Intel 7nm sürecinden sonra silikon materyalinden vazgeçecek

Haber Editörü
Son yıllarda yongaların üretim süreçlerindeki gelişmeler o kadar hızlı ki adeta sayı sayar gibi gelişmeleri takip eder olduk. 60nm, 45nm, 32nm, 28nm derken artık 14nm tanımlarını dile getiriyoruz. Elbette tasarımcılar durma niyetinde değil. Samsung'dan sonra Intel de yongalarında üretim sürecini daha da geliştirmeyi planlıyor.
Intel yaptığı açıklamada 10nm fabrikasyon sürecine 2017 yılında geçmeyi planladığını bildirdi. Bu tarih Samsung'un yol haritası ile aynı döneme denk geliyor. Yani 2017 yılında hem masaüstü hem de mobil tarafta 10nm yarışına şahit olacağız.
Intel'in asıl amacı ise 7nm fabrikasyon sürecine geçiş yapmak. Ancak bunun 2020 yılından önce olması beklenmiyor zira artık silikon yerine Intel'in başka bir materyal bulması gerekiyor.
Yongalarda yaşanacak sürekli küçülmeler ve incelmeler için silikon materyali yeterli değil. Gelen bilgiler silikon maddesinin en fazla 10nm üretim sürecine kadar izin vereceğini belirtiyor. Son dönemdeki çalışmalar indiyum galyum arsenit - InGaAs maddesi gibi III-V tipi yarıiletkenlerin yonga üretimi için daha uygun olduğu yönündeydi. Böylece bu maddeler daha az enerji harcayan ve zar üzerine daha fazla özelliği biraraya getiren yongaların da önünü açacak. Intel de yeni bir madde arayışı içerisinde olduğunu belirtiyor ancak henüz bir seçim yapmış değil.
Firmanın kurucu ortaklarından Gordon Moore'nin her iki yılda bir transistör sayısının iki katına çıkacağını ön gördüğü Moore yasasına da Intel bağlılığını sürdürüyor ve 7nm sürecine yolculuğunda bu yasayı devam ettirecek.
Broadwell tabanlı yongasetlerinin gecikmesi konusunda da Intel gerekli dersleri çıkarmış ve üretim bantlarında yüksek verimlilik değerleri elde edilmiş. 10nm fabrikasyon süreci ile üretilecek yongalarda herhangi bir gecikme yaşanmayacağı belirtilirken, pilot üretimin de 14nm sürecine göre yüzde 50 daha hızlı ilerleyeceği ifade ediyor. Tabi bunlar 2017 yılından sonra olacak.
http://www.androidauthority.com/intel-move-away-from-silicon-589363/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu haberleri çıkarmalarının sebeplerinden biride piyasadaki eşdeğer diğer firmaların ellerindeki kartı göstermelerini sağlamak.
Transistörün iç yapısında zaten silisyum var
İntel 22nmden. sonra 3d transistör kullancak çok daha saglam son nesil kompenentler
yani üretim süreci tüketim süreci açısından değerlendiriliyor
yani 1 milyon tane sattıktan sonra bir sonraki satış stratejisi anlamda bu iş ilerliyor ! yoksa piyasada satış olmadıktan sonra üretim bantı malını satmadan yeni ürün modeli üretmiyor ! kısacası yalan dolan cumhuriyeti bu Moore yasası !
gerçekçi değil daha doğrusu pazarlama modelinden başka bir yalan değil !
şu an 1 atom kalınlığında devre şemaları bile yapıldı siz hala bu yalanlara inanmaya devam edin
Temel yarı iletken maddesi olan silisyum atomunun çapı 2,92 Angstrom boyuntundadır.
Bu ölçü 1^-10 metre yani metrenin 10.000.000.000 'da biridir (10 milyarda biri)
Aynı zamanda 1 Angstorm 0,1 nanometre eder.
Teorik olarak bileşen kalınlıklarının en fazla 5-10 kadar atom kalınlığına indirilebileceği düşünülmektedir. Bundan ince katmanlar yalıtım özelliğini kaybetmekte, elektron tünellemesi nedeni ile iletim hatlarında akım karışmakta, sinyal bozulmaktadır. Gerilim-kaçak akım fazla ise migration nedeni ile atomlar yer değiştirip hatlar kopabilmekte yalıtkan kısımlar delinebilmektedir.
Şu anda en fazla 14 nanometre, yakın dönemde 10 nanometre sınırı söz konusu. 10 nm üretim prosesi ise bir yalıtkan katman 100 Angstom edecek , yani 34 atom kadar. 5 atom kalınlığını baz alırsak 5x2,92= 16,6 angstom=1,6 nanometre gibi bir durum çıkar.
Bu da 5 atom en az kabul edildiğinde 2 nanometre civarı sınır demek. Tam 1.6 nanometreye inilemez zira silikonu kirletip yarı iletken yapmak için kullanılar boN, galyum vb maddelerin yarıçapı daha büyük.
22 nm Ivybridge işlemciler yaklaşık 1.4 milyar taransistör içeriyor. Bunu en fazla 2 nm yapabileceğimiz düşünürsek 11 kat küçültmüş olacağız. Bu da teorik olarak 11x11=121 kat fazla yani 173 milyar transistör anlamına gelebilir.
Tabii üretim teknikleri elverirse.
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Karbon özel yapıları (grafen ve nanotüp) birçok eşşiz özelliğe sahip ancak boyut bakımından silisyuma nazaran çok büyük fayda sağlayamıyor.
İletim hattı veya kapı-geçit olarak kullanılmak için düz grafen pek uygun değil. Bunun yerine iletim hatları için nanotüp tercih ediliyor. Zira grafen yüzeyinde hareket eden elektron altıgen petek dokusundaki atomlar arasında dalgalı yol izlemek zorunda, yoksa atoma kafadan çarpması söz konusu. Bu ise direnç oluşturuyor ve çarpışmalar elektron saçılmasına ve sinyalin-akımın bozulmasına yol açıyor.
Nanotüpte ise elektron tüp içinde doğrusal gidebiliyor ve çarpışmalar nadir oluyor. Bilinen en küçük nanotüp silinir çevresinde 8 atomun yer aldığı model. 6 atomun yer aldığı altıgen yerine dörtgen petek dokulu model teorik olarak öngörülüyor ama örneği yok.
Çevresi 8 karbon atomundan oluşan nanotüp. (şekil b)
Bunun kesiti yaklaşık şöyle.
Tüpü oluşturan atomlar kovalent bağ kuruyor. Karbon atomunun kovalent çapı ise 77 pikometre yani 0,77 nanometre kadar. Tüpün kesit çapı 4 atom çapının biraz altında. Bu da 3,8*0,77=2,926 nanometre civarında demek.
Ancak asıl fayda boyutta değil elektronların devre içindeki hızında (dolaylı olarak frekansta) görülmektedir.
Elektrik alanının hızı ile elektronların hızı farklıdır. Elektrik alanı ışık hızında yayılır, elektronlar ise madde içinde sürüklenme denen bir yöntemle ilerler. Alan nedeni ile iletkende bir yöne ivmelenmeye çalışan elektronlar sürekli metalin kristal yapısındaki atomlarına çarpıp saçılır ve zikzaklar yaparlar. Ancak alanın gücü nedeniyle zikzaklardaki ileri yön geri yansıma yönünden biraz daha hızlıdır ve bu sürüklenme olayını yaratır.
Bunu havaya atılan top gibi düşünebiliriz. Her seferinde biraz daha az zıplar. Yer çekimi değil de Gök itimi olsaydı her seferindeki bu daha az zıplama mesafesi kadar sürüklenme etkisi var diyebilirdik. Elektronların iletkendeki hareketi de böyledir. (Doğru akımda)
Veya rüzgarda bir top yuvarlayalım. Her yuvarlamamızda rüzgara karşı 10, rüzgar yönünde 12 metre gitsin. 10 tekrar sonunda rüzgara karşı 100, rüzgar yönünde 120 meter gitmiş ve rüzgar yönünde 20 metre sürüklenmiş olacaktır.
Wiki hazretlerine göre elektronun bakırdaki hızı yaklaşık 1570 Km/sn kadardır. CPU çekirdeğini 1 cm kabul edelim. 1570 Km ise 157.000.000 Cm eder. Yani elektron CPU içinde en uzak mesafeye 1/157.000.000 sn = 0,00000000636942675159236 sn içinde gider.
Bu da 157.000.000 Hz yani 157 MHz demektir. Bu bile işlemci için imkansızdır. Zira 1570 Km/sn elektron hızı 1 mm çaplı bakır tel içindir. Bilindiği gibi iletken çapı-kesiti küçüldükçe direnç artar. I=V/R eşitliğine göre direnç arttıkça akım azalır. Yani elektronların sürüklenme hızı da azalır.
Oysa CPU içindeki iletkenler çok daha incedir. 20 nm kabul etsek, 1 metre = 1 milyar nm ve 1 mm = 1 milyon nm olduğundan 20 nm iletken 1 mm telden 45.455 kez daha incedir. Yani sürüklenme hızı çok daha küçük olacaktır. Eğer doğrusal azalsa 1 cm mesafe için CPU hızı 3453 Hz olurdu.
Simdi 4-5 GHz işlemciler nasıl var dersek bunun mantıklı sebeplerinde biri işlemci içindeki işlem birimleri birbirlerine çok daha yakındır. Dolayısı ile elektronun kat etmesi gereken mesafe çok daha azdır, ama yine yetmez. Çözüm alternatif akımdadır. Bu da transistörlerle çalışmıyor yalnız. :-[
Bu çıkmazın çözümü tabii ki yarım alternatif akımdır. Yani bilgisayarlarda kullanılan pulse (kare dalga vb) akım yöntemi. Alternatif akımda esas olarak elektonlar değil alan hareket eder. Elektronlar akımın pozitif-negatif durumuna göre çok küçük bir mesafede salınırlar, yani iletken boyunca akmazlar.
Kaideye asılan tele bağlı 6 tane çarpma toplarını düşünün. Bir uçtakini bırakıp duranlara çarptırınca diğer uçtaki hareket eder. Oysa tek top bağlayıp sarkaç gibi sallasak bir uçtan diğerine çok daha uzun sürede gider. İşte burda bırakılan top bir elektron gibi diğer uca gitmiyor. Aradaki toplar ilk topu değil kuvveti (yani elektrik alanını) iletiyor ve diğer uçtaki hemen hareket ediyor. Çok çok küçük gecikmeyle, yani kuvvetin (elektrik alanının) yayılması için gereken sürede.
Alternatif-doğru-pulse akımlarda elektronların hareketi.
Alternatif akımda elektronlar bir salınma hareketi ile eski yerlerine dönüyor. Doğru akımda ise kaynaktan çıkışa doğru düzgün bir hareket var. Pulse durumunda ise adım adım gitme durumu söz konusu. Bir adım dur, bir adım git.
Bu bize nasıl hız sağlar. Örneğin e1 elektronu bir transistörden çıkmış olsun. Sonraki transistöre (sağdaki yeşil çizgi) ulaşmak için katedeceği yol (pembe çizgi) gecikme yapmaz mı ? Yapar. Ama bunu beklemek zorunda değiliz. Çünkü e1 elektronu hareket ederken X elektronu da sonraki transistöre ulaşmış oluyor. Yani işi bu yapıyor.
Şöyle diyelim; iletim hattını bir boru, elektronları (sinyal) da bilye sayalım. Borunun ucundan ucuna (transistör) sinyal (elektron) göndermek için e1 elektronunu (bilye) bir uçtan bırakıp diğer uçtan çıkmasını beklememiz mi lazım ?
Tabii ki hayır. Zaten iletim hattında elektron dolu. Yani borunun içi bilye dolu. (e1-X arası bilyeler) Bir uçtan e1 bilyesini içeri itince zaten boruda olan X bilyesi diğer uçtan çıkıyor. Böylece sinyali iletmiş oluyoruz. Bir nevi 10 metre mesafedeki adamı yanına gidip dürtmek yerine, 10 metrelik bir sopayla dürtmek gibi.
Böylece sürüklenme ile sağlanan çok düşük hıza mahkum değiliz. Hızı belirleyen şey elektronun transistörden-transistöre gideceği mesafe değil. Transistörün uçları (baz-emiter-kollektör) arasında kat edeceği çok çok daha küçük mesafe. Birde transistör eşik gerilimine ulaşmak için yeterli elektron birikmesini beklemek.
Simdi gelelim grafen-nanotübe. Sagladığı 5000 küsür kat fazla transistör de önemli ama asıl elektron hızı güzel. Bakırda 1 cm için 1.57 GHz alabiliyorduk. Silikonun sürüklenme hızı daha düşük ve bu yüzden hız da düşecektir. Ancak yukardaki sebepten 1 cm değil 22 nm yol söz konusudur.
Silisyumun sürüklenme değeri 230 Km/sn civarı. Yani 1570 Km/sn olan bakıra göre epey düşük. Buna göre 22 nm mesafe için 11.363 THz hıza ulaşması gerekir. Ancak transistör eşik gerilimi ve iç iletim nedeniyle bu değere çıkmak mümkün değil.
CPU birimlerinin daha hızlanmaması görüldüğü gibi elektron hızından değil, daha ziyade transistör eşik gerilimi ve iç akış direncinde kaynaklanıyor. Bu yüzden gittikçe küçük yapılarak bunlar azaltılmaya çalışılıyor. Ayrıca OC yaparken yüksek voltaj vermemizin amacı da sürüklenme hızını artırmak, eşik gerilimine çabuk ulaşmak ve transistör içi kapı akımını yükseltmek.
Bunları aşsak bile engel var. ISI. Eğer işlemciler eskisi gibi mikroamper seviyesinde akım çeken TTL devreler olsaydı 1.4 milyar transistörlük işlemci en az 1400 Amper akım çekerdi. Voltaj da 1 volt olsa 1,5 KW gücü 1-2 cm kare alana yükleyince de anında cozlardı.
İşte grafen-nanotüp bunlarda işe yarayabilir. Örneğin nanotüp içinde elektron teorik olarak ışık hızında gider. Biz onda biri bulsak deliririz. Zira 230 KM/sn ile 22 nanometrede 11.363 THz teorik limit varsa 30.000/230 Km/sn ile 130 kat fazla yani 1478 Thz hıza çıkabiliriz. Işık hızında ise bu on kat fazladır.
Bir tüp yaklaşık 3,8 atom kalınlığı ile 0,77*3,8 nanometreden 2,9 nm eder. Bu da şu an kullanılan yalıtkan tabaka da düşünülürse 22 nm değerin onbeşte biri kadar. Yani 21170 Thz. (ışık hızında 211700) Sığacak devasa bileşen de ayrı. 22 nm ile 1,4 milyarsa 15*15=255 kat yani 357 milyar.
En önemli kazanç ısı. Nanotüpler süperiletken gibi davrandığından ısınma sorun olmaktan çıkacak. Katmanlı-çok tabakalı işlemci yapılabilecek. Böylece inanılmaz sayıda transistör söz konusu olacak.
İşlemci tasarımları basitleşecek. Sırf işleri önceden hazırlamak, işlem ünitelerini boş bırakmamak için olan cache, BTP, LoopBuf, Fetch, ROP-RAT vb bir sürü zamazingo gerekmeyecek. Hatta bellek komple eklenebilecek ve tamamı cache gibi hızlı olabilecek. vb vb.
Düşük frekansla yüksek perf almak için cambazlıklar, karmaşık zor tasarım bitecek. Perf için abanacağız frekansa.
Gerekte yok hocam i5 ler bile tek kartta darboğaz yapmıyo. Oyuncular için söylüyorum tabii
Yonga ne allasen, yonga ne ? Chipset de rahatla.