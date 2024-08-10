Intel Arrow Lake serisi ertelenmedi ve yıl sonunda geliyor

Intel Arrow Lake işlemciler ertelenmedi
Innovation 2024 kapsamında Core Ultra "Arrow Lake" işlemcilerle birlikte firmanın yeni teknolojilerini sergilemesi bekleniyordu. Ancak bu etkinliğin 2025’e ertelenmesiyle tanıtılacak işlemcilerin de erteleneceği ortaya atıldı. Bu karışıklığı çözmek için Intel, etkinlik ertelenmiş olsa da “kod adı Arrow Lake olan yeni nesil masaüstü platformumuz 2024 yılının 4. çeyreğinde piyasaya sürülme yolunda ilerliyor” açıklamasını yaptı.
İşlemci tarafı bir yana Intel’in Battlemage GPU'larının bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürüleceği de aktarılıyor. Şimdilik bu konuda resmi bir söyleme rastlamadık Xe2 mimarisine dayanan yeni nesil Arc ekran kartlarının performansta yüzde 50’lik bir artışla birlikte yepyeni ışın izleme performansı sunması bekleniyor. Intel, eğer iddia ettiği bu performans artışını gerçekleştirebilirse Nvidia ve özellikle AMD için ciddi bir rakip haline gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.