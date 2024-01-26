Dev şirketlerin yapay zeka yatırımları mercek altına alındı

Devlerin yapay zeka yatırımları inceleniyor
FTC, başlattığı soruşturma kapsamında Microsoft, Amazon ve Google'ın OpenAI ve Anthropic yaptıkları karmaşık yatırımları irdelemek ve anlamak istiyor. Google ve Amazon Anthropic'e yatırım yaparken, Microsoft'un OpenAI ile sadece “yakın” olarak ifade edilemeyecek karmaşık bir finansal ilişkisi var.
FTC, şirketler arasındaki belirli yatırım anlaşmaları ve ortaklıkların ürün sürümlerini ve gözetim haklarını nasıl etkilediği hakkında bilgi istiyor. Ayrıca, bu yatırımların sektördeki pazar payını, rekabeti ve satış artışı potansiyelini nasıl etkilediğinin; yapay zeka ürünleri geliştirmek için kaynaklar konusunda rekabet olup olmadığının ve her şirketin diğer devlet kurumlarına vermiş olabileceği bilgilerin analizini de istiyor. Şirketlerin ajansa yanıt vermek için 45 günleri var.
Hem Anthropic hem de OpenAI büyük şirketlerden büyük meblağlar aldı. Microsoft, OpenAI'ın en büyük yatırımcısı ve kısa bir süre önce yaşanan kaos neticesinde OpenAI’ın yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir koltuğun sahibi. Microsoft'un OpenAI'a 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı belirtiliyor. Bu sayede Microsoft’un neredeyse tüm yapay zeka çalışmaları OpenAI’ın teknolojileri üzerinde şekilleniyor. OpenAI ise tüm uygulamalarını Microsoft’un sunucularında çalıştırıyor.
Öte yandan Amazon ise geçtiğimiz aylarda Anthropic'e 4 milyar dolar yatırırken, Google da yaptığı 300 milyon dolarlık yatırımın ardından şirketin yüzde 10 hissesine sahip oldu. Yapay zeka geliştiricileri, büyük dil modellerini eğitmek, çalıştırmak ve ince ayar yapmak için gereken pahalı GPU'lara ve işlemcilere daha ucuz erişim sağlamak için genellikle bulut sağlayıcılarıyla (Google, Microsoft ve Amazon gibi) ortaklıklar kuruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.