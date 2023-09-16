Intel 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı sızdı

Tam Boyutta Gör Intel, geçen yılın sonlarında tanıtılan Raptor Lake işlemcilerin halefi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda ''Raptor Lake Refresh'' işlemciler hakkında günümüze kadar çok sayıda bilgi paylaşıldı. Son olarak tanıtıma birkaç hafta kalmışken, Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı da netleşmeye başladı.

Intel Raptor Lake Refresh işlemciler tanıtımdan önce listelendi

Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

Son raporlara göre 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler, 17 Ekim tarihli Intel İnovasyon etkinliğinde tanıtılacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, seride yer alacak altı K ve KF modeli PC Canada tarafından resmi olarak listelendi.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan yeni görüntülere göre, Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatları 415,99 dolar ila 833,99 dolar arasında değişiyor. Ayrıca Raptor Lake işlemciler ile kıyaslama yaptığımızda, yüzde 2 ila yüzde 7'lik fiyat artış ile karşılaşıyoruz.

13.Nesil Raptor Lake Fiyat 14.Nesil Raptor Lake Refresh Fiyat Core i9-13900K 808,99 dolar Core i9-14900K 833,99 dolar Core i9-13900KF 775,99 dolar Core i9-14900KF 833,99 dolar Core i7-13700K 583,99 dolar Core i7-14700K 597,99 dolar Core i7-13700KF 538,99 dolar Core i7-14700KF 559,99 dolar Core i5-13600K 436,99 dolar Core i5-14600K 453,99 dolar Core i5-13600KF 402,99 dolar Core i5-14600KF 415,99 dolar

Ayrıca yeni liste, yaklaşmakta olan işlemcilerin bazı özelliklerine de doğruladı. Buna göre Core i9-14900K, 6 GHz saat hızına ve 24 çekirdeğe sahip olacak. Core i7-14700K ve Core i5-14600K serilerinin ise 5,6 GHz'de 20 ve 5,3 GHz'de 14 çekirdek sunması bekleniyor. Bu sızıntının henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Ancak Intel'in bu tür bilgileri büyük dağıtımcılara ve perakendecilere daha erken ulaştırdığını biliyoruz.

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Son raporlara göre 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler, 17 Ekim tarihli Intel İnovasyon etkinliğinde tanıtılacak. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Intel 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı sızdı