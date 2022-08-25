Intel 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı

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Intel’in 13. nesil Raptor Lake işlemcileri hakkında artık pek çok detaya hakimiz. Birçok kaynaktan gelen benzer bilgiler işlemciler hakkında bilgileri pekiştirse de fiyat noktasında herhangi bir bilgi elimizde mevcut değildi. Fakat, daha önce Ryzen 7000 işlemcilerinin fiyatlarını listeleyenKanadalı çevrimiçi perakendeci şimdi de 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyat bilgilerini ortaya koyuyor.

Intel 13. nesil Raptor Lake işlemci ailesi hibrit çekirdek tasarımını kullanacak. Yeni işlemci serisinde performans için optimize edilmiş P, ve verimlilik için tasarlanmış E çekirdekleri yer alacak. Firmanın 12. nesil Alder Lake işlemcilerinde gördüğümüz performans odaklı Golden Cove çekirdekleri yerlerini yeni Raptor Cove çekirdeklerine bırakıyor. Verimliliğe odaklanan çekirdekler ise küçük iyileştirmeler alarak mevcut Gracemont çekirdek mimarisini koruyacak.

Intel 13. nesil Raptor Lake işlemci fiyatları

Fiyatlara gelirsek, Intel Core i9-13900K yaklaşık olarak 725 Dolar, entegre grafik birimi olmayan Core i9-13900KF ise 694 Dolar fiyattan listeleniyor. Core i7 13700K ve KF modeli ise sırasıyla 511 Dolar ve 482 Dolar fiyat etiketine sahip.

Bu arada fiyat bilgileri görsellerde Kanada doları cinsinden gösteriliyor, bunları ABD dolarına çevirerek paylaştığımızı belirtelim. Listelenen tüm 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyatı ise şöyle:

Core i9-13900K: 725 Dolar

Core i9-13900KF: 694 Dolar

Core i7-13700K: 511 Dolar

Core i7-13700KF: 482 Dolar

Core i5-13600K: 355 Dolar

Core i5-13600KF: 326 Dolar

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Önceki nesle göre fiyatlarda artış var

Perakendeci tarafında listelenen fiyatların doğruluğu elbette kesin değil ama önceki nesle göre fiyat arışı söz konusu. 12. nesil Alder Lake işlemcilere göre ortalama olarak yüzde 17 fiyatların artmış olduğunu görüyoruz. Aynı perakendecinin 12. Nesil Intel işlemcileri ise şu fiyatlardan listeleniyor:

Core i9-12900K: 630 Dolar

Core i9-12900KF: 594 Dolar

Core i7-12700K: 436 Dolar

Core i7-12700KF: 416 Dolar

Core i5-12600K: 307 Dolar

Core i5-12600KF: 274 Dolar

Amiral gemisi Core i9-13900K dahil Intel 13. Nesil Raptor Lake masaüstü işlemcilerin Z790 platformuyla birlikte Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Intel’in yeni nesil işlemcilerine karşın ezeli rakip AMD'de sonbahar döneminde yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya sürecek.

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Intel 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı