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    Intel ve MediaTek, yonga üretiminde yeni bir iş birliğine imza atıyor

    Intel ve MediaTek, yeni bir ortaklığa imza atıyor. Yeni anlaşma MediaTek'e geniş bir üretim platformu sunan Intel Foundry Services'ın (IFS) teknolojileri ile dökümhane ortaklığı sağlayacak.
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    Intel ve MediaTek, yeni bir iş birliğine imza atıyor
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    Geçtiğimiz yıl Intel, ABD ve Avrupa'da yarı iletken üretimine yönelik artan talep karşısında Intel Foundry Services'ı (IFS) duyurmuştu. Şimdi de önde gelen çip üreticilerinden MediaTek, şirketin önemli bir müşterisi olacak gibi görünüyor. Dev yonga üreticileri bugün, IFS'nin gelişmiş süreç teknolojilerini kullanarak çip üretmek için stratejik bir ortaklık duyurdu.

    Tedarik zincirini genişletecek

    Bilindiği üzere MediaTek, OnePlus, Samsung ve diğer markalar tarafından üretilen akıllı telefonlar için işlemciler sağlıyor. Bununla birlikte yeni ortaklık, MediaTek'in ABD ve Avrupa'da "daha dengeli, esnek bir tedarik zinciri" oluşturmasına yardımcı olacak. Zira mevcut yonga üretiminin çoğunluğunun doğudan özellikle Tayvan gibi ülkelerden gelmesi sebebiyle Avrupa merkezli IFS, şirkete büyük avantajlar sağlayacak.

    Yeni ortaklık hakkında açıklamalarda bulunan MediaTek Platform Teknolojisi ve Üretim Operasyonlarından sorumlu kurumsal kıdemli başkan yardımcısı NS Tsai, ''MediaTek uzun süredir çok kaynaklı bir strateji benimsemiştir. Intel ile mevcut bir 5G veri kartı iş ortaklığımız var ve şimdi ilişkimizi Intel Foundry Services aracılığıyla akıllı uç cihazları üretmeye genişletiyoruz. '' sözlerini dile getirdi.

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