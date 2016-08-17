Intel, 10nm sürecinde döküm için hazır

Önümüzdeki yıl özellikle Samsung ve TSMC firmalarının, 10nm fabrikasyon sürecinde sıkı bir döküm rekabetine girmesini bekliyoruz. Bununla birlikte rekabete sürpriz bir isim daha katılıyor. Intel, gelecek yıl ARM tabanlı yongaların dökümüne başlayacağını duyurdu.
Intel genelde kendi yongalarının dökümünü yapıyor ve buna rağmen sektörde büyük bir kapasiteye sahip. Mobil işlemcilerin ve Nesnelerin İnterneti sektörünün hızlı yükselişi, firmayı hamle yapmaya itmiş gibi görünüyor. Intel Custom Foundry ve ARM arasında yapılan ortaklık kapsamında, firma yeni müşterilere kapılarını açıyor.
Samsung ve TSMC firmaları, döküm anlamında önemli müşterileri paylaşmış durumda. Nvidia, AMD, Qualcomm, Apple gibi devler bu iki dökümcü ile el sıkıştı. Peki Intel mobil yonga dökümüne nasıl bir giriş yapacak? Bu noktada önemli bir sürpriz bizi bekliyor.Ayrıca Bkz. "İş istasyonları artık buluta taşınıyor"
Intel tarafından yapılan açıklamada, 10nm sürecinde döküm hizmeti için ilk müşterinin LG olduğu ifade edildi. LG, gelecek yıl için birinci sınıf bir işlemcisini Intel’in döküm tesislerinde üretecek.
LG’nin yıllar önce NUCLUN adıyla 32-bitlik bir ARM işlemcisini görmüştük ancak sonrasında aşırı ısınma problemleri nedeniyle hayal kırıklığı yaşanmıştı. Daha sonra firmanın, 64-bitlik güçlü bir yonga seti için Intel ile ortak çalışmalar yaptığı haberi gelmişti.
Görünen o ki, LG ile Intel’in çalışmaları ilk meyvesini veriyor. Muhtemelen ARM’ın en güçlü mimarisi Cortex-A73 çekirdeklerini barındıracak olan yeni yonga setini, ilk kez LG G6 amiral gemi modelinde görebiliriz.
http://www.phonearena.com/news/Intel-to-start-building-10nm-ARM-based-mobile-and-IoT-chipsets_id84194 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Niye ilk aşamada öyle bir şeyi üretsin ki. Eğer yatırımı tutsaydı, cihazları tercih edilir olsaydı Intel ciddi bir kazanca sahip olacaktı. Elinde koskoca x86 lisansı var. Daha ne ihtiyacın olur ki. Böyle baktılar ve x86 ile emule ettiler durumu. Yeterli verim alınamadı. Zorladılar, sektörde oturmuşluk vardı o nedenle yeni oyuncularla şans denediler. Maalesef o yeni oyuncuların yaptıkları bazı hatalar başarısız sonuç ortaya koydu ve beklendiği verim alınamadı. Yine de intel kendi mimari yapısıyla devam edebilir yüksek olasılıkla ve döküm kısmından da ek gelir elde eder rahatça.
daha 14nm işlemcileri bile göremeden 10 nm den bahsediliyor!
10 nm yi daha göremeden yakında 1nm den bahsedilir !
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