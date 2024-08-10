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    Anlık Bildirim

    Intel Arrow Lake serisi ertelenmedi ve yıl sonunda geliyor

    Intel, 13. ve 14.nesil işlemcilerde karşılaştığı kararlılık sorunlarıyla uğraşırken Innovation 2024 etkinliğini ertelemişti. Ancak firma, bu ertelemenin Arrow Lake serisini etkilemediğini söyledi.
    Intel Arrow Lake serisi ertelenmedi ve yıl sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel için zorlu günlerden geçiliyor ve firma hem finansal anlamda hem de kendi ana işi konusunda zorluklar yaşıyor. 13.nesil ve 14.nesil işlemcilerde yaşanan kararsızlık sorunları yayınlanan yeni güncelleme ile törpülenmiş olsa da firmanın Innovation 2024 etkinliğini 2025 yılına ertelemesi soru işaretlerini artırmıştı. Ancak firma, bu etkinlikte tanıtılması beklenen Arrow Lake serisi işlemcilerinin ertelenmediğini bildirdi.

    Intel Arrow Lake işlemciler ertelenmedi

    Innovation 2024 kapsamında Core Ultra "Arrow Lake" işlemcilerle birlikte firmanın yeni teknolojilerini sergilemesi bekleniyordu. Ancak bu etkinliğin 2025’e ertelenmesiyle tanıtılacak işlemcilerin de erteleneceği ortaya atıldı. Bu karışıklığı çözmek için Intel, etkinlik ertelenmiş olsa da “kod adı Arrow Lake olan yeni nesil masaüstü platformumuz 2024 yılının 4. çeyreğinde piyasaya sürülme yolunda ilerliyor açıklamasını yaptı.

    Intel Arrow Lake serisi ertelenmedi ve yıl sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Arrow Lake işlemciler beklendiği gibi yılın son çeyreğinde piyasaya çıkış yapacak. Bu nedenle yeni nesil Core Ultra 200 serisi için artık önümüzde çok fazla bir zaman kalmadı. Yeni işlemciler hakkında gelen son bilgilere göre Core Ultra 200 serisi, yalnızca Raptor Lake'ten önemli ölçüde daha hızlı olmayacak, aynı zamanda mevcut seriden "en az 100 watt” daha az güç tüketecek.

    İşlemci tarafı bir yana Intel’in Battlemage GPU'larının bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürüleceği de aktarılıyor. Şimdilik bu konuda resmi bir söyleme rastlamadık Xe2 mimarisine dayanan yeni nesil Arc ekran kartlarının performansta yüzde 50’lik bir artışla birlikte yepyeni ışın izleme performansı sunması bekleniyor. Intel, eğer iddia ettiği bu performans artışını gerçekleştirebilirse Nvidia ve özellikle AMD için ciddi bir rakip haline gelebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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