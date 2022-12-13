Intel 13.nesil K olmayan işlemcilerin performansı ortaya çıktı: Peki 12.Nesil karşısında neler sunuyor?

13.Nesil K olmayan işlemciler neler sunuyor?
Paylaşılan sonuçlara göre serinin tepe modeli Core i9-13900, selefi ile karşılaştırıldığında tek çekirdekte yüzde 10, çoklu çekirdekte ise yüzde 53 oranında daha iyi bir performans sergiliyor. Bununla birlikte 500Mhz daha yüksek saat hızı ve ekstra 8 verimlilik çekirdeği ile donatılan işlemci, 8 performans, 16 verimlilik çekirdeği ve 32 izlekten oluşan bir yapılandırma ile karşımıza çıkacak.
12. Nesilden yüzde 28 ila yüzde 64 daha hızlı
13.Nesil K olmayan işlemcilerin tümü, LGA 1700 anakartlarda DDR4 ve DDR5 bellekler ile uyumu olacak. Bununla birlikte 65W TDP ile gelecek yeni işlemcilerin, B760 anakartlar ile birlikte 3 Ocak tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...