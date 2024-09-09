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    Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

    Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" Masaüstü İşlemcilerin fiyatları sızdırıldı. Peki yeni nesil CPU'lar ne kadara mal olacak? İşte beklenen fiyatlar...
    Intel Core Ultra 200 'Arrow Lake' işlemcilerin fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" masaüstü İşlemciler tanıtımdan hemen önce perakende platformlarında görünmeye başladı. Peki Raptor Lake Refresh serisinin halefi olacak modeller, neler sunacak? İşte "K" serisi modellerin fiyatları ve doğrulanan özellikleri...

    Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" işlemcilerin fiyatı sızdırıldı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, Ekim ayında yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S serisini ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Bu doğrultuda yeni serinin LGA-1851 platformu başta olmak üzere en radikal yükseltmelerden biri olması bekleniyor. LGA-1851 platformundaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak.

    Intel Core Ultra 200 'Arrow Lake' işlemcilerin fiyatı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntülere baktığımızda, serinin amiral gemisi modeli Intel Core Ultra 9 285K, KDV hariç 471,83 euro ve KDV ile 566,20 euro fiyatla listeniyor. Ayrıca bu sayede işlemcinin 5,7 GHz'e kadar saat hızı ve 24 çekirdeğe sahip olacağı da doğrulandı. Serinin bir alt modelleri Intel Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 7 265KF ise sırasıyla 392,82 euro ve 377,52 euro fiyatla geliyor.

    Ayrıca her iki işlemci, toplam 20 çekirdek olmak üzere maksimum 5,5 GHz saat hızına sahip olacak. Arrow Lake serisisinin orta seviye çözümleri olan Intel Core Ultra 5 245K ve Intel Core Ultra 5 245KF ise sırasıyla 250 euro ve 238 euro fiyata sahip. Ayrıca 14 çekirdek ve 5,4GHz saat hızıyla kullanıcılara sunulacak.

    • Intel Core Ultra 9 285K (BX80768285K) - 24 Çekirdek ve 5,7 GHz - 471,83 euro /566,20 euro (KDV)
    • Intel Core Ultra 7 265K (BX80768265K) - 20 Çekirdek ve 5,5 GHz - 327,32 euro/392,82 euro (KDV)
    • Intel Core Ultra 7 265KF (BX80768265KF) - 20 Çekirdek ve 5,5 GHz - 314,60 euro/377,52 euro (KDV)
    • Intel Core Ultra 5 245K (BX80768245K) - 14 Çekirdek ve 5,4 GHz - 250,86 euro/301,03 euro (KDV)
    • Intel Core Ultra 5 245KF (BX80768245KF) - 14 Çekirdek ve 5,4 GHz - 238,11 euro/285,73 euro (KDV)

    Intel'in Arrow Lake-S "Core Ultra 200" Masaüstü işlemcilerin 10 Ekim'de tanıtılması ve 17 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor. Bu doğrultuda AMD Ryzen 9000 serisine yanıt niteliğinde olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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