet tarayıcıları için de görüntü akışını kullanıma sundu.





Bu sayede kullanıcılar, instagram.com adresi üzerinden instagram hesaplarını kullanarak giriş yapıp fotoğraflara yorum yapabilecek. Ayrıca, takip ettikleri kullanıcıları görebilecek ve fotoğrafları beğenebilecekler. Böylece sadece mobil cihazlarına bağlı kalmadan bilgisayar üzerinde de neler olup bittiğine bakılabilecek.





Instagram, Facebook tarafından satın alınmasının ardından her ne kadar olayın web kısmına da ağırlık vermiş olsa da, kullanıcılar fotoğraflarını yüklemek için halen mobil cihazlarını kullanmak zorunda. Instagram'ın web üzerindeki çalışmaları ilerleyen dönemlerde bilgisayar üzerinden de fotoğraf yüklenebileceği fikrini akıllara getirse de, şirketin mobil yüklemeler konusunda kararlılığı pek de değişecek gibi görünmüyor. Öyle ki, şirketin kurucusu Kevin Systrom'un fotoğrafların mobil olarak paylaşılması gerektiğini dile getirmesi, web kısmının sadece basit bir gezintiden öteye gidemeyeceğini gösteriyor.

Instagram'da olan bitenlere bilgisayarınız üzerinden hızlı bir şekilde göz atmak istiyorsanız, instagram'ın web versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2013/2/5/3955280/instagram-launches-full-image-feed-for-web-browsers