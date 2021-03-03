Intel 2.2 milyar dolar tazminata çarptırıldı

Patent ihlalleri çok uzun yıllardır teknoloji devlerinin başını ağrıtan bir konu ve bugüne kadar pek çok firma ağır tazminatlardan kurtulamadı. Yonga devi Intel de 2 milyar doların üzerinde bir tazminat cezasıyla karşı karşıya.
Dev tazminat
Aslında hikaye biraz ilginç bir şekilde ilerliyor zira dava konusu olan saat frekans kontrolü ve minimum bellek voltaj tekniği patentleri 2010 yılında SigmaTel tarafından alınmış. 2012 yılında ise FreeScale bu firmayı satın aldığında patentler eline geçmiş.İlginizi Çekebilir ABD yonga üretiminde kesenin ağzını açıyor, milyarlarca dolar masada
Ayrıca Bkz. "Xbox'tan Mart ayında etkinlik bekleyenlere kötü haber"
2015 yılında NXP yarı iletken devi FreeScale’i satın alarak patentleri de bünyesine almış. Sonrasında 2019 yılında VLSI Technology adında yeni bir firmaya devredilmiş. Firmanın amacı ise Intel ile hukuki olarak mücadele etmek. Yani aslında patent trolü diyebiliriz.
Texas eyaletinde devam eden davada bu hafta Intel’in iki patenti ihlal ettiği kararı çıktı ve 2.18 milyar dolarlık bir tazminat cezasına hükmedildi. Patente göre 1.5 milyar dolar ve 675 milyar dolar şeklinde iki tazminat birleştirildi.
Sadece iki patent için bu denli büyük bir tazminata hükmedilmesi muhtemelen Intel’in pek çok ürününde yer alması ve oldukça büyük bir gelir elde etmesinden kaynaklanıyor. Tazminat Intel’in çeyrek dönem net karının üçte birine denk geliyor.
https://www.techpowerup.com/279235/intel-fined-2-billion-usd-in-damages-for-patent-infringement Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hiçbir bir şirket yeni bir teknoloji geliştirmeyle uğraşmaz. Başkası bulsun ben onu kopyalayım arge zaten pahalı bir şey ben neden o yatırımı yapsın başkası yapsın der.
Teknoloji çok geliştiği için bir şey ilk bulmanın da çok bir önemi yok teknoloji casusluğu üretim araçlarının gelişmesi sonucunda ilk bulan değil daha iyi yapan pazarlaması lojistiği daha iyi olan kazanır.
Bu daha güzel bir dünya için hayrına yapanların sayısı bundan para kazanmaya çalışanların sayısına oranla çok çok azdır.
İnsanların aklında kalan şey hep patent derdinde pek olmayan Tesla olur. Ama bir tane Tesla'ya karşılık 100 tane Edison vardır.
O yüzden patentler gereklidir. Olmalıdır.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
2209 kez okundu.
15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
intel, VLSI Technology ve Donanım