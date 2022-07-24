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    Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerinin çıkış tarihi belli oldu

    Intel’in beklenen 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerinin çıkış tarihi ortaya çıkmış olabilir. Güvenilir kaynakların aktardığına göre üst seviye işlemcilerin eylül ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor.
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    Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerinin çıkış tarihi belli oldu
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    Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcileri hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Güvenilir kaynaklara dayanan söylentiler yeni işlemci ailesinin kısa süre içerisinde tanıtılacağını öngörüyor. Aktarılan bilgilere göre Intel, 27 Eylül’de başlayacak olan Innovation etkinliğinde üst seviye işlemcilerini duyuracak.

    Intel, etkinlik kapsamında 13. Nesil işlemci ailesinde yer alan ve üst seviyeye hitap eden K serisi işlemcileri tanıtacak. K serisi işlemcilerle birlikte yine üst seviyeye yönelik Z790 anakartlar piyasaya çıkacak. Perakende satışlar ise 17 Ekim tarihinde başlayacak. Elbette tüm bu tarihlerin geçerliliği her şey yolunda gitmesine bağlı.

    Raptor Lake işlemci ailesinin geri kalanı ise orta seviyeye yönelik H770 ve B760 yongalı anakartlarla birlikte ocak ayında düzenlenecek olan CES 2023 fuarında çıkışını yapacak. Yine ocak ayı içerisinde tanıtılan ürünlerin perakende satışlarına başlanacak.

    İlk çıkacak işlemciler ve yeni Z790 çip seti

    Intel 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerinin çıkış tarihi belli oldu
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    Aktarılan bilgilere göre Intel, ilk olarak Core i9 13900K/KF, Core i7 13700K/KF ve Core i5 13600K/KF işlemcilerini piyasaya sürecek. Bu işlemcilerle birlikte gelecek olan yeni Z790 çip setli anakartlar toplamda 20 PCIe 4.0 ve 8 PCIe 3.0 hattına sahip olacak. Aynı zamanda Z790 anakartlarda DDR5 5600 MHz desteği sunulacak ve DDR4 desteği sürdürülecek. Halihazırda bulunan 600 serisi anakartlar Intel’in 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerini destekleyecek.

    Öte yandan görünen o ki Raptor Lake işlemcileri 15 Eylül’de tanıtılması beklenen AMD’nin Ryzen 7000 serisinden sonra piyasaya adımını atacak. AMD, yeni işlemcileriyle birlikte Zen 4 mimarisine ve AM5 soket yapısına geçiş yapacak.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/intel-13th-gen-core-raptor-lake-s-to-launch-in-mid-october-following-late-september-announcement https://www.techpowerup.com/297077/intel-raptor-lake-launch-and-availability-dates-revealed
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