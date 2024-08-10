Intel Arrow Lake serisi ertelenmedi ve yıl sonunda geliyor

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Tam Boyutta Gör Intel için zorlu günlerden geçiliyor ve firma hem finansal anlamda hem de kendi ana işi konusunda zorluklar yaşıyor. 13.nesil ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları yayınlanan yeni güncelleme ile törpülenmiş olsa da firmanın Innovation 2024 etkinliğini 2025 yılına ertelemesi soru işaretlerini artırmıştı. Ancak firma, bu etkinlikte tanıtılması beklenen Arrow Lake serisi işlemcilerinin ertelenmediğini bildirdi.

Intel Arrow Lake işlemciler ertelenmedi

Innovation 2024 kapsamında Core Ultra "Arrow Lake" işlemcilerle birlikte firmanın yeni teknolojilerini sergilemesi bekleniyordu. Ancak bu etkinliğin 2025’e ertelenmesiyle tanıtılacak işlemcilerin de erteleneceği ortaya atıldı. Bu karışıklığı çözmek için Intel, etkinlik ertelenmiş olsa da “kod adı Arrow Lake olan yeni nesil masaüstü platformumuz 2024 yılının 4. çeyreğinde piyasaya sürülme yolunda ilerliyor” açıklamasını yaptı.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Arrow Lake işlemciler beklendiği gibi yılın son çeyreğinde piyasaya çıkış yapacak. Bu nedenle yeni nesil Core Ultra 200 serisi için artık önümüzde çok fazla bir zaman kalmadı. Yeni işlemciler hakkında gelen son bilgilere göre Core Ultra 200 serisi, yalnızca Raptor Lake'ten önemli ölçüde daha hızlı olmayacak, aynı zamanda mevcut seriden "en az 100 watt” daha az güç tüketecek.

Intel'de yaprak dökümü: Innovation 2024 etkinliği ertelendi 1 gün önce eklendi

İşlemci tarafı bir yana Intel’in Battlemage GPU'larının bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürüleceği de aktarılıyor. Şimdilik bu konuda resmi bir söyleme rastlamadık Xe2 mimarisine dayanan yeni nesil Arc ekran kartlarının performansta yüzde 50’lik bir artışla birlikte yepyeni ışın izleme performansı sunması bekleniyor. Intel, eğer iddia ettiği bu performans artışını gerçekleştirebilirse Nvidia ve özellikle AMD için ciddi bir rakip haline gelebilir.

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Intel Arrow Lake serisi ertelenmedi ve yıl sonunda geliyor