Intel Core i5-14600K lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Intel'in yeni masaüstü platformu 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda daha önce aileye dahil olacak Core i9-14900KF'nin performansından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Raptor Lake Refresh'in orta seviye işlemcisi Intel Core i5-14600K, üç farklı platformda test edildi. İşte ilk sonuçlar...

Intel Core i5-14600K lansmandan önce test edildi

Paylaşılan sızıntıya göre Intel Core i5-14600K, 6 performans ve 8 verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunacak. Bu konfigürasyonun daha önce Core i5-13600K'da kullanıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla burada büyük bir değişim yok. Ancak performans çekirdeklerinin tepe saat hızı, ufak bir artışla 5,1 GHz'den 5,3GHz'e ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Görüntülere baktığımızda, Intel Core i5-14600K'nın Cinebench R23, Cinebench 2024 ve CPU-Z platformlarında test edildiğini görüyoruz. Buna göre yeni işlemci, Cinebench R23'ün tek ve çoklu çekirdek testlerinden sırasıyla 2.072 ve 25,270 puan alıyor. Bu skorların selefi i5-13600K'dan yüzde 2 ila 3 oranında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu görüntüler, i5-14600K'nın 160W TDP ile 5,3GHz saat hızı koruduğunu gösteriyor.

Diğer testlerde ise farkın açıldığını görüyoruz. i5-14600K, Cinebench 2024'te 124 tek çekirdek, 1.430 çoklu çekirdek skoruna sahip. Böylelikle selefinden yüzde 8 ila yüzde 14 oranında daha yüksek bir performans sergiliyor. CPU-Z'da ise her iki işlemci arasında yüzde 4 ila 6 arasında fark söz konusu.

Core i5-13600K ve Core i5-14600K sonuçlar:

Cinebench R23 : Tek Çekirdek: 2021 - 2072 (%2) Çoklu Çekirdek: 24.528 - 25.270 (+%3)

: Cinebench 2024: Tek Çekirdek: 115 - 124 (+%8) Çoklu Çekirdek: 1.255 - 1.430 (+%14)

CPU-Z : Tek Çekirdek: 819 - 868 (+%6) Çoklu Çekirdek: 9.847 - 10.250 (+%4)

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Bilmeyenler için 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Platformdaki en büyük yükseltme ise belirli modellerde çekirdek sayısı artışı, daha yüksek saat hızı ve daha hızlı DDR5 bellek desteği olacak.

Intel'in en güçlüsü: Core i9-14900KF test edildi 17 sa. önce eklendi

14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin 17 Ekim tarihli Intel Innovation 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Intel Core i5-14600K lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar