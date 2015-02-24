Intel 7nm sürecinden sonra silikon materyalinden vazgeçecek





Son yıllarda yongaların üretim süreçlerindeki gelişmeler o kadar hızlı ki adeta sayı sayar gibi gelişmeleri takip eder olduk. 60nm, 45nm, 32nm, 28nm derken artık 14nm tanımlarını dile getiriyoruz. Elbette tasarımcılar durma niyetinde değil. Samsung'dan sonra Intel de yongalarında üretim sürecini daha da geliştirmeyi planlıyor.

Intel yaptığı açıklamada 10nm fabrikasyon sürecine 2017 yılında geçmeyi planladığını bildirdi. Bu tarih Samsung'un yol haritası ile aynı döneme denk geliyor. Yani 2017 yılında hem masaüstü hem de mobil tarafta 10nm yarışına şahit olacağız.

Intel'in asıl amacı ise 7nm fabrikasyon sürecine geçiş yapmak. Ancak bunun 2020 yılından önce olması beklenmiyor zira artık silikon yerine Intel'in başka bir materyal bulması gerekiyor.

Yongalarda yaşanacak sürekli küçülmeler ve incelmeler için silikon materyali yeterli değil. Gelen bilgiler silikon maddesinin en fazla 10nm üretim sürecine kadar izin vereceğini belirtiyor. Son dönemdeki çalışmalar indiyum galyum arsenit - InGaAs maddesi gibi III-V tipi yarıiletkenlerin yonga üretimi için daha uygun olduğu yönündeydi. Böylece bu maddeler daha az enerji harcayan ve zar üzerine daha fazla özelliği biraraya getiren yongaların da önünü açacak. Intel de yeni bir madde arayışı içerisinde olduğunu belirtiyor ancak henüz bir seçim yapmış değil.

Firmanın kurucu ortaklarından Gordon Moore'nin her iki yılda bir transistör sayısının iki katına çıkacağını ön gördüğü Moore yasasına da Intel bağlılığını sürdürüyor ve 7nm sürecine yolculuğunda bu yasayı devam ettirecek.

Broadwell tabanlı yongasetlerinin gecikmesi konusunda da Intel gerekli dersleri çıkarmış ve üretim bantlarında yüksek verimlilik değerleri elde edilmiş. 10nm fabrikasyon süreci ile üretilecek yongalarda herhangi bir gecikme yaşanmayacağı belirtilirken, pilot üretimin de 14nm sürecine göre yüzde 50 daha hızlı ilerleyeceği ifade ediyor. Tabi bunlar 2017 yılından sonra olacak.









http://www.androidauthority.com/intel-move-away-from-silicon-589363/