Intel, 2023 yılı finansal sonuçlarını yayınladı: Gelirler ve kâr düştü, ancak toparlanma var

Tam Boyutta Gör Intel, 2023 yılının son çeyreğini ve genelini içeren finansal raporunu yayınladı. Şirketin satışları dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %10 arttı. Öte yandan, 2023 yılının tamamında şirketin gelirleri 2022'ye göre %14 düştü.

PC'lere olan yüksek talep nedeniyle, Intel'in tüketici ürünlerinin sevkiyatı 2023 mali yılının son çeyreğinde yıllık bazda %33 arttı, ancak veri merkezi ürünlerinin satışları da %10 düştü. Intel'in 2023 yılının dördüncü çeyreğindeki geliri 15,4 milyar dolara yükseldi. Son çeyrekte şirketin net karı 2,7 milyar dolara ulaşırken, brüt kar marjı da %39,2'den %45,7'ye yükseldi. Intel'in dördüncü çeyrek sonuçları 2022'nin son çeyreğine göre daha iyi görünüyor.

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2023'te gelirler ve kâr düştü

Intel, 2023 yılının tamamında, 54,2 milyar dolar gelir elde etti. Gelirlerde, 2022'deki 63,1 milyar dolara göre %14'lük düşüş gerçekleşti. Şirketin net kârı ise, %79 gibi ciddi seviyede azalarak 1.7 milyar dolar oldu. 2022'de şirket 8 milyar dolar kâr elde etmişti. Tüketici, veri merkezi ve ağ dahil olmak üzere tüm ürün gruplarının satışları yıldan yıla önemli ölçüde azaldı. Buna karşılık Mobileye ve Intel Foundry Services kazançlarını artırmayı başardı.

Intel'in 2023'teki sonuçları birçok faktörden etkilendi. Yıl boyunca genel olarak istemci ve sunucu makinelerine olan talebin yavaşlaması, AMD'nin artan rekabeti, Apple ve bulut hizmet sağlayıcılarının kendi özel çiplerine yönelmesi ve önemli ürünlerdeki gecikmeler negatif etkide bulundu.

Intel, rakibi AMD dışında, ARM ve RISC-V mimarilerini temel alan son derece rekabetçi CPU'lara sahip rakiplerle mücadele etmek zorunda kalacak. Intel, 2023'ün şirket için dönüştürücü bir yıl olduğunu belirtiyor.

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Intel CEO'su Pat Gelsinger sonuçlara ilişkin, "Güçlü dördüncü çeyrek sonuçları elde ettik, üst üste dördüncü çeyrekte beklentileri aştık ve gelirimiz hedefimizin en üstünde yer aldı. Intel'in dönüşümünde bir yıllık muazzam ilerlemeyi tamamladık. Bu dönemde sürekli olarak uygulama ve inovasyonu hızlandırdık, bu da ürünlerimiz için güçlü bir müşteri ivmesi sağladı." açıklamalarında bulundu.

Gelsinger, 2024'e ilişkin ise şu sözleri sarfetti: "2024 yılında, süreç ve ürün liderliğini elde etmeye, harici dökümhane işimizi ve ölçekli küresel üretimi geliştirmeye devam etmeye ve paydaşlar için uzun vadeli değer yaratırken yapay zekayı her yere getirme misyonumuzu gerçekleştirmeye aralıksız odaklanmayı sürdürüyoruz."

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Intel, 2023 yılı finansal sonuçlarını yayınladı: Gelirler düştü