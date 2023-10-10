Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Intel, çok yakında 14. Nesil işlemcilerini duyuracak. Raptor Lake Refresh olarak adlandırılan bu seri, adından da anlaşılacağı gibi mevcutta bulunan 13. Nesil işlemcilerin yeni bir revizyonu olacak. Bugüne kadar yeni işlemciler hakkında çokça sızıntı duyduk. Bugün ise Intel'den gelen bir rapor, ailede yer alacak tüm işlemcileri gün yüzüne çıkardı.

Intel, 14. Nesil masaüstü işlemcilerin tamamını doğruladı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan liste, daha önce Intel'den alınan sızıntıları doğrular nitelikte. Ayrıca bazı yeni modellerin de listeye eklendiğini görüyoruz. Öyle ki i3 yelpazesinde toplam 3 model, i5 serisinde 11 model, i7 ve i9 serisinde ise 10 farklı CPU sürümü yer alıyor. Bunların ana akım işlemcilerde olduğu gibi T, F, K ve KF olarak ayrıldığını görüyoruz.

Burada yalnızca bir CPU'nun eksik olduğunu ve bunun Core i9-14900KS'nin KS "Special Edition" versiyonu olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak bu modelin 2024 başlarına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Niketim Intel'in, daha yüksek saat hızları için bir süre daha beklemesi gerekecek.

Intel 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı sızdı 3 hf. önce eklendi

Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi

Aktarılanlara göre Intel, 14. Nesil işlemcilerini 17 Ekim tarihinde piyasaya sürecek. Yani bugünden tam olarak bir hafta sonra. Bu tarihte işlemciler satın alınabilecek ve aynı zamanda incelemeler de yayına girebilecek. Bir gün önce, 16 Ekim'de ise Intel uyguladığı 'reklam' ambargosunu kaldıracak.

Intel 14.Nesil Raptor Lake Refresh masaüstü işlemciler

Intel 300

Intel 300T

Intel Core i3 14100T

Intel Core i3 14100

Intel Core i3 14100F

Intel Core i5 14400

Intel Core i5 14400F

Intel Core i5 14400T

Intel Core i5 14500T

Intel Core i5 14400

Intel Core i5 14400F

Intel Core i5 14500

Intel Core i5 14600KF,

Intel Core i5 14600K

Intel Core i5 14600

Intel Core i5 14600T

Intel Core i7 14700K

Intel Core i7 14700KF

Intel Core i7 14700F

Intel Core i7 14700

Intel Core i7 14700T

Intel Core i9 14900T

Intel Core i9 14900

Intel Core i9 14900F

Intel Core i9 14900K

Intel Core i9 14900KF

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Intel, 14. Nesil masaüstü işlemcilerin tamamını doğruladı