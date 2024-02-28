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    Anlık Bildirim

    Intel, 1nm üretimine 2027 yılında başlayacağını açıkladı

    Intel geçtiğimiz hafta Intel 18A (1.8nm), Intel 14A (1.4nm) ve Intel 3 özelinde açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi ise firma Intel 10A (1 nm sınıfı) süreci için tarih verdi.
    Intel, 1nm üretimine 2027 yılında başlayacağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Geçen hafta Intel Foundry Services Connect etkinliğinde teknoloji devi, Intel 18A ve Intel 20A süreçlerinin yeri alacak olan Intel 14A (1.4 nm sınıfı) sürecini tanıtmıştı. Intel, bu sürecin seri üretimine 2026 döneminde başlayacağını açıklamıştı. Firma şimdi ise Intel 10A (1 nm sınıfı) sürecine dair ilk bilgileri paylaştı.

    Intel 10A üretimi 2027 yılında başlayacak

    Intel’in güncel sunumuna göre Intel 14A sürecinin seri üretimine 2026 içinde başlanacak. Intel 20A'dan bir nesil ileride olan 1 nm sınıfı silikon üretim düğümü olan yeni Intel 10A süreci ise 2027 yılının sonuna doğru seri üretime geçecek. Bilmeyenler için, Intel bir süredir işlem süreçlerinde “A” ekini kullanıyor. Bu ek, Angstrom'u temsil ediyor ve 10 Angstrom da 1nm’ye denk geliyor.

    Intel, 1nm üretimine 2027 yılında başlayacağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Öte şu anda EUV (aşırı ultraviyole) litografi kullanan tesisler (Intel 4, Intel 3 ve Intel 20A) Intel'in yonga plakası hacminin ancak yüzde 15'ini oluşturuyor ve Intel’in üretiminin büyük kısmı DUV tabanlı Intel 7'ye odaklanıyor. Ancak zamanla hacimler diğer süreçlere kayacak, bunu yukarıdaki grafikten görebilirsiniz. Intel, 2026 yılına kadar Intel 4 ve Intel 3'e kıyasla iki kat daha fazla Intel 20A/18A yonga plakası üretileceğini öngörüyor.

    EUV kullanmalarına rağmen, Intel 4 ve Intel 3, Intel'in FinFET transistörlerini uygulayacağı son düğümler olacak zira şirket Intel 20A ile nanosheets'e geçiyor (Intel jargonunda RibbonFET olarak adlandırılıyor). Son olarak Intel, hazırladığı Intel 10A için detay vermedi ancak Intel 14A’ya göre yüzde 15’lik bir performans artışı sağlaması bekleniyor.

    Intel, 1nm üretimine 2027 yılında başlayacağını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Intel’in 10nm sürecinde tökezlemiş olması firmaya çok şey kaybettirdi ancak son birkaç yıldaki ciddi yatırımlar bunun bir daha asla olmaması için yapıldı. Firma, dünyanın dört bir yanına yeni tesisler açtı ve bu tesislerdeki üretimi çeşitli tutmayı hedefliyor. Strateji değişimiyle Intel, esnek tesis altyapısını diğer şirketlerin üretimine açacak ve esasında doğrudan TSMC ve Samsung’a rakip olacak. Firma ayrıca 5 yıl içinde 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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