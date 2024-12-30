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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi merakla beklenen Arrow Lake-S K serisi masaüstü işlemcileri halihazırda duyurdu. Ancak daha düşük TDP’ye sahip mobil ve masaüstü işlemcilerin gelecek yıla kadar mevcut olması beklenmiyor. Bu doğrultuda geri sayım sürerken, K'sız yani hız aşırtma desteği bulunmayan işlemciler netleşmeye başladı. Son olarak Intel China tarafından, 35W ve 65W TDP'li işlemciler için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

13 Ocak'ta satışa çıkıyor

Kaçıranlar için Intel Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.

Geçtiğimiz saatlerde ise Intel China, Intel Core 200 serisi 35W ve 65W işlemcilerin 13 Ocak'tan itibaren satışa çıkacağını duyurdu. Serinin ön siparişleri ise Çin'de bugünden itibaren başlıyor. Dolayısıyla küresel lansmanın çok yakında olacağını söyleyelim. Şu ana kadar bildiklerimize göre K'sız Intel Core 200 serisinde 11 farklı modelle karşılaşacağız.

Intel'in düşük güç tüketimli Twin Lake işlemcileri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Bunlar, Core Ultra 9 285, Core Ultra 9 285T, Core Ultra 7 265, Core Ultra 7 265F, Core Ultra 7 265T, Core Ultra 5 245, Core Ultra 5 235, Core Ultra 5 225, Core Ultra 5 225F, Core Ultra 3 215 ve Core Ultra 3 205 olacak. Ayrıca Yeni bu yeni işlemciler için yepyeni B860 ve H810 anakartların tanıtılacağını hatırlatalım. Ancak ilginç şekilde bunlar için ön sipariş tarihinden bahsedilmiyor. Bu nedenle kullanıcılar kısa süreliğine Z890 anakartlara yönelmek zorunda kalabilir.

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Intel Core Ultra 200 K'sız işlemciler için tarih verildi