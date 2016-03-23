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Instagram'ın web arayüzüne bildirim özelliği geldi

Facebook sahip olduğu diğer sosyal mecraları geliştirmeye devam ediyor. Şirket bu kez Instagram'ın web sürümüne mobil uygulamalardaki bildirim özelliğini getirdi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook, kısa bir süre önce Instagram'ın web arayüzüne bildirimler panelini ekleyerek sosyal ağın web tabanlı sürümüne kullanışlı bir özellik kazandırdı. Bildirimler paneli üst menünün sağ kısmında içinde kalp olan bir baloncuk simgesi olarak görünüyor ve üzerine tıklayınca tüm yeni profil etkinliklerini gösteren bir bölüm açılıyor. Web kullanıcılarına bu kısımda mobil uygulamalardaki bildirimlerin aynısı gösteriliyor.
Yeni özellik herkes için kullanılabilir durumda ve kullanıcılar artık gönderilerini kimin beğendiğini, yorum yaptığını ya da kimlerin kendilerini takip ettiklerini öğrenebilecekler. Bununla beraber web arayüzü artık fotoğraf yükleme gibi önemli bir fonksiyon dışında tüm özelliklere sahip olarak, Android ve iOS uygulamalarıyla "neredeyse" eşit konumda yer alıyor. Web üzerinden fotoğraf yüklenmesine izin verilmesi, kullanıcılar tarafından en çok istenen Instagram özelliklerinin başında geliyor. Ancak Facebook otomatik botlar tarafından kötüye kullanılma endişesi nedeniyle bu özelliği etkinleştirme konusunda çekingen davranıyor.
Instagram'ın web sürümünün yanı sıra, Facebook son aylarda WhatsApp'ın web arayüzünde de geliştirmeler yapmış durumda. Sosyal devin her iki şirketi de satın almasından sonra başlangıçta birçok kişi bu platformların özelliklerini kendi bünyesine entegre ederek onları kapatacağını düşünüyordu. Tam tersi oldu ve artık Facebook bu hizmetlerin kendi başına büyümelerine yardımcı oluyor. Şirket geçen Eylül ayında Instagram'ın Şubat 2013'te bildirilen rakamdan dört kat daha fazla olmak üzere 400 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyurmuştu.

http://news.softpedia.com/news/instagram-for-web-is-now-usable-after-getting-a-notification-panel-502079.shtml Yorum Yaz
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mertsat24 3 yıl
Değişiklikler güzel ama instagramda çok olmaya başladı, özellikle şu reklamlara uyuz oluyorum
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