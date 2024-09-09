Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" işlemcilerin fiyatı sızdırıldı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, Ekim ayında yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S serisini ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Bu doğrultuda yeni serinin LGA-1851 platformu başta olmak üzere en radikal yükseltmelerden biri olması bekleniyor. LGA-1851 platformundaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak.
Ayrıca her iki işlemci, toplam 20 çekirdek olmak üzere maksimum 5,5 GHz saat hızına sahip olacak. Arrow Lake serisisinin orta seviye çözümleri olan Intel Core Ultra 5 245K ve Intel Core Ultra 5 245KF ise sırasıyla 250 euro ve 238 euro fiyata sahip. Ayrıca 14 çekirdek ve 5,4GHz saat hızıyla kullanıcılara sunulacak.
- Intel Core Ultra 9 285K (BX80768285K) - 24 Çekirdek ve 5,7 GHz - 471,83 euro /566,20 euro (KDV)
- Intel Core Ultra 7 265K (BX80768265K) - 20 Çekirdek ve 5,5 GHz - 327,32 euro/392,82 euro (KDV)
- Intel Core Ultra 7 265KF (BX80768265KF) - 20 Çekirdek ve 5,5 GHz - 314,60 euro/377,52 euro (KDV)
- Intel Core Ultra 5 245K (BX80768245K) - 14 Çekirdek ve 5,4 GHz - 250,86 euro/301,03 euro (KDV)
- Intel Core Ultra 5 245KF (BX80768245KF) - 14 Çekirdek ve 5,4 GHz - 238,11 euro/285,73 euro (KDV)
Intel'in Arrow Lake-S "Core Ultra 200" Masaüstü işlemcilerin 10 Ekim'de tanıtılması ve 17 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor. Bu doğrultuda AMD Ryzen 9000 serisine yanıt niteliğinde olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.