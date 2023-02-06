Intel 14. Nesil işlemciler yüzde 50 performans artışıyla geliyor

Oldukça güvenilir bir sızıntı kaynağı olan OneRaichu tarafından paylaşılan bilgileri baz aldığımızda 14. Nesil Meteor Lake işlemcileri büyük çaplı performans ve verimlilik kazanımları sağlayacak. Meteor Lake, Intel’in yonga teknolojisinden ve hibrit çekirdek mimarisinden yararlanacağı ilk işlemciler olacak. Bu bağlamda hem P-Core (Performans) hem de E-Core (Verimlilik) için yepyeni bir çekirdek mimarisine geçilmiş olacak.
Intel 14. Nesil işlemciler ciddi performans artışı sağlayacak
Ancak hepsi bu kadar değil, sızıntı ayrıca Intel'in Meteor Lake işlemcilerinin yeni Xe GPU çekirdeklerini içerecek olan tGPU mimarisi sayesinde grafik performansında iki kata varan performans artışı elde edebileceği belirtiliyor. Raja Koduri'nin belirttiği gibi Meteor Lake işlemcileri tamamen yeni bir grafik sınıfına sahip olacak ve Arc GPU’larını temel olacak. Dolayısıyla mevcutta gördüğümüz iGPU veya dGPU tasarımlarından tamamen farklı olan tGPU (Tiled GPU / Next-Gen Graphics Engine) çözümü AMD ve Nvidia ile yoğun rekabete girebilir.
Intel'e göre, 14. Nesil Meteor Lake işlemciler tamamıyla yeni bir temel olacak zira firma AMD’nin yapmış olduğu gibi yonga tasarımına geçiş yapıyor. Meteor Lake serisi bünyesinde dört bölümü barındıracak: IO, SOC, GFX ve Hesaplama. İşlemcinin hesaplama bölmesinin içinde CPU ve GFX birimlerinden oluşacak. CPU kısmında Redwood Cove performans çekirdekleri ve Crestmont verimlilik çekirdeklerinden oluşan hibrit bir tasarım kullanılacak. Intel, yapmış olduğu son açıklamada Meteor Lake işlemcilerin üretimini yılın ikinci yarısında hızlandıracağını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?