Intel 14. Nesil işlemciler yüzde 50 performans artışıyla geliyor

Tam Boyutta Gör Intel’in 14. Nesil Meteor Lake işlemcilerinin yılın sonunda piyasaya çıkması bekleniyor. Bununla birlikte yen işlemcilerin performans konusunda iddialı olacağı güçlü bir şekilde söylenmeye başladı. Ortaya çıkan yeni bilgiler ise yüzde 50’nin üstünde bir performans kazanımına işaret ediyor.

Oldukça güvenilir bir sızıntı kaynağı olan OneRaichu tarafından paylaşılan bilgileri baz aldığımızda 14. Nesil Meteor Lake işlemcileri büyük çaplı performans ve verimlilik kazanımları sağlayacak. Meteor Lake, Intel’in yonga teknolojisinden ve hibrit çekirdek mimarisinden yararlanacağı ilk işlemciler olacak. Bu bağlamda hem P-Core (Performans) hem de E-Core (Verimlilik) için yepyeni bir çekirdek mimarisine geçilmiş olacak.

Intel 14. Nesil işlemciler ciddi performans artışı sağlayacak

Tam Boyutta Gör 14. Nesil Meteor Lake işlemcilerin öncelikle mobiliteyi hedeflediği söyleniyor ve bir masaüstü serisi planlanmışken, bu planların değiştirildiği söyleniyor. Meteor Lake CPU'larının mevcut nesle kıyasla yüzde 50'nin üzerinde watt başına performans artışı hedeflediği aktarılıyor. AMD'nin Zen 4 mimarisi geçen yıl piyasaya sürüldüğünde watt başına yüzde 25’den fazla performans artışı sunmuştu. Bu yüzden Intel’in yeni nesli güçlü olacak gibi görünüyor.

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Ancak hepsi bu kadar değil, sızıntı ayrıca Intel'in Meteor Lake işlemcilerinin yeni Xe GPU çekirdeklerini içerecek olan tGPU mimarisi sayesinde grafik performansında iki kata varan performans artışı elde edebileceği belirtiliyor. Raja Koduri'nin belirttiği gibi Meteor Lake işlemcileri tamamen yeni bir grafik sınıfına sahip olacak ve Arc GPU’larını temel olacak. Dolayısıyla mevcutta gördüğümüz iGPU veya dGPU tasarımlarından tamamen farklı olan tGPU (Tiled GPU / Next-Gen Graphics Engine) çözümü AMD ve Nvidia ile yoğun rekabete girebilir.

Tam Boyutta Gör İki kat performans kazancı, DirectX 12 Ultimate ve XeSS için gelişmiş desteği göz önüne alındığında tGPU birimlerinin AMD’nin RDNA 3 GPU’ları ile rekabete gireceği söylenmekte. Hem Nvidia hem de AMD, kendi çözümlerinde nesilden nesle önemli kazanımlar sağladı. Dolayısıyla entegre GPU pazarı giderek daha rekabetçi bir konuma doğru ilerliyor.

Intel'e göre, 14. Nesil Meteor Lake işlemciler tamamıyla yeni bir temel olacak zira firma AMD’nin yapmış olduğu gibi yonga tasarımına geçiş yapıyor. Meteor Lake serisi bünyesinde dört bölümü barındıracak: IO, SOC, GFX ve Hesaplama. İşlemcinin hesaplama bölmesinin içinde CPU ve GFX birimlerinden oluşacak. CPU kısmında Redwood Cove performans çekirdekleri ve Crestmont verimlilik çekirdeklerinden oluşan hibrit bir tasarım kullanılacak. Intel, yapmış olduğu son açıklamada Meteor Lake işlemcilerin üretimini yılın ikinci yarısında hızlandıracağını duyurdu.

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Intel 14. Nesil işlemciler performans noktasında iddialı olacak