Intel, 313 serisi yeni SSD sürücülerini satışa sundu

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Intel, 311 serisi SSD'lerin varisi olarak nitelendirilen 313 serisi SSD'lerini satışa sundu. 20 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen 313 serisi SSD'ler, 25-nm üretim teknolojisiyle geliştirilen SLC-tipi NAND Flash bellek yongalarını ve SATA-II (3 Gbps) arabirimini kullanıyor.
2.5-inç veya mSATA formlarında hazırlanan yeni SSD'lerin performans verileri sırasıyla şu şekilde;
- 20 GB: 220 MB/sn sıralı okuma hızı, 100 MB/sn sıralı yazma hızı, 36.000 IOPS rastgele okuma performansı, 3300 IOPS rastgele yazma performansı
- 24 GB: 160 MB/sn sıralı okuma hızı, 115 MB/sn sıralı yazma hızı, 33.000 IOPS rastgele okuma performansı, 4000 IOPS rastgele yazma performansı
Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak bildirilen SSD'ler, Newegg sitesinde sırasıyla 109.99$ ve 139.99$ fiyatla satılıyor. Intel SSD'leri için 3 yıl garanti veriyor.
http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/solid-state-drives-313-series.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyidir. Ne olsun.
Bunu alacak olan kişiyi bana gösterin de gidip bakayım bakalım yüzüne. Hiç o kadar yakından safi keriz görmemiştim de...
"24 GB: 160 MB/sn sıralı okuma hızı, 115 MB/sn sıralı yazma hızı, 33.000 IOPS rastgele okuma performansı, 4000 IOPS rastgele yazma performansı"
Ya Allah aşkına. Yukarıdaki SSD nin neresi performanslı ki söyler misiniz?
Bir de uzun ömürlüymüş. Ben 140 Dolara 120Gb olup 500Mb/Sn. okuyup-yazabilen ve IOPS değeri 80.000 olan SSD alabiliyorken gidip aynı paraya SLC diye 160/115 okuma yazma hızlarında 33.000 IOPS değeri olan ve hepi topu 24Gb olan SSD yi mi alacağım yani? Biraz bekleyin de alnımdaki keriz yazısını silip geliyorum.
Daha uzun ömürlüymüş. Peeeeh. K....mın Kenarı.. O zaman Intel 28nm ile Pentium 1.4Ghz üretsin. Hem hiç ısınmaz da. Upuzun ömürlü olur.
SSD yi niye alıyoruz: Performansı çok iyi olsun diye. Uzun ömür istesek zaten gider 5400 devir normal harddisk alırdık. 24Gb gibi bir kapasitede bu hızlarda 140 Dolar istiyorlarsa gitsin başka keriz arasınlar. MLC olsun, hızlı olsun, fiyatı düşsün, bizim olsun. Şu an herkes SSD lerin fiyatı düşsün diye beklerken Intel'in bu yaptığına resmen soygun derler. Bari gazeteye ilan da verseydiler. Yolunacak kaz arıyoruz diye...
Evet ben zaten mesajımda ürünü tavsiye ettim. Intel'in bu ürününün çok hızlı olduğunu, çok performanslı olduğunu ve diğer SSD'lerden daha iyi olduğunu yazdım. Mesajı nasıl okuyorsunuz? Ben bu SSD'ye çok mu iyi demişim? Sadece SLC çip olduğunu ve bu nedenden pahalı olduğunu yazdım.
Ama ben şahsen 120 lik alırdım birtane onu HDD önbelleği yaparım daha kıyak olur sanki :D
slc çiplerin avantajı ne acaba . hızlı değil . iops değeri de yüksek değil. sadece ultrabooklar için tasarlanmış olması mı bu kadar pahalı olmasına sebep
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