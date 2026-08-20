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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı. Önümüzdeki 7 gün boyunca, kullanıcılara bir ücretsiz oyun ve Albion Online için 55 dolar değerinde hediye paketi sunulacak.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Cardpocalypse ve Albion Online için hediye paketi erişime açıldı. Cardpocalypse, hikaye odaklı bir koleksiyon kart oyunu. 90'ların oldukça abartılı bir versiyonunda geçen oyun, okulunda Mega Mutant Power Pets adlı bir koleksiyon kart oyunu çılgınlığı yasaklanan, ancak öğrencilerin gizlice oynamaya başladığı 10 yaşında tekerlekli sandalye kullanan Jess'i konu alıyor.

Ayrıca bu hafta, Albion Online için Destansı Büyücü Paketi'de ücretsiz olacak. Paket içerisinde Tam Büyücü Gardırobu, Zırhlı At Binek Görünümü, Büyü Kitabı Silah Görünümü, Lonca Varyasyonları, 400 Topluluk Jetonu, 3 Nam Parşömeni, 500 Öğrenme Puanı, 10 Ehil Odak Yenileme İksiri ve 10 Ehil İçgörü Kitabıyer alıyor.

Cardpocalypse ve Albion Online Destansı Büyücü Paketi, 20 Ağustos'tan 27 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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