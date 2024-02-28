Intel, 1nm üretimine 2027 yılında başlayacağını açıkladı

Intel’in güncel sunumuna göre Intel 14A sürecinin seri üretimine 2026 içinde başlanacak. Intel 20A'dan bir nesil ileride olan 1 nm sınıfı silikon üretim düğümü olan yeni Intel 10A süreci ise 2027 yılının sonuna doğru seri üretime geçecek. Bilmeyenler için, Intel bir süredir işlem süreçlerinde “A” ekini kullanıyor. Bu ek, Angstrom'u temsil ediyor ve 10 Angstrom da 1nm’ye denk geliyor.
EUV kullanmalarına rağmen, Intel 4 ve Intel 3, Intel'in FinFET transistörlerini uygulayacağı son düğümler olacak zira şirket Intel 20A ile nanosheets'e geçiyor (Intel jargonunda RibbonFET olarak adlandırılıyor). Son olarak Intel, hazırladığı Intel 10A için detay vermedi ancak Intel 14A’ya göre yüzde 15’lik bir performans artışı sağlaması bekleniyor.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.