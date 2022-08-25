Intel 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı

Intel’in 13. nesil Raptor Lake işlemcileri hakkında artık pek çok detaya hakimiz. Birçok kaynaktan gelen benzer bilgiler işlemciler hakkında bilgileri pekiştirse de fiyat noktasında herhangi bir bilgi elimizde mevcut değildi. Fakat, daha önce Ryzen 7000 işlemcilerinin fiyatlarını listeleyenKanadalı çevrimiçi perakendeci şimdi de 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyat bilgilerini ortaya koyuyor.
Intel 13. nesil Raptor Lake işlemci ailesi hibrit çekirdek tasarımını kullanacak. Yeni işlemci serisinde performans için optimize edilmiş P, ve verimlilik için tasarlanmış E çekirdekleri yer alacak. Firmanın 12. nesil Alder Lake işlemcilerinde gördüğümüz performans odaklı Golden Cove çekirdekleri yerlerini yeni Raptor Cove çekirdeklerine bırakıyor. Verimliliğe odaklanan çekirdekler ise küçük iyileştirmeler alarak mevcut Gracemont çekirdek mimarisini koruyacak.
Intel 13. nesil Raptor Lake işlemci fiyatları
Fiyatlara gelirsek, Intel Core i9-13900K yaklaşık olarak 725 Dolar, entegre grafik birimi olmayan Core i9-13900KF ise 694 Dolar fiyattan listeleniyor. Core i7 13700K ve KF modeli ise sırasıyla 511 Dolar ve 482 Dolar fiyat etiketine sahip.
Bu arada fiyat bilgileri görsellerde Kanada doları cinsinden gösteriliyor, bunları ABD dolarına çevirerek paylaştığımızı belirtelim. Listelenen tüm 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyatı ise şöyle:
- Core i9-13900K: 725 Dolar
- Core i9-13900KF: 694 Dolar
- Core i7-13700K: 511 Dolar
- Core i7-13700KF: 482 Dolar
- Core i5-13600K: 355 Dolar
- Core i5-13600KF: 326 Dolar
Önceki nesle göre fiyatlarda artış var
Perakendeci tarafında listelenen fiyatların doğruluğu elbette kesin değil ama önceki nesle göre fiyat arışı söz konusu. 12. nesil Alder Lake işlemcilere göre ortalama olarak yüzde 17 fiyatların artmış olduğunu görüyoruz. Aynı perakendecinin 12. Nesil Intel işlemcileri ise şu fiyatlardan listeleniyor:
- Core i9-12900K: 630 Dolar
- Core i9-12900KF: 594 Dolar
- Core i7-12700K: 436 Dolar
- Core i7-12700KF: 416 Dolar
- Core i5-12600K: 307 Dolar
- Core i5-12600KF: 274 Dolar
Amiral gemisi Core i9-13900K dahil Intel 13. Nesil Raptor Lake masaüstü işlemcilerin Z790 platformuyla birlikte Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Intel’in yeni nesil işlemcilerine karşın ezeli rakip AMD'de sonbahar döneminde yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: