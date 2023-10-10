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    Anlık Bildirim

    Intel, 14. Nesil masaüstü işlemcilerin tamamını doğruladı

    Yaklaşmakta olan Intel Raptor Lake Refresh işlemcilerin tamamı doğrulandı. Peki 13. Nesil işlemcilerin revizyonu olacak CPU'lar neler sunacak? İşte ailede yer alacak modeller ve daha fazlası. 
    Intel, 14. Nesil masaüstü işlemcilerin tamamını doğruladı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Intel, çok yakında 14. Nesil işlemcilerini duyuracak. Raptor Lake Refresh olarak adlandırılan bu seri, adından da anlaşılacağı gibi mevcutta bulunan 13. Nesil işlemcilerin yeni bir revizyonu olacak. Bugüne kadar yeni işlemciler hakkında çokça sızıntı duyduk. Bugün ise Intel'den gelen bir rapor, ailede yer alacak tüm işlemcileri gün yüzüne çıkardı.

    Intel, 14. Nesil masaüstü işlemcilerin tamamını doğruladı

    Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

    Intel, 14. Nesil masaüstü işlemcilerin tamamını doğruladı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan liste, daha önce Intel'den alınan sızıntıları doğrular nitelikte. Ayrıca bazı yeni modellerin de listeye eklendiğini görüyoruz. Öyle ki i3 yelpazesinde toplam 3 model, i5 serisinde 11 model, i7 ve i9 serisinde ise 10 farklı CPU sürümü yer alıyor. Bunların ana akım işlemcilerde olduğu gibi T, F, K ve KF olarak ayrıldığını görüyoruz.

    Burada yalnızca bir CPU'nun eksik olduğunu ve bunun Core i9-14900KS'nin KS "Special Edition" versiyonu olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak bu modelin 2024 başlarına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Niketim Intel'in, daha yüksek saat hızları için bir süre daha beklemesi gerekecek.

    Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi

    Aktarılanlara göre Intel, 14. Nesil işlemcilerini 17 Ekim tarihinde piyasaya sürecek. Yani bugünden tam olarak bir hafta sonra. Bu tarihte işlemciler satın alınabilecek ve aynı zamanda incelemeler de yayına girebilecek. Bir gün önce, 16 Ekim'de ise Intel uyguladığı 'reklam' ambargosunu kaldıracak.

    Intel 14.Nesil Raptor Lake Refresh masaüstü işlemciler

    • Intel 300
    • Intel 300T
    • Intel Core i3 14100T
    • Intel Core i3 14100
    • Intel Core i3 14100F
    • Intel Core i5 14400
    • Intel Core i5 14400F
    • Intel Core i5 14400T
    • Intel Core i5 14500T
    • Intel Core i5 14400
    • Intel Core i5 14400F
    • Intel Core i5 14500
    • Intel Core i5 14600KF,
    • Intel Core i5 14600K
    • Intel Core i5 14600
    • Intel Core i5 14600T
    • Intel Core i7 14700K
    • Intel Core i7 14700KF
    • Intel Core i7 14700F
    • Intel Core i7 14700
    • Intel Core i7 14700T
    • Intel Core i9 14900T
    • Intel Core i9 14900
    • Intel Core i9 14900F
    • Intel Core i9 14900K
    • Intel Core i9 14900KF

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 1 gün önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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