Intel 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin fiyatı sızdı

Intel Raptor Lake Refresh işlemciler tanıtımdan önce listelendi
Bilmeyenler için Raptor Lake Refresh işlemcilerdeki en önemli yükseltme, daha yüksek çekirdek sayısı, daha yüksek saat hızları ve daha hızlı DDR5 bellek (potansiyel olarak 6400 MT/sn) desteği olacak. Dolayısıyla yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.
Son raporlara göre 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler, 17 Ekim tarihli Intel İnovasyon etkinliğinde tanıtılacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, seride yer alacak altı K ve KF modeli PC Canada tarafından resmi olarak listelendi.
|13.Nesil Raptor Lake
|Fiyat
|14.Nesil Raptor Lake Refresh
|Fiyat
|Core i9-13900K
|808,99 dolar
|Core i9-14900K
|833,99 dolar
|Core i9-13900KF
|775,99 dolar
|Core i9-14900KF
|833,99 dolar
|Core i7-13700K
|583,99 dolar
|Core i7-14700K
|597,99 dolar
|Core i7-13700KF
|538,99 dolar
|Core i7-14700KF
|559,99 dolar
|Core i5-13600K
|436,99 dolar
|Core i5-14600K
|453,99 dolar
|Core i5-13600KF
|402,99 dolar
|Core i5-14600KF
|415,99 dolar
Ayrıca yeni liste, yaklaşmakta olan işlemcilerin bazı özelliklerine de doğruladı. Buna göre Core i9-14900K, 6 GHz saat hızına ve 24 çekirdeğe sahip olacak. Core i7-14700K ve Core i5-14600K serilerinin ise 5,6 GHz'de 20 ve 5,3 GHz'de 14 çekirdek sunması bekleniyor. Bu sızıntının henüz doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Ancak Intel'in bu tür bilgileri büyük dağıtımcılara ve perakendecilere daha erken ulaştırdığını biliyoruz.
Son raporlara göre 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler, 17 Ekim tarihli Intel İnovasyon etkinliğinde tanıtılacak. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.