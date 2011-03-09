Intel 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisi için emeklilik sürecini başlatıyor

Intel geçtiğimiz sene Mart ayında duyurduğu yani içerisinde bulunduğumuz günlerde birinci yaş gününü kutlayan 6 çekirdekli ilk işlemcisi Core i7-980X Extreme Edition için emeklilik hazırlıklarına başladı. Dünyanın en hızlı işlemcisi olarak lanse ettiği Core i7-990X'i geçtiğimiz haftalarda pazara sunan firma, Core i7-980X modelini devam etmeyecek işlemciler listesine almış durumda. Yılın ikinci yarısında Sandy Bridge tabanlı LGA2011 platformunu ve Core i7-900 serisini yerini alacak üst seviye modellerini duyurmayı planlayan Intel, mevcut modellerini yavaş yavaş emeklilik listesine alarak hem sistem üreticilerini hem son kullanıcıları hem de pazarı yeni modellere hazırlamayı hedefliyor.
Gulftown kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli Core i7-980X, 3.33GHz'de görev yapıyor ve 12MB L3 bellek kapasitesiyle geliyor. Hyper Threading teknolojisi ile her çekirdek için çift izlek olmak üzere toplamda 12 izlek desteği sunan işlemci, 130 Watt güç tüketiyor ve X58 çipsetli anakartlarla kullanılıyor. Intel'in güncel planına göre Core i7-980X için 30 Eylül tarihine kadar sipariş alınacak ve kutulu versiyon için 9 Mart 2012 tarihina kadar sevkiyat devam edecek.
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teknofiyat.com/...
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arkadaşım üniversitedekiler bunu az çok biliyordur. sen git dışarıda nokiadan başkasını almam diyen insanlara ders ver.
Bu yorumunuza katılmamak elde değil , umarım yanılırız
Şu işlemci herkese hitap etseydi öyle yapardı. Ev kullanıcısı için tasarlanmış bir ürün değil.
Arkadaşım herkes senin gibi düşünse adamlar o zaman i7 990x neden çıkarıyor sırf bir işlemciye 2100 tl mi vermek mantıklı yoksa 2100 lirayla 2011 soket sıstem toplamakmı konu burda fiyat performans konusu değilki?
Sen sadece oyun için mi 6 çekirdek işlemci alındığını sanıyosun.Örn:3dsmax ta vray ile rendering ederken işlemcinin fiziksel çekirdeklerini kullanır.Yani işlemcinin bütün veri niğmetlerinden yararlanabilirsin.Ki senin gibi kullancılar eğer modelleme yapmıyorsa ve sadece oyun içinse ekran kartına yatırım yapmalısın.Şuanda kullandığım işlemci i7 980x,Amd nin x6 işelmcisiyle aynı ekran kartı aynı bellekte rendering? hangisi fark yaratıyor.Herşey oyun değil ben oyuncu biri değilim işim amaçlı i7 980x kullanıyorum özellikle 2011 soket çıktığında ilk alıcaklardan olucam.Yani herkes farklıdır herkese hitap etmekte önemlidir.Ne kadar fazla ürün gamın varsa o kadar müşteri protföyün olur.
Saygılar.
evet haklisin amd aldiginizda boyle bir durum yok intel tuketiciyi dusunmek yerine nasil daha cok para kazaniriz anlayisinda malesef