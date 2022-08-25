Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı

    Intel’in merakla beklenen 13. nesil Raptor Lake işlemcileri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgiler bu yıl içerisinde tanıtılacak olan işlemcilerin fiyatlarını ortaya çıkarıyor.
    Oy Ver

    Intel 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in 13. nesil Raptor Lake işlemcileri hakkında artık pek çok detaya hakimiz. Birçok kaynaktan gelen benzer bilgiler işlemciler hakkında bilgileri pekiştirse de fiyat noktasında herhangi bir bilgi elimizde mevcut değildi. Fakat, daha önce Ryzen 7000 işlemcilerinin fiyatlarını listeleyenKanadalı çevrimiçi perakendeci şimdi de 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyat bilgilerini ortaya koyuyor.

    Intel 13. nesil Raptor Lake işlemci ailesi hibrit çekirdek tasarımını kullanacak. Yeni işlemci serisinde performans için optimize edilmiş P, ve verimlilik için tasarlanmış E çekirdekleri yer alacak. Firmanın 12. nesil Alder Lake işlemcilerinde gördüğümüz performans odaklı Golden Cove çekirdekleri yerlerini yeni Raptor Cove çekirdeklerine bırakıyor. Verimliliğe odaklanan çekirdekler ise küçük iyileştirmeler alarak mevcut Gracemont çekirdek mimarisini koruyacak.

    Intel 13. nesil Raptor Lake işlemci fiyatları

    Fiyatlara gelirsek, Intel Core i9-13900K yaklaşık olarak 725 Dolar, entegre grafik birimi olmayan Core i9-13900KF ise 694 Dolar fiyattan listeleniyor. Core i7 13700K ve KF modeli ise sırasıyla 511 Dolar ve 482 Dolar fiyat etiketine sahip.

    Bu arada fiyat bilgileri görsellerde Kanada doları cinsinden gösteriliyor, bunları ABD dolarına çevirerek paylaştığımızı belirtelim. Listelenen tüm 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyatı ise şöyle:

    • Core i9-13900K: 725 Dolar
    • Core i9-13900KF: 694 Dolar
    • Core i7-13700K: 511 Dolar
    • Core i7-13700KF: 482 Dolar
    • Core i5-13600K: 355 Dolar
    • Core i5-13600KF: 326 Dolar

    Intel 13. nesil Raptor Lake işlemcilerin fiyatları ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Önceki nesle göre fiyatlarda artış var

    Perakendeci tarafında listelenen fiyatların doğruluğu elbette kesin değil ama önceki nesle göre fiyat arışı söz konusu. 12. nesil Alder Lake işlemcilere göre ortalama olarak yüzde 17 fiyatların artmış olduğunu görüyoruz. Aynı perakendecinin 12. Nesil Intel işlemcileri ise şu fiyatlardan listeleniyor:

    • Core i9-12900K: 630 Dolar
    • Core i9-12900KF: 594 Dolar
    • Core i7-12700K: 436 Dolar
    • Core i7-12700KF: 416 Dolar
    • Core i5-12600K: 307 Dolar
    • Core i5-12600KF: 274 Dolar

    Amiral gemisi Core i9-13900K dahil Intel 13. Nesil Raptor Lake masaüstü işlemcilerin Z790 platformuyla birlikte Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Intel’in yeni nesil işlemcilerine karşın ezeli rakip AMD'de sonbahar döneminde yeni nesil Ryzen 7000 işlemcilerini piyasaya sürecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 1 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız