Intel 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisi için emeklilik sürecini başlatıyor

Intel geçtiğimiz sene Mart ayında duyurduğu yani içerisinde bulunduğumuz günlerde birinci yaş gününü kutlayan 6 çekirdekli ilk işlemcisi Core i7-980X Extreme Edition için emeklilik hazırlıklarına başladı. Dünyanın en hızlı işlemcisi olarak lanse ettiği Core i7-990X'i geçtiğimiz haftalarda pazara sunan firma, Core i7-980X modelini devam etmeyecek işlemciler listesine almış durumda. Yılın ikinci yarısında Sandy Bridge tabanlı LGA2011 platformunu ve Core i7-900 serisini yerini alacak üst seviye modellerini duyurmayı planlayan Intel, mevcut modellerini yavaş yavaş emeklilik listesine alarak hem sistem üreticilerini hem son kullanıcıları hem de pazarı yeni modellere hazırlamayı hedefliyor.

Gulftown kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli Core i7-980X, 3.33GHz'de görev yapıyor ve 12MB L3 bellek kapasitesiyle geliyor. Hyper Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek olmak üzere toplamda 12 izlek desteği sunan işlemci, 130 Watt güç tüketiyor ve X58 çipsetli anakartlarla kullanılıyor. Intel'in güncel planına göre Core i7-980X için 30 Eylül tarihine kadar sipariş alınacak ve kutulu versiyon için 9 Mart 2012 tarihina kadar sevkiyat devam edecek.