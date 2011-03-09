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Intel 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisi için emeklilik sürecini başlatıyor

8 yıl
13,4b
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21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel geçtiğimiz sene Mart ayında duyurduğu yani içerisinde bulunduğumuz günlerde birinci yaş gününü kutlayan 6 çekirdekli ilk işlemcisi Core i7-980X Extreme Edition için emeklilik hazırlıklarına başladı. Dünyanın en hızlı işlemcisi olarak lanse ettiği Core i7-990X'i geçtiğimiz haftalarda pazara sunan firma, Core i7-980X modelini devam etmeyecek işlemciler listesine almış durumda. Yılın ikinci yarısında Sandy Bridge tabanlı LGA2011 platformunu ve Core i7-900 serisini yerini alacak üst seviye modellerini duyurmayı planlayan Intel, mevcut modellerini yavaş yavaş emeklilik listesine alarak hem sistem üreticilerini hem son kullanıcıları hem de pazarı yeni modellere hazırlamayı hedefliyor.

Gulftown kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli Core i7-980X, 3.33GHz'de görev yapıyor ve 12MB L3 bellek kapasitesiyle geliyor. Hyper Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek olmak üzere toplamda 12 izlek desteği sunan işlemci, 130 Watt güç tüketiyor ve X58 çipsetli anakartlarla kullanılıyor. Intel'in güncel planına göre Core i7-980X için 30 Eylül tarihine kadar sipariş alınacak ve kutulu versiyon için 9 Mart 2012 tarihina kadar sevkiyat devam edecek.


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alpa07 8 yıl
erken emekllık
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Volkanbaba 8 yıl
İ7 de gidiyor demek.Neyse sıradaki gelsin.
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Starforces 8 yıl
işlemciler turkiyeden daha giriş yapamadan emekliye ayrılıyor, kendileri üretip kendileri kullanıolar, kendin pişir kendin ye gibi olmuş..
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suwar 8 yıl
türkiye fiyatı yaklaşık 2000 lira.

teknofiyat.com/...

inventus.com.tr/...
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ozkan_tpc 8 yıl
Ben dünyada intel gibi tekel devleri yaratmamak adına istisnasız her üniversitede tüketiciyi bilinçlendirme dersleri verilmesini istiyorum.
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uLtRaTRim 8 yıl

ozkan_tpc

Ben dünyada intel gibi tekel devleri yaratmamak adına istisnasız her üniversitede tüketiciyi bilinçlendirme dersleri verilmesini istiyorum.


arkadaşım üniversitedekiler bunu az çok biliyordur. sen git dışarıda nokiadan başkasını almam diyen insanlara ders ver.
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Batuist 8 yıl
intel esas bombalarını yılın ikinci yarısında bulldozer için saklıyor anlaşılan.. bence buldozerin filan hiç şansı yok.. olsaydı AMD şimdiden zil takar herkesin içinde oynardı.. ama çıt yok adamlarda..
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ViTalyCL 8 yıl

Batuist

intel esas bombalarını yılın ikinci yarısında bulldozer için saklıyor anlaşılan.. bence buldozerin filan hiç şansı yok.. olsaydı AMD şimdiden zil takar herkesin içinde oynardı.. ama çıt yok adamlarda..


Bu yorumunuza katılmamak elde değil , umarım yanılırız
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huseyincarnege 8 yıl
emekli edice fiyatını düşürsün alınacak hale getirsinde alalam demiyani :)
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ulaire 8 yıl

huseyincarnege

emekli edice fiyatını düşürsün alınacak hale getirsinde alalam demiyani :)


Şu işlemci herkese hitap etseydi öyle yapardı. Ev kullanıcısı için tasarlanmış bir ürün değil.
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vulcain 8 yıl
@The.Prodigyy hocam sen önce 6 çekirdeğin 6'sını da tam kapasite kullanan bir kaç oyun, program vs bul sonra 8-10 çekirdek alırsın, hadi onu da geçtim son teknoloji ile üretilip üretilmemesi son kullanıcıyı o kadar da alakadar etmiyor, son kullanıcı daima; "en makul fiyata işini gören" gözlüğüyle bakıyor olaya. ha paran çoktur son teknoloji 10-12 çekirdek 24-32 gb ram falan alırsın ya n'olacak :)
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The.Prodigyy 8 yıl

vulcain

@The.Prodigyy hocam sen önce 6 çekirdeğin 6'sını da tam kapasite kullanan bir kaç oyun, program vs bul sonra 8-10 çekirdek alırsın, hadi onu da geçtim son teknoloji ile üretilip üretilmemesi son kullanıcıyı o kadar da alakadar etmiyor, son kullanıcı daima; "en makul fiyata işini gören" gözlüğüyle bakıyor olaya. ha paran çoktur son teknoloji 10-12 çekirdek 24-32 gb ram falan alırsın ya n'olacak :)

Arkadaşım herkes senin gibi düşünse adamlar o zaman i7 990x neden çıkarıyor sırf bir işlemciye 2100 tl mi vermek mantıklı yoksa 2100 lirayla 2011 soket sıstem toplamakmı konu burda fiyat performans konusu değilki?
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The.Prodigyy 8 yıl

vulcain

@The.Prodigyy hocam sen önce 6 çekirdeğin 6'sını da tam kapasite kullanan bir kaç oyun, program vs bul sonra 8-10 çekirdek alırsın, hadi onu da geçtim son teknoloji ile üretilip üretilmemesi son kullanıcıyı o kadar da alakadar etmiyor, son kullanıcı daima; "en makul fiyata işini gören" gözlüğüyle bakıyor olaya. ha paran çoktur son teknoloji 10-12 çekirdek 24-32 gb ram falan alırsın ya n'olacak :)


Sen sadece oyun için mi 6 çekirdek işlemci alındığını sanıyosun.Örn:3dsmax ta vray ile rendering ederken işlemcinin fiziksel çekirdeklerini kullanır.Yani işlemcinin bütün veri niğmetlerinden yararlanabilirsin.Ki senin gibi kullancılar eğer modelleme yapmıyorsa ve sadece oyun içinse ekran kartına yatırım yapmalısın.Şuanda kullandığım işlemci i7 980x,Amd nin x6 işelmcisiyle aynı ekran kartı aynı bellekte rendering? hangisi fark yaratıyor.Herşey oyun değil ben oyuncu biri değilim işim amaçlı i7 980x kullanıyorum özellikle 2011 soket çıktığında ilk alıcaklardan olucam.Yani herkes farklıdır herkese hitap etmekte önemlidir.Ne kadar fazla ürün gamın varsa o kadar müşteri protföyün olur.


Saygılar.
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The.Prodigyy 8 yıl
Sistem almayı düşünenler bence x68 platfromunu beklesinler.Çünkü kuzey köprüsü işlemci içerisine entegre olucak 6-8-10 çekirdekli olarak piyasaya sürülcek 4 kanal ddr3 bellek desteği ile gelicek i7 990x almak mı mantık yoksa en son tekloloji ile ürteilmiş sistemmi karar sizin?
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momento_tr 8 yıl
Bu teknoloji üreticileri resmen tüketicilerle dalga geçiyor.Her sene yeni çipsetler ,yeni soket yapıları,yeni anakartlar, yakında her sene yeni bir ram tasarımı çıkarsa şaşırmam.Bu tüketim manyaklığının sonu nereye varacak çok merak ediyorum.Allah'dan şu oyun konsolları çıktıda oyun oynamak için standart donanımlı fakat her yeni oyun için tekrar tekrar yenilemek zorunda kalmadığımız sistemler oldu.
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sars 8 yıl
Yeni modeller çıktıkça eskileri ucuzlar ama intel bunu yemez, emekli eder. Para hiç ceplerinde durmasın sürekli para harcatalım insanlara. Her sene işlemci çıkartıp tüm platformnu değiştirmek zorunda bırak güzel taktik gerçekten. Amd yanında başka alternatiflerde çıksa keşke ama intel almamaya karar verdim artık.
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carter 8 yıl

sars

Yeni modeller çıktıkça eskileri ucuzlar ama intel bunu yemez, emekli eder. Para hiç ceplerinde durmasın sürekli para harcatalım insanlara. Her sene işlemci çıkartıp tüm platformnu değiştirmek zorunda bırak güzel taktik gerçekten. Amd yanında başka alternatiflerde çıksa keşke ama intel almamaya karar verdim artık.


evet haklisin amd aldiginizda boyle bir durum yok intel tuketiciyi dusunmek yerine nasil daha cok para kazaniriz anlayisinda malesef
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PROOF# 8 yıl
sandy ler çıktı ve x58 e performans olarak fark attı her ne hikmetse bu mübarek işlemcinin fiyatı bi düşmedi gitti.
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