- Intel, 14. Nesil masaüstü işlemcilerin tamamını doğruladı
- Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi
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Intel, 14. Nesil masaüstü işlemcilerin tamamını doğruladı
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.
Burada yalnızca bir CPU'nun eksik olduğunu ve bunun Core i9-14900KS'nin KS "Special Edition" versiyonu olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak bu modelin 2024 başlarına kadar piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Niketim Intel'in, daha yüksek saat hızları için bir süre daha beklemesi gerekecek.
Raptor Lake Refresh işlemcilerin çıkış tarihi
Aktarılanlara göre Intel, 14. Nesil işlemcilerini 17 Ekim tarihinde piyasaya sürecek. Yani bugünden tam olarak bir hafta sonra. Bu tarihte işlemciler satın alınabilecek ve aynı zamanda incelemeler de yayına girebilecek. Bir gün önce, 16 Ekim'de ise Intel uyguladığı 'reklam' ambargosunu kaldıracak.
Intel 14.Nesil Raptor Lake Refresh masaüstü işlemciler
- Intel 300
- Intel 300T
- Intel Core i3 14100T
- Intel Core i3 14100
- Intel Core i3 14100F
- Intel Core i5 14400
- Intel Core i5 14400F
- Intel Core i5 14400T
- Intel Core i5 14500T
- Intel Core i5 14400
- Intel Core i5 14400F
- Intel Core i5 14500
- Intel Core i5 14600KF,
- Intel Core i5 14600K
- Intel Core i5 14600
- Intel Core i5 14600T
- Intel Core i7 14700K
- Intel Core i7 14700KF
- Intel Core i7 14700F
- Intel Core i7 14700
- Intel Core i7 14700T
- Intel Core i9 14900T
- Intel Core i9 14900
- Intel Core i9 14900F
- Intel Core i9 14900K
- Intel Core i9 14900KF
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.