Intel 13.nesil K olmayan işlemcilerin performansı ortaya çıktı: Peki 12.Nesil karşısında neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör 13.Nesil Raptor Lake mimarisinin orta ve üst seviye işlemcilerini piyasaya süren Intel, bu modellerin hız aşırtma desteği bulunmayan (K'sız) sürümlerini hazırlıyor. Bugün, yaklaşan Core i9-13900, i7-13700, i5-13600, i5-13500 ve i5-13400'ün ilk performans skorları paylaşıldı. Yeni işlemciler selefi karşısında neler sunuyor? İşte detaylar

13.Nesil K olmayan işlemciler neler sunuyor?

Paylaşılan sonuçlara göre serinin tepe modeli Core i9-13900, selefi ile karşılaştırıldığında tek çekirdekte yüzde 10, çoklu çekirdekte ise yüzde 53 oranında daha iyi bir performans sergiliyor. Bununla birlikte 500Mhz daha yüksek saat hızı ve ekstra 8 verimlilik çekirdeği ile donatılan işlemci, 8 performans, 16 verimlilik çekirdeği ve 32 izlekten oluşan bir yapılandırma ile karşımıza çıkacak.

12. Nesilden yüzde 28 ila yüzde 64 daha hızlı

Tam Boyutta Gör Listenin devamında yer alan Core i7-13700, Core i5-13600, Core i5-13500 ve Core i5-13400 ise, tek çekirdekte yüzde 3 ila yüzde 6, çoklu çekirdekte ise yüzde 28 ila yüzda 64 oranında selefinin önüne geçmeyi başarıyor. Burada tek çekirdekte yüzde 3, çoklu çekirdekte ise yüzde 64'lük bir artış sunan Intel Core i5-13500 modelinin kesinlikle dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

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13.Nesil K olmayan işlemcilerin tümü, LGA 1700 anakartlarda DDR4 ve DDR5 bellekler ile uyumu olacak. Bununla birlikte 65W TDP ile gelecek yeni işlemcilerin, B760 anakartlar ile birlikte 3 Ocak tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Intel 13.nesil K olmayan işlemcilerin performansı ortaya çıktı!