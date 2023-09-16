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    Anlık Bildirim

    Intel 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı sızdı

    Ekim ayının sonlarında tanıtılması beklenen Intel 14. Nesil işlemciler hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak yeni işlemciler, PC Kanada'da resmi olarak listelendi.
    Intel 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı sızdı Tam Boyutta Gör
    Intel, geçen yılın sonlarında tanıtılan Raptor Lake işlemcilerin halefi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda ''Raptor Lake Refresh'' işlemciler hakkında günümüze kadar çok sayıda bilgi paylaşıldı. Son olarak tanıtıma birkaç hafta kalmışken, Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı da netleşmeye başladı.

    Intel Raptor Lake Refresh işlemciler tanıtımdan önce listelendi

    Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

    Son raporlara göre 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler, 17 Ekim tarihli Intel İnovasyon etkinliğinde tanıtılacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, seride yer alacak altı K ve KF modeli PC Canada tarafından resmi olarak listelendi. 

    Intel 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı sızdı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan yeni görüntülere göre, Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatları 415,99 dolar ila 833,99 dolar arasında değişiyor. Ayrıca Raptor Lake işlemciler ile kıyaslama yaptığımızda, yüzde 2 ila yüzde 7'lik fiyat artış ile karşılaşıyoruz.
    13.Nesil Raptor Lake Fiyat 14.Nesil Raptor Lake Refresh Fiyat
    Core i9-13900K 808,99 dolar Core i9-14900K 833,99 dolar
    Core i9-13900KF 775,99 dolar Core i9-14900KF 833,99 dolar
    Core i7-13700K 583,99 dolar Core i7-14700K 597,99 dolar
    Core i7-13700KF 538,99 dolar Core i7-14700KF 559,99 dolar
    Core i5-13600K 436,99 dolar Core i5-14600K  453,99 dolar
    Core i5-13600KF 402,99 dolar Core i5-14600KF 415,99 dolar

    Ayrıca yeni liste, yaklaşmakta olan işlemcilerin bazı özelliklerine de doğruladı. Buna göre Core i9-14900K, 6 GHz saat hızına ve 24 çekirdeğe sahip olacak. Core i7-14700K ve Core i5-14600K serilerinin ise 5,6 GHz'de 20 ve 5,3 GHz'de 14 çekirdek sunması bekleniyor. Bu sızıntının henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Ancak Intel'in bu tür bilgileri büyük dağıtımcılara ve perakendecilere daha erken ulaştırdığını biliyoruz. 

    Son raporlara göre 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler, 17 Ekim tarihli Intel İnovasyon etkinliğinde tanıtılacak. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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