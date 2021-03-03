Intel 2.2 milyar dolar tazminata çarptırıldı

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Patent ihlalleri çok uzun yıllardır teknoloji devlerinin başını ağrıtan bir konu ve bugüne kadar pek çok firma ağır tazminatlardan kurtulamadı. Yonga devi Intel de 2 milyar doların üzerinde bir tazminat cezasıyla karşı karşıya.

Dev tazminat

Aslında hikaye biraz ilginç bir şekilde ilerliyor zira dava konusu olan saat frekans kontrolü ve minimum bellek voltaj tekniği patentleri 2010 yılında SigmaTel tarafından alınmış. 2012 yılında ise FreeScale bu firmayı satın aldığında patentler eline geçmiş.

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2015 yılında NXP yarı iletken devi FreeScale’i satın alarak patentleri de bünyesine almış. Sonrasında 2019 yılında VLSI Technology adında yeni bir firmaya devredilmiş. Firmanın amacı ise Intel ile hukuki olarak mücadele etmek. Yani aslında patent trolü diyebiliriz.

Texas eyaletinde devam eden davada bu hafta Intel’in iki patenti ihlal ettiği kararı çıktı ve 2.18 milyar dolarlık bir tazminat cezasına hükmedildi. Patente göre 1.5 milyar dolar ve 675 milyar dolar şeklinde iki tazminat birleştirildi.

Sadece iki patent için bu denli büyük bir tazminata hükmedilmesi muhtemelen Intel’in pek çok ürününde yer alması ve oldukça büyük bir gelir elde etmesinden kaynaklanıyor. Tazminat Intel’in çeyrek dönem net karının üçte birine denk geliyor.

https://www.techpowerup.com/279235/intel-fined-2-billion-usd-in-damages-for-patent-infringement

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