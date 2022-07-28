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    Anlık Bildirim

    Intel, 6. nesilden 10. nesil’e kadar tüm işlemcilerin entegre grafik desteğini azaltıyor

    Teknoloji devi Intel, yakında Arc serisi ekran kartlarını kullanıma sunacak. Yeni kartların çıkışı yaklaşırken, 6. nesilden 10. nesile kadar işlemcilerin sürücü destek modeli değişiyor.
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    Intel, 6. ve 10.nesil işlemcilerin sürücü desteğini değiştiriyor
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    Arc Alchemist serisi ekran kartları üzerinde çalışmalarını sürdüren Intel, 6.nesilden 10.nesile kadar tüm işlemcilerin entegre grafik sürücüsü desteğinde değişikliğe gidiyor.

    Birçok model rafa kaldırılıyor

    Yeni model kapsamında Intel, 31.0.101.3222 sürücülerinden başlayarak Skylate’ten Comet Lake ailesine kadar olan işlemciler için yalnızca kritik düzeltmeler ve güvenlik açıkları için düzeltmeler sağlayacak. Bu durum, yukarıda belirtilen işlemcilerin artık oyunlar için herhangi bir ilk gün güncellemesi almayacağı anlamına geliyor.

    Bununla birlikte Intel grafik sürücüleri, 10.nesil ve daha öncesi, 11.nesil ve daha yeni işlemciler olmak üzere ikiye ayrılacak ve kullanıcılara tek bir sürücü üzerinden sunulacak.

    Etkilenen Intel İşlemcilerin Listesi

    • 10. Nesil Intel Core Iris Plus grafikli işlemciler (Mimari Ice Lake)
    • 10. Nesil Intel Core UHD grafikli işlemciler (Mimari Comet Lake)
    • 9. Nesil Intel Core, Pentium, Celeron ve Xeon serisi UHD Graphics 630'lu işlemciler (Mimari Coffee Lake-R)
    • 8. Nesil Intel Core, Pentium, Celeron ve Xeon serisi Iris Plus Graphics 655'li ve UHD Graphics 610, 620, 630, P630'lu işlemciler (Mimari Kaby Lake-R, Coffee Lake)
    • Intel Pentium ve Celeron işlemci ailesi (Mimari Gemini Lake)
    • 7. Nesil Intel Core, Pentium, Celeron ve Xeon serisi with Iris Plus Graphics 640, 650 ve HD Graphics 610, 615, 620, 630, P630'lu işlemciler (Mimari Kaby Lake)
    • 6. Nesil Intel Core, Pentium, Celeron ve Xeon serisi Iris Graphics 540, 550, Iris Pro Graphics 580, ve HD Graphics 510, 515, 520, 530'lu işlemciler (Mimari Skylake)
    • Intel Pentium ve Intel Celeron işlemci ailesi (Mimari Jasper Lake),
    • Intel Hybrid teknolojili işlemciler (Mimari Lakefield)
    • Intel Atom, Pentium ve Celeron işlemci ailesi (Mimari Elkhart Lake)
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