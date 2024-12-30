Intel Core Ultra 200 K'sız işlemciler için tarih verildi

13 Ocak'ta satışa çıkıyor
Kaçıranlar için Intel Core Ultra 200S serisi işlemciler, 125W nominal TDP (Termal Tasarım Gücü) ile birlikte, 24 çekirdeğe kadar uzanan yeni performans ve verimlilik odaklı çekirdek mimarileri, gelişmiş GPU ve ilk masaüstü NPU (Nöral İşlem Birimi) ile karşımıza çıktı. Ayrıca Core Ultra adı altında yepyeni bir adlandırma sistemine de geçiş yapılmış durumda.
Geçtiğimiz saatlerde ise Intel China, Intel Core 200 serisi 35W ve 65W işlemcilerin 13 Ocak'tan itibaren satışa çıkacağını duyurdu. Serinin ön siparişleri ise Çin'de bugünden itibaren başlıyor. Dolayısıyla küresel lansmanın çok yakında olacağını söyleyelim. Şu ana kadar bildiklerimize göre K'sız Intel Core 200 serisinde 11 farklı modelle karşılaşacağız.
Bunlar, Core Ultra 9 285, Core Ultra 9 285T, Core Ultra 7 265, Core Ultra 7 265F, Core Ultra 7 265T, Core Ultra 5 245, Core Ultra 5 235, Core Ultra 5 225, Core Ultra 5 225F, Core Ultra 3 215 ve Core Ultra 3 205 olacak. Ayrıca Yeni bu yeni işlemciler için yepyeni B860 ve H810 anakartların tanıtılacağını hatırlatalım. Ancak ilginç şekilde bunlar için ön sipariş tarihinden bahsedilmiyor. Bu nedenle kullanıcılar kısa süreliğine Z890 anakartlara yönelmek zorunda kalabilir.Kaynakça https://videocardz.com/pixel/intel-core-ultra-200-non-k-preorders-start-today-in-china-launching-january-13th https://videocardz.com/pixel/intel-core-ultra-200-non-k-preorders-start-today-in-china-launching-january-13th Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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