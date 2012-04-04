Intel, 313 serisi yeni SSD sürücülerini satışa sundu

Intel, 311 serisi SSD'lerin varisi olarak nitelendirilen 313 serisi SSD'lerini satışa sundu. 20 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen 313 serisi SSD'ler, 25-nm üretim teknolojisiyle geliştirilen SLC-tipi NAND Flash bellek yongalarını ve SATA-II (3 Gbps) arabirimini kullanıyor.



2.5-inç veya mSATA formlarında hazırlanan yeni SSD'lerin performans verileri sırasıyla şu şekilde;

20 GB: 220 MB/sn sıralı okuma hızı, 100 MB/sn sıralı yazma hızı, 36.000 IOPS rastgele okuma performansı, 3300 IOPS rastgele yazma performansı

220 MB/sn sıralı okuma hızı, 100 MB/sn sıralı yazma hızı, 36.000 IOPS rastgele okuma performansı, 3300 IOPS rastgele yazma performansı 24 GB: 160 MB/sn sıralı okuma hızı, 115 MB/sn sıralı yazma hızı, 33.000 IOPS rastgele okuma performansı, 4000 IOPS rastgele yazma performansı Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak bildirilen SSD'ler, Newegg sitesinde sırasıyla 109.99$ ve 139.99$ fiyatla satılıyor. Intel SSD'leri için 3 yıl garanti veriyor.



http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/solid-state-drives-313-series.html