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    Intel, 2023 yılı finansal sonuçlarını yayınladı: Gelirler ve kâr düştü, ancak toparlanma var

    Intel, 2023 yılının son çeyreğini ve genelini içeren finansal raporunu yayınladı. Şirketin satışları, dördüncü çeyrekte %10 arttı. 2023 yılının tamamında ise şirketin gelirleri %14 düştü.
    Intel, 2023 yılı finansal sonuçlarını yayınladı: Gelirler düştü Tam Boyutta Gör
    Intel, 2023 yılının son çeyreğini ve genelini içeren finansal raporunu yayınladı. Şirketin satışları dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %10 arttı. Öte yandan, 2023 yılının tamamında şirketin gelirleri 2022'ye göre %14 düştü.

    PC'lere olan yüksek talep nedeniyle, Intel'in tüketici ürünlerinin sevkiyatı 2023 mali yılının son çeyreğinde yıllık bazda %33 arttı, ancak veri merkezi ürünlerinin satışları da %10 düştü. Intel'in 2023 yılının dördüncü çeyreğindeki geliri 15,4 milyar dolara yükseldi. Son çeyrekte şirketin net karı 2,7 milyar dolara ulaşırken, brüt kar marjı da %39,2'den %45,7'ye yükseldi. Intel'in dördüncü çeyrek sonuçları 2022'nin son çeyreğine göre daha iyi görünüyor.

    Intel, 2023 yılı finansal sonuçlarını yayınladı: Gelirler düştü Tam Boyutta Gör

    2023'te gelirler ve kâr düştü

    Intel, 2023 yılının tamamında, 54,2 milyar dolar gelir elde etti. Gelirlerde, 2022'deki 63,1 milyar dolara göre %14'lük düşüş gerçekleşti. Şirketin net kârı ise, %79 gibi ciddi seviyede azalarak 1.7 milyar dolar oldu. 2022'de şirket 8 milyar dolar kâr elde etmişti. Tüketici, veri merkezi ve ağ dahil olmak üzere tüm ürün gruplarının satışları yıldan yıla önemli ölçüde azaldı. Buna karşılık Mobileye ve Intel Foundry Services kazançlarını artırmayı başardı.

    Intel'in 2023'teki sonuçları birçok faktörden etkilendi. Yıl boyunca genel olarak istemci ve sunucu makinelerine olan talebin yavaşlaması, AMD'nin artan rekabeti, Apple ve bulut hizmet sağlayıcılarının kendi özel çiplerine yönelmesi ve önemli ürünlerdeki gecikmeler negatif etkide bulundu.

    Intel, rakibi AMD dışında, ARM ve RISC-V mimarilerini temel alan son derece rekabetçi CPU'lara sahip rakiplerle mücadele etmek zorunda kalacak. Intel, 2023'ün şirket için dönüştürücü bir yıl olduğunu belirtiyor.

    Intel CEO'su Pat Gelsinger sonuçlara ilişkin, "Güçlü dördüncü çeyrek sonuçları elde ettik, üst üste dördüncü çeyrekte beklentileri aştık ve gelirimiz hedefimizin en üstünde yer aldı. Intel'in dönüşümünde bir yıllık muazzam ilerlemeyi tamamladık. Bu dönemde sürekli olarak uygulama ve inovasyonu hızlandırdık, bu da ürünlerimiz için güçlü bir müşteri ivmesi sağladı." açıklamalarında bulundu.

    Gelsinger, 2024'e ilişkin ise şu sözleri sarfetti: "2024 yılında, süreç ve ürün liderliğini elde etmeye, harici dökümhane işimizi ve ölçekli küresel üretimi geliştirmeye devam etmeye ve paydaşlar için uzun vadeli değer yaratırken yapay zekayı her yere getirme misyonumuzu gerçekleştirmeye aralıksız odaklanmayı sürdürüyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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