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    Anlık Bildirim

    Dev şirketlerin yapay zeka yatırımları mercek altına alındı

    ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft, Amazon ve Google'ın OpenAI ve Anthropic yatırımlarını araştırıyor. FTC, karmaşık yatırım ağını deşifre etmek istiyor.
    Dev şirketlerin yapay zeka yatırımları mercek altına alındı Tam Boyutta Gör
    ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bulut hizmetleri sağlayan devasa teknoloji şirketlerinin OpenAI ve Anthropic gibi daha küçük yapay zeka şirketlerine yaptıkları yatırımlar için bir soruşturma başlattı. FTC, Alphabet, Amazon, Anthropic, Microsoft ve OpenAI’a mektuplar göndererek şirketlerden bu yatırımların üretken yapay zekanın rekabet ortamı üzerindeki etkisini açıklamalarını istedi.

    Devlerin yapay zeka yatırımları inceleniyor

    FTC, başlattığı soruşturma kapsamında Microsoft, Amazon ve Google'ın OpenAI ve Anthropic yaptıkları karmaşık yatırımları irdelemek ve anlamak istiyor. Google ve Amazon Anthropic'e yatırım yaparken, Microsoft'un OpenAI ile sadece “yakın” olarak ifade edilemeyecek karmaşık bir finansal ilişkisi var.

    FTC, şirketler arasındaki belirli yatırım anlaşmaları ve ortaklıkların ürün sürümlerini ve gözetim haklarını nasıl etkilediği hakkında bilgi istiyor. Ayrıca, bu yatırımların sektördeki pazar payını, rekabeti ve satış artışı potansiyelini nasıl etkilediğinin; yapay zeka ürünleri geliştirmek için kaynaklar konusunda rekabet olup olmadığının ve her şirketin diğer devlet kurumlarına vermiş olabileceği bilgilerin analizini de istiyor. Şirketlerin ajansa yanıt vermek için 45 günleri var.

    Dev şirketlerin yapay zeka yatırımları mercek altına alındı Tam Boyutta Gör
    Microsoft kurumsal başkan yardımcısı Rima Alalily, yaptığı açıklamada ABD’li şirketlerin birbirleriyle çalışarak ABD’yi küresel bir yapay zeka lideri yaptıklarını söylüyor. Aynı zamanda FTC’nin çalışmasını tamamlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacaklarını da sözlerine ekliyor.

    Hem Anthropic hem de OpenAI büyük şirketlerden büyük meblağlar aldı. Microsoft, OpenAI'ın en büyük yatırımcısı ve kısa bir süre önce yaşanan kaos neticesinde OpenAI’ın yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir koltuğun sahibi. Microsoft'un OpenAI'a 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı belirtiliyor. Bu sayede Microsoft’un neredeyse tüm yapay zeka çalışmaları OpenAI’ın teknolojileri üzerinde şekilleniyor. OpenAI ise tüm uygulamalarını Microsoft’un sunucularında çalıştırıyor.

    Öte yandan Amazon ise geçtiğimiz aylarda Anthropic'e 4 milyar dolar yatırırken, Google da yaptığı 300 milyon dolarlık yatırımın ardından şirketin yüzde 10 hissesine sahip oldu. Yapay zeka geliştiricileri, büyük dil modellerini eğitmek, çalıştırmak ve ince ayar yapmak için gereken pahalı GPU'lara ve işlemcilere daha ucuz erişim sağlamak için genellikle bulut sağlayıcılarıyla (Google, Microsoft ve Amazon gibi) ortaklıklar kuruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    yazıcıyı modeme bağlamak tapuda kat irtifakı yazıyor ama iskan var xiaomi telefonun ilk açılış tarihini öğrenme 100 ml parfüm ne kadar gider minted güvenilir mi

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