Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" işlemcilerin fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" masaüstü İşlemciler tanıtımdan hemen önce perakende platformlarında görünmeye başladı. Peki Raptor Lake Refresh serisinin halefi olacak modeller, neler sunacak? İşte "K" serisi modellerin fiyatları ve doğrulanan özellikleri...

Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" işlemcilerin fiyatı sızdırıldı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel, Ekim ayında yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S serisini ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Bu doğrultuda yeni serinin LGA-1851 platformu başta olmak üzere en radikal yükseltmelerden biri olması bekleniyor. LGA-1851 platformundaki en önemli değişikliklerinden biri de, DDR4 bellek desteğinin kaldırılması olacak.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntülere baktığımızda, serinin amiral gemisi modeli Intel Core Ultra 9 285K, KDV hariç 471,83 euro ve KDV ile 566,20 euro fiyatla listeniyor. Ayrıca bu sayede işlemcinin 5,7 GHz'e kadar saat hızı ve 24 çekirdeğe sahip olacağı da doğrulandı. Serinin bir alt modelleri Intel Core Ultra 7 265K ve Core Ultra 7 265KF ise sırasıyla 392,82 euro ve 377,52 euro fiyatla geliyor.

Ayrıca her iki işlemci, toplam 20 çekirdek olmak üzere maksimum 5,5 GHz saat hızına sahip olacak. Arrow Lake serisisinin orta seviye çözümleri olan Intel Core Ultra 5 245K ve Intel Core Ultra 5 245KF ise sırasıyla 250 euro ve 238 euro fiyata sahip. Ayrıca 14 çekirdek ve 5,4GHz saat hızıyla kullanıcılara sunulacak.

Intel Core Ultra 9 285K (BX80768285K) - 24 Çekirdek ve 5,7 GHz - 471,83 euro /566,20 euro (KDV)

24 Çekirdek ve 5,7 GHz - 471,83 euro /566,20 euro (KDV) Intel Core Ultra 7 265K (BX80768265K) - 20 Çekirdek ve 5,5 GHz - 327,32 euro/392,82 euro (KDV)

20 Çekirdek ve 5,5 GHz - 327,32 euro/392,82 euro (KDV) Intel Core Ultra 7 265KF (BX80768265KF) - 20 Çekirdek ve 5,5 GHz - 314,60 euro/377,52 euro (KDV)

20 Çekirdek ve 5,5 GHz - 314,60 euro/377,52 euro (KDV) Intel Core Ultra 5 245K (BX80768245K) - 14 Çekirdek ve 5,4 GHz - 250,86 euro/301,03 euro (KDV)

14 Çekirdek ve 5,4 GHz - 250,86 euro/301,03 euro (KDV) Intel Core Ultra 5 245KF (BX80768245KF) - 14 Çekirdek ve 5,4 GHz - 238,11 euro/285,73 euro (KDV)

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Intel'in Arrow Lake-S "Core Ultra 200" Masaüstü işlemcilerin 10 Ekim'de tanıtılması ve 17 Ekim'de raflarda yerini alması bekleniyor. Bu doğrultuda AMD Ryzen 9000 serisine yanıt niteliğinde olacak.

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Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake" işlemcilerin fiyatı sızdırıldı