Dev şirketlerin yapay zeka yatırımları mercek altına alındı

Tam Boyutta Gör ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), bulut hizmetleri sağlayan devasa teknoloji şirketlerinin OpenAI ve Anthropic gibi daha küçük yapay zeka şirketlerine yaptıkları yatırımlar için bir soruşturma başlattı. FTC, Alphabet, Amazon, Anthropic, Microsoft ve OpenAI’a mektuplar göndererek şirketlerden bu yatırımların üretken yapay zekanın rekabet ortamı üzerindeki etkisini açıklamalarını istedi.

Devlerin yapay zeka yatırımları inceleniyor

FTC, başlattığı soruşturma kapsamında Microsoft, Amazon ve Google'ın OpenAI ve Anthropic yaptıkları karmaşık yatırımları irdelemek ve anlamak istiyor. Google ve Amazon Anthropic'e yatırım yaparken, Microsoft'un OpenAI ile sadece “yakın” olarak ifade edilemeyecek karmaşık bir finansal ilişkisi var.

FTC, şirketler arasındaki belirli yatırım anlaşmaları ve ortaklıkların ürün sürümlerini ve gözetim haklarını nasıl etkilediği hakkında bilgi istiyor. Ayrıca, bu yatırımların sektördeki pazar payını, rekabeti ve satış artışı potansiyelini nasıl etkilediğinin; yapay zeka ürünleri geliştirmek için kaynaklar konusunda rekabet olup olmadığının ve her şirketin diğer devlet kurumlarına vermiş olabileceği bilgilerin analizini de istiyor. Şirketlerin ajansa yanıt vermek için 45 günleri var.

Tam Boyutta Gör Microsoft kurumsal başkan yardımcısı Rima Alalily, yaptığı açıklamada ABD’li şirketlerin birbirleriyle çalışarak ABD’yi küresel bir yapay zeka lideri yaptıklarını söylüyor. Aynı zamanda FTC’nin çalışmasını tamamlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayacaklarını da sözlerine ekliyor.

OpenAI giderek “açık olmayan” bir yer haline geliyor 1 gün önce eklendi

Hem Anthropic hem de OpenAI büyük şirketlerden büyük meblağlar aldı. Microsoft, OpenAI'ın en büyük yatırımcısı ve kısa bir süre önce yaşanan kaos neticesinde OpenAI’ın yönetim kurulunda oy hakkı olmayan bir koltuğun sahibi. Microsoft'un OpenAI'a 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı belirtiliyor. Bu sayede Microsoft’un neredeyse tüm yapay zeka çalışmaları OpenAI’ın teknolojileri üzerinde şekilleniyor. OpenAI ise tüm uygulamalarını Microsoft’un sunucularında çalıştırıyor.

Öte yandan Amazon ise geçtiğimiz aylarda Anthropic'e 4 milyar dolar yatırırken, Google da yaptığı 300 milyon dolarlık yatırımın ardından şirketin yüzde 10 hissesine sahip oldu. Yapay zeka geliştiricileri, büyük dil modellerini eğitmek, çalıştırmak ve ince ayar yapmak için gereken pahalı GPU'lara ve işlemcilere daha ucuz erişim sağlamak için genellikle bulut sağlayıcılarıyla (Google, Microsoft ve Amazon gibi) ortaklıklar kuruyor.

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