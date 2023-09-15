Intel Core i5-14600K lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar

Intel Core i5-14600K lansmandan önce test edildi
Paylaşılan sızıntıya göre Intel Core i5-14600K, 6 performans ve 8 verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunacak. Bu konfigürasyonun daha önce Core i5-13600K'da kullanıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla burada büyük bir değişim yok. Ancak performans çekirdeklerinin tepe saat hızı, ufak bir artışla 5,1 GHz'den 5,3GHz'e ulaşıyor.
Diğer testlerde ise farkın açıldığını görüyoruz. i5-14600K, Cinebench 2024'te 124 tek çekirdek, 1.430 çoklu çekirdek skoruna sahip. Böylelikle selefinden yüzde 8 ila yüzde 14 oranında daha yüksek bir performans sergiliyor. CPU-Z'da ise her iki işlemci arasında yüzde 4 ila 6 arasında fark söz konusu.
Core i5-13600K ve Core i5-14600K sonuçlar:
- Cinebench R23 :
- Tek Çekirdek: 2021 - 2072 (%2)
- Çoklu Çekirdek: 24.528 - 25.270 (+%3)
- Cinebench 2024:
- Tek Çekirdek: 115 - 124 (+%8)
- Çoklu Çekirdek: 1.255 - 1.430 (+%14)
- CPU-Z :
- Tek Çekirdek: 819 - 868 (+%6)
- Çoklu Çekirdek: 9.847 - 10.250 (+%4)
Bilmeyenler için 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Platformdaki en büyük yükseltme ise belirli modellerde çekirdek sayısı artışı, daha yüksek saat hızı ve daha hızlı DDR5 bellek desteği olacak.
14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin 17 Ekim tarihli Intel Innovation 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.