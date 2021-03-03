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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel 2.2 milyar dolar tazminata çarptırıldı

    VLSI Technology tarafından açılan davada Intel iki önemli patenti ihlal etmekten suçlu bulundu ve 2.2 milyar dolar civarında bir tazminat cezasına çarptırıldı.
    03 Mart 2021, 11:30 (Güncellendi, 5 gün)
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel 2.2 milyar dolar tazminata çarptırıldı
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    Patent ihlalleri çok uzun yıllardır teknoloji devlerinin başını ağrıtan bir konu ve bugüne kadar pek çok firma ağır tazminatlardan kurtulamadı. Yonga devi Intel de 2 milyar doların üzerinde bir tazminat cezasıyla karşı karşıya.

    Dev tazminat

    Aslında hikaye biraz ilginç bir şekilde ilerliyor zira dava konusu olan saat frekans kontrolü ve minimum bellek voltaj tekniği patentleri 2010 yılında SigmaTel tarafından alınmış. 2012 yılında ise FreeScale bu firmayı satın aldığında patentler eline geçmiş.

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    2015 yılında NXP yarı iletken devi FreeScale’i satın alarak patentleri de bünyesine almış. Sonrasında 2019 yılında VLSI Technology adında yeni bir firmaya devredilmiş. Firmanın amacı ise Intel ile hukuki olarak mücadele etmek. Yani aslında patent trolü diyebiliriz.

    Texas eyaletinde devam eden davada bu hafta Intel’in iki patenti ihlal ettiği kararı çıktı ve 2.18 milyar dolarlık bir tazminat cezasına hükmedildi. Patente göre 1.5 milyar dolar ve 675 milyar dolar şeklinde iki tazminat birleştirildi.

    Sadece iki patent için bu denli büyük bir tazminata hükmedilmesi muhtemelen Intel’in pek çok ürününde yer alması ve oldukça büyük bir gelir elde etmesinden kaynaklanıyor. Tazminat Intel’in çeyrek dönem net karının üçte birine denk geliyor.

     



    https://www.techpowerup.com/279235/intel-fined-2-billion-usd-in-damages-for-patent-infringement
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    G Gökay16 (Gökay Genç) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İçinde hiç yaşamadığımız. :) 3.dünya ülkelerinde intel gibi markalara kimse dava açamaz. Açsada 2.2milyar dolar vermek yerine 2.2milyon doları siyasi ve hukukdaki kademelere bahşiş olrak verir çözerler. Helal olsun ordaki hakim ve savcılara. İnter gibi israil markasına nasıl ceza kesmişler...
    İçinde hiç yaşamadığımız. :) 3.dünya ülkelerinde intel gibi markalara kimse dava açamaz. Açsada 2.2milyar dolar vermek yerine 2.2milyon doları siyasi ve hukukda...
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    isakoc (isa koç) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu patent işleri gerçekten saçma ilerliyor. Adamın birisi bir teknoloji buldum diye üretim bile yapmadan laboratuvar testleri sayesinde patent alıyor. Sonra pusuya yatıp aynı patent özelliklerini taşıyan bşr yeniliği büyük bir firmanın da icad edip kullanmasını bekliyor. Sonra anında müdahale etmek yerine o patent ile bir kaç yıl satış yapmasını bekliyor, sonra bumm. Sen benim patentimi ihlal ettin. Sonra akıl almaz tazminatlar. Buna çare bulunması lazım.
    Bu patent işleri gerçekten saçma ilerliyor. Adamın birisi bir teknoloji buldum diye üretim bile yapmadan laboratuvar testleri sayesinde patent alıyor. Sonra pus...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Intel teknolojisini paylaşan firma fln yazmışlardı güldüm yani biraz intelin geçmişini araştırın derim lisansını sattığı ürünü bile ürettirmek istemeyen bir firma AMD hiç almadım da kullanmadımda onu savunmak gibi bir gayemde yok eğer sadece intelin eline kalsaydık core to Duo bile hala üretilmemiş olacaktı ki oda AMD nin geliştirdiği teknoloji
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    T Terenas1 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Intel ürettiği teknolojileri ücretsiz dağıtır. Teknoloji büyüsün, gelişsin ister tenolojiye yön verir. Bazılarıda birisi çıksada bir dava açıp parayı bedavadankazansak der.
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    F fleimkepa 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet sağdan soldan teknoloji patenti alıyor gram uğraş yok sonrasında ben buldum diye koca koca firmaların yakasına yapışmaya kalkıyor. Aşırı saçma
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    W WalkerCyborgCK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Firma büyük olunca uğraşanı da çok oluyor. Patent trolü olan bir firma başka firmaların ürettiği bazı teknolojileri satın alıyor sonra bunu birileri de üretsin ben biraz bekler sonra o firmanın kazancından kazancımı alırım diyor. Çok ilginç. Intel de çoğu teknolojisinin patentini paylaşıyor ki gelişsin son kullanıcı bundan faydalanabilsin diye. Ama ne demişler meyve veren ağaç taşlanır. Intel tam bunu yaşıyor.
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    S SeniorGrandMaster 4 gün ( Mesaj Silindi )
    patentler insanlığın ilerlemesinin önündeki en büyük engellerden biri. birileri bir fikrin yada buluşun sahibi olamaz. çünkü aynı seyi başkası da düşünebilir. bu daha önceden düşünülmüş, bu yüzden sen bunu düşünmezsin. bu saçmalık.
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    M mechatengu 1 gün ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Patentler olmasa bir şeyi bulan kişi ya da şirket o şey üzerinde hak iddaa edemese insanların yeni bir şey bulma motivasyonu ciddi oranda azalır.

    Hiçbir bir şirket yeni bir teknoloji geliştirmeyle uğraşmaz. Başkası bulsun ben onu kopyalayım arge zaten pahalı bir şey ben neden o yatırımı yapsın başkası yapsın der.

    Teknoloji çok geliştiği için bir şey ilk bulmanın da çok bir önemi yok teknoloji casusluğu üretim araçlarının gelişmesi sonucunda ilk bulan değil daha iyi yapan pazarlaması lojistiği daha iyi olan kazanır.

    Bu daha güzel bir dünya için hayrına yapanların sayısı bundan para kazanmaya çalışanların sayısına oranla çok çok azdır.

    İnsanların aklında kalan şey hep patent derdinde pek olmayan Tesla olur. Ama bir tane Tesla'ya karşılık 100 tane Edison vardır.

    O yüzden patentler gereklidir. Olmalıdır.
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    Ussuz (mehmet ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Koyar mı be intele çeyrek net kârının üçte birine denk geliyormuş ki hiçbir şey :d
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    H hopeyoung 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hepimizin, içimizde intele karşı biriktirdiklerimizi dışa vurduğumuz bir konu olmuş. :) AMD de fiyatları yükseltti, ona da bir ceza "mevla". :)
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ooo iyiymiş.
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    cocainbar (Cocain bar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Intelden bir johnny sins gecmis 😁😁
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    J justbejust 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple zararlısına gelsin cezalar inşallah.
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    2209 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    intel, VLSI Technology ve Donanım
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