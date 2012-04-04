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Intel, 313 serisi yeni SSD sürücülerini satışa sundu

7 yıl
8,9b
1
30
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Intel, 311 serisi SSD'lerin varisi olarak nitelendirilen 313 serisi SSD'lerini satışa sundu. 20 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle gelen 313 serisi SSD'ler, 25-nm üretim teknolojisiyle geliştirilen SLC-tipi NAND Flash bellek yongalarını ve SATA-II (3 Gbps) arabirimini kullanıyor.
2.5-inç veya mSATA formlarında hazırlanan yeni SSD'lerin performans verileri sırasıyla şu şekilde;
  • 20 GB: 220 MB/sn sıralı okuma hızı, 100 MB/sn sıralı yazma hızı, 36.000 IOPS rastgele okuma performansı, 3300 IOPS rastgele yazma performansı
  • 24 GB: 160 MB/sn sıralı okuma hızı, 115 MB/sn sıralı yazma hızı, 33.000 IOPS rastgele okuma performansı, 4000 IOPS rastgele yazma performansı

Hata öncesi kullanım süreleri 1.2 milyon saat olarak bildirilen SSD'ler, Newegg sitesinde sırasıyla 109.99$ ve 139.99$ fiyatla satılıyor. Intel SSD'leri için 3 yıl garanti veriyor.


http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/solid-state-drives-313-series.html Yorum Yaz
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sacrifice32 7 yıl en beğenilen
biz kapasiteleri yükselsin de fiyatları düşsün diye beklerken Intel'in bu yaptığına anlam veremedim.düşük kapasiteli ssd sürücü çıkartmaktansa fiyat indirimine gitseler daha çok kar edecekler...
biz kapasiteleri yükselsin de fiyatları düşsün diye beklerken Intel'in bu yaptığına anlam veremedim.düşük kapasiteli ssd sürücü çıkartmaktansa fiyat indirimine ...
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Mckhan 7 yıl
overclocking naber
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meposion 7 yıl
çöp ama kaliteli ve pahalı
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OverClocK1ng 7 yıl Mckhan
Mckhan

overclocking naber


İyidir. Ne olsun.
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OverClocK1ng 7 yıl
Uuuuuuu.. 24 Gb. mış bee. Hemen gidip şundan birkaç tane alayım.
Bunu alacak olan kişiyi bana gösterin de gidip bakayım bakalım yüzüne. Hiç o kadar yakından safi keriz görmemiştim de...
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OverClocK1ng 7 yıl
FurkyZ
Yanlışınız var. SLC çipler kullanım ömrü, performansı ve enerji tüketimi açısından daha iyidirler, tek sorunları kapasiteleri.

"24 GB: 160 MB/sn sıralı okuma hızı, 115 MB/sn sıralı yazma hızı, 33.000 IOPS rastgele okuma performansı, 4000 IOPS rastgele yazma performansı"
Ya Allah aşkına. Yukarıdaki SSD nin neresi performanslı ki söyler misiniz?
Bir de uzun ömürlüymüş. Ben 140 Dolara 120Gb olup 500Mb/Sn. okuyup-yazabilen ve IOPS değeri 80.000 olan SSD alabiliyorken gidip aynı paraya SLC diye 160/115 okuma yazma hızlarında 33.000 IOPS değeri olan ve hepi topu 24Gb olan SSD yi mi alacağım yani? Biraz bekleyin de alnımdaki keriz yazısını silip geliyorum.
Daha uzun ömürlüymüş. Peeeeh. K....mın Kenarı.. O zaman Intel 28nm ile Pentium 1.4Ghz üretsin. Hem hiç ısınmaz da. Upuzun ömürlü olur.
SSD yi niye alıyoruz: Performansı çok iyi olsun diye. Uzun ömür istesek zaten gider 5400 devir normal harddisk alırdık. 24Gb gibi bir kapasitede bu hızlarda 140 Dolar istiyorlarsa gitsin başka keriz arasınlar. MLC olsun, hızlı olsun, fiyatı düşsün, bizim olsun. Şu an herkes SSD lerin fiyatı düşsün diye beklerken Intel'in bu yaptığına resmen soygun derler. Bari gazeteye ilan da verseydiler. Yolunacak kaz arıyoruz diye...
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Cave Johnson 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

FurkyZ
Yanlışınız var. SLC çipler kullanım ömrü, performansı ve enerji tüketimi açısından daha iyidirler, tek sorunları kapasiteleri.


"24 GB: 160 MB/sn sıralı okuma hızı, 115 MB/sn sıralı yazma hızı, 33.000 IOPS rastgele okuma performansı, 4000 IOPS rastgele yazma performansı"

Ya Allah aşkına. Yukarıdaki SSD nin neresi performanslı ki söyler misiniz?
Bir de uzun ömürlüymüş. Ben 140 Dolara 120Gb olup 500Mb/Sn. okuyup-yazabilen ve IOPS değeri 80.000 olan SSD alabiliyorken gidip aynı paraya SLC diye 160/115 okuma yazma hızlarında 33.000 IOPS değeri olan ve hepi topu 24Gb olan SSD yi mi alacağım yani? Biraz bekleyin de alnımdaki keriz yazısını silip geliyorum.
Daha uzun ömürlüymüş. Peeeeh. K....mın Kenarı.. O zaman Intel 28nm ile Pentium 1.4Ghz üretsin. Hem hiç ısınmaz da. Upuzun ömürlü olur.

SSD yi niye alıyoruz: Performansı çok iyi olsun diye. Uzun ömür istesek zaten gider 5400 devir normal harddisk alırdık. 24Gb gibi bir kapasitede bu hızlarda 140 Dolar istiyorlarsa gitsin başka keriz arasınlar. MLC olsun, hızlı olsun, fiyatı düşsün, bizim olsun. Şu an herkes SSD lerin fiyatı düşsün diye beklerken Intel'in bu yaptığına resmen soygun derler. Bari gazeteye ilan da verseydiler. Yolunacak kaz arıyoruz diye...

Evet ben zaten mesajımda ürünü tavsiye ettim. Intel'in bu ürününün çok hızlı olduğunu, çok performanslı olduğunu ve diğer SSD'lerden daha iyi olduğunu yazdım. Mesajı nasıl okuyorsunuz? Ben bu SSD'ye çok mu iyi demişim? Sadece SLC çip olduğunu ve bu nedenden pahalı olduğunu yazdım.
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VLCplayer 7 yıl
intel söğüşlemeye devam ediyor...bu fiyat politikasını belirleyen gerzek kim acaba..onu teşhir etsinler önce.tamam kapasite şimdilik artmamalı..çok para tutar gerek yok..işletim sistemi ve bazı program ve oyunları kurabileceğimiz kadar bir kapasite yeter (şimdilik-fiyatlar böyle iken), depolama için normal hdd ye devam,en azından bu hızların tadına varabiliriz ama.....o da ne.... nerde 550 okuma ve yazma...resmen aptalca bir ürün aptalca bir fiyat ve aptalca bir haber. Şu zamanlarda teknolojinin durduğunu düşünüyorum..pek bir ilerleme yok....
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IUnknown 7 yıl
"1.2 milyon saat ömür" hangi kullanım yoğunluğan göre yazdıklarını bilmiyorum ama SLC ve normal SSD MLC ler arasında 10 kat omur farkı. Ayrıca erişim süreside 2 kat hızldır. Ama sıralı okuma teorik olarak MLC lerde daha fazla görünmektir. Ama erişim süresini göz alılırsak pratikte bu fark kapanır.
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alpa07 7 yıl
Buna crysis ve bf3 kurdukmu tamam
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TeamAnimus 7 yıl
bu tür ucuza satın alanıcabilecek ssdler olursa belki gelecek yıl 800-900 tl laptoplarda bile ssd görebiliriz bence. sadece işletim sistemi için olsa bile bence iyi bir adım olur.
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LINEBACKER 7 yıl
Bunu intel alında üzerine oyun yükleyin işletim sistemi kurun diye yapmıyor zaten. Bunların amacı intelin yeni anakartlarında SSD leri HDD in önbelleği gibi kullanabilme olanağı var. Bunu alacaksınız 2TB lık HDD e önbellek yapacaksınız amaç bu ;)
Ama ben şahsen 120 lik alırdım birtane onu HDD önbelleği yaparım daha kıyak olur sanki :D
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Cave Johnson 7 yıl
Çiplerin SLC olduğunu görmediniz galiba.
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ykanat 7 yıl Cave Johnson
FurkyZ

Çiplerin SLC olduğunu görmediniz galiba.

slc çiplerin avantajı ne acaba . hızlı değil . iops değeri de yüksek değil. sadece ultrabooklar için tasarlanmış olması mı bu kadar pahalı olmasına sebep
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berkkarabacak 7 yıl
24 gb ne lan :)nerdeyse aynı fiyata 2 tb harddisk satılyor newegg'de :)
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