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Intel, 10nm sürecinde döküm için hazır

Intel Custom Foundry ve ARM arasında yapılan ortaklık kapsamında, gelecek yıl ARM tabanlı yongaların 10nm üretim sürecine Intel de dahil oluyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl
5,5b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Önümüzdeki yıl özellikle Samsung ve TSMC firmalarının, 10nm fabrikasyon sürecinde sıkı bir döküm rekabetine girmesini bekliyoruz. Bununla birlikte rekabete sürpriz bir isim daha katılıyor. Intel, gelecek yıl ARM tabanlı yongaların dökümüne başlayacağını duyurdu.

Intel genelde kendi yongalarının dökümünü yapıyor ve buna rağmen sektörde büyük bir kapasiteye sahip. Mobil işlemcilerin ve Nesnelerin İnterneti sektörünün hızlı yükselişi, firmayı hamle yapmaya itmiş gibi görünüyor. Intel Custom Foundry ve ARM arasında yapılan ortaklık kapsamında, firma yeni müşterilere kapılarını açıyor.

Samsung ve TSMC firmaları, döküm anlamında önemli müşterileri paylaşmış durumda. Nvidia, AMD, Qualcomm, Apple gibi devler bu iki dökümcü ile el sıkıştı. Peki Intel mobil yonga dökümüne nasıl bir giriş yapacak? Bu noktada önemli bir sürpriz bizi bekliyor.

Ayrıca Bkz. "İş istasyonları artık buluta taşınıyor"

Intel tarafından yapılan açıklamada, 10nm sürecinde döküm hizmeti için ilk müşterinin LG olduğu ifade edildi. LG, gelecek yıl için birinci sınıf bir işlemcisini Intel’in döküm tesislerinde üretecek.

LG’nin yıllar önce NUCLUN adıyla 32-bitlik bir ARM işlemcisini görmüştük ancak sonrasında aşırı ısınma problemleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşanmıştı. Daha sonra firmanın, 64-bitlik güçlü bir yonga seti için Intel ile ortak çalışmalar yaptığı haberi gelmişti.

Görünen o ki, LG ile Intel’in çalışmaları ilk meyvesini veriyor. Muhtemelen ARM’ın en güçlü mimarisi Cortex-A73 çekirdeklerini barındıracak olan yeni yonga setini, ilk kez LG G6 amiral gemi modelinde görebiliriz. 

 

http://www.phonearena.com/news/Intel-to-start-building-10nm-ARM-based-mobile-and-IoT-chipsets_id84194 Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 2 yıl en beğenilen
Vay vatan haini lg. Memleketlisi samsung dururken işi elin amerikalısına veriyor.
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umut_baris 2 yıl
Intel ucuza mal satmaz. SSD pazarında olduğu gibi nal toplar anca.
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Teknopat76 2 yıl
İntel bir türlü mobil pazara giremedi ve büyük pastadan pay alamadı.Şimdi ise şansını LG ile deniyor.Anlamadığım İntel neden mobil işlemci üretirken ARM tabanlı değilde x86 tabanlı işlemcilerle mobil pazara girmeye çalıştı.Belkide ilerde İntel'den özelleştirilmiş Cortex çekirdekli bir ARM işlemci görürüz belli mi olur?
1 Yanıt Yanıtla
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St Batuhan 2 yıl Teknopat76
Teknopat76

İntel bir türlü mobil pazara giremedi ve büyük pastadan pay alamadı.Şimdi ise şansını LG ile deniyor.Anlamadığım İntel neden mobil işlemci üretirken ARM tabanlı değilde x86 tabanlı işlemcilerle mobil pazara girmeye çalıştı.Belkide ilerde İntel'den özelleştirilmiş Cortex çekirdekli bir ARM işlemci görürüz belli mi olur?

Niye ilk aşamada öyle bir şeyi üretsin ki. Eğer yatırımı tutsaydı, cihazları tercih edilir olsaydı Intel ciddi bir kazanca sahip olacaktı. Elinde koskoca x86 lisansı var. Daha ne ihtiyacın olur ki. Böyle baktılar ve x86 ile emule ettiler durumu. Yeterli verim alınamadı. Zorladılar, sektörde oturmuşluk vardı o nedenle yeni oyuncularla şans denediler. Maalesef o yeni oyuncuların yaptıkları bazı hatalar başarısız sonuç ortaya koydu ve beklendiği verim alınamadı. Yine de intel kendi mimari yapısıyla devam edebilir yüksek olasılıkla ve döküm kısmından da ek gelir elde eder rahatça.
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kadirirdem 2 yıl
Helal İntel ,Samsung ne yapacak bakalım...
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ataince 2 yıl
Tegra ile anlaşıp üretseler ya iki Amerikalı firma.
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kaazto28 2 yıl
kaç pin ile çıkar caba? :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
o ha diyorum başka bir şey demiyorum !
daha 14nm işlemcileri bile göremeden 10 nm den bahsediliyor!
10 nm yi daha göremeden yakında 1nm den bahsedilir !
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Nalimali 2 yıl
Betonmu döküyoruz, geldim
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keremak35 2 yıl
Vatan haini lg
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Batuist 2 yıl
LG yeni bir seri başlatmalı artık. LG G5ten sonra G serisine kimsenin eskisi gibi ilgi göstereceğini zannetmiyorum. LG G' den dbu yana hep hayal kırıklığı yaşattı. G4 yine G2den sonraki bana göre en başarılı telefon oldu. ama G2 gibi efsane olamadı. G serisi artık LG için öldü yeni bir seri başlatmaları gerekiyor. Tıpkı sony'nin yaptığı gibi mesela..
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Patren 2 yıl
Intel dogru yolda
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
Vay vatan haini lg. Memleketlisi samsung dururken işi elin amerikalısına veriyor.
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