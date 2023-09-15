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    Intel Core i5-14600K lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar

    Intel'in yeni masaüstü platformu Raptor Lake Refresh işlemciler hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Intel Core i5-14600K, üç farklı platformda test edildi. İşte sonuçlar...
    Intel Core i5-14600K lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni masaüstü platformu 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda daha önce aileye dahil olacak Core i9-14900KF'nin performansından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Raptor Lake Refresh'in orta seviye işlemcisi Intel Core i5-14600K, üç farklı platformda test edildi. İşte ilk sonuçlar...

    Intel Core i5-14600K lansmandan önce test edildi

    Paylaşılan sızıntıya göre Intel Core i5-14600K, 6 performans ve 8 verimlilik olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı sunacak. Bu konfigürasyonun daha önce Core i5-13600K'da kullanıldığını hatırlatalım. Dolayısıyla burada büyük bir değişim yok. Ancak performans çekirdeklerinin tepe saat hızı, ufak bir artışla 5,1 GHz'den 5,3GHz'e ulaşıyor.

    Intel Core i5-14600K lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Görüntülere baktığımızda, Intel Core i5-14600K'nın Cinebench R23, Cinebench 2024 ve CPU-Z platformlarında test edildiğini görüyoruz. Buna göre yeni işlemci, Cinebench R23'ün tek ve çoklu çekirdek testlerinden sırasıyla 2.072 ve 25,270 puan alıyor. Bu skorların selefi i5-13600K'dan yüzde 2 ila 3 oranında daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu görüntüler, i5-14600K'nın 160W TDP ile 5,3GHz saat hızı koruduğunu gösteriyor. 

    Diğer testlerde ise farkın açıldığını görüyoruz. i5-14600K, Cinebench 2024'te 124 tek çekirdek, 1.430 çoklu çekirdek skoruna sahip. Böylelikle selefinden yüzde 8 ila yüzde 14 oranında daha yüksek bir performans sergiliyor. CPU-Z'da ise her iki işlemci arasında yüzde 4 ila 6 arasında fark söz konusu.

    Core i5-13600K ve Core i5-14600K sonuçlar:

    • Cinebench R23 :
      • Tek Çekirdek: 2021 - 2072 (%2)
      • Çoklu Çekirdek: 24.528 - 25.270 (+%3)
    • Cinebench 2024:
      • Tek Çekirdek: 115 - 124 (+%8)
      • Çoklu Çekirdek: 1.255 - 1.430 (+%14)
    • CPU-Z :
      • Tek Çekirdek: 819 - 868 (+%6)
      • Çoklu Çekirdek: 9.847 - 10.250 (+%4)

    Bilmeyenler için 14.Nesil Intel Raptor Lake Refresh işlemciler Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. Platformdaki en büyük yükseltme ise belirli modellerde çekirdek sayısı artışı, daha yüksek saat hızı ve daha hızlı DDR5 bellek desteği olacak. 

    14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerin 17 Ekim tarihli Intel Innovation 2023 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde daha fazla sızıntının paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    yatan arabanın aküsü bitmemesi için fifa 23 bu yazılım oyunla aynı anda kullanılamaz kia stonic yorum matbir yorumlar kısa far sönük yanıyor

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