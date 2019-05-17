Intel 3D XPoint bellekleri için yeni tesis arayışında

Yarıiletken devi Intel Micron’a devredeceği 3D XPoint fabrikalarının ardından üretime devam edebilmek adına kendisine yeni bir üretim tesisi arayışına girdi. Firmadan gelen açıklamalara göre Intel Çin’deki bir tesis üzerinde düşünüyor.

Utah’taki fabrikadaki hisseleri Micron’a satma hazırlığındaki Intel bir yandan da 3. nesil 3D XPoint belleklerini üretebileceği yeni bir yer arayışı içerisine yavaş yavaş girmiş durumda. 2020 yılına kadar Micron’dan Optane belleklerinin kalbinde yer alacak yongaları tahsil etme hakkını da bir yandan elinde tutan firma bu senenin başlarında New Mexico’daki bir kompleks’e işaret etmişti.

Diğer taraftan CEO’nun iddialarına göre Intel Çin’deki Fab 68’deki NAND Flash üretimini kısma pahasına 3. nesil 3D XPoint üretimini Fab 68’e taşıyabilir.

NAND Flash üretimine devam

Öyle ya da böyle Intel her ne kadar 3D XPoint üzerinde eğilse de firma GB başına maliyet kanadında NAND Flash’larla ulaşılan seviyelere ulaşılması için önünde uzun bir yol olduğunun farkında.

Bunun için de 64 katmandan 96 katmana kadar ölçeklediği 3D NAND Flash’ların maliyetini azaltmayı hedefleyen yonga devi pazardaki SK Hynix gibi diğer büyük oyuncuların aksine kapasite artışına gitmeyi ise düşünmüyor.

Intel kârını arttırmak istiyor

Tabi Intel’in de pazardaki diğer oyuncular gibi son dönemde gerçekleşen fiyat düşüşlerinden rahatsız olduğunu unutmamak gerek. Yani Intel de önümüzdeki dönemde üretimini azaltacak. Haliyle bir yandan üretim maliyetlerini kısmayı amaçlayan firmanın fiyatları da kasıtlı olarak arttırmasıyla önümüzdeki dönemde kar marjını daha üst seviyelere çıkarmayı amaçladığı aktarılan diğer detaylar arasında.

Buna karşın geçtiğimiz günlerde paylaştığımız haberde de yer verdiğimiz üzere SSD’lerdeki fiyat düşüşü ivmesini kaybederek ilerlese de sene sonuna kadar devam edecek. SSD almak isteyenlerin bu yılı iyi değerlendirmesi gerek anlayacağınız. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.anandtech.com/show/14320/intel-memory-plans-no-new-capacity-3d-xpoint-to-china