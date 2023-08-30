Intel, yeni nesil Xeon işlemcilerini detaylandırdı: Yüzde 240’lık performans artışı!

Intel’in Granite Rapids ve Sierra Forest'ı detaylandı
İnternet ve çevrimiçi hizmetlere güç sağlayan veri merkezleri büyük miktarlarda elektrik tüketiyor ve teknoloji firmaları kullandıkları enerji miktarını sabit tutma ya da azaltma konusunda giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bu bağlamda Intel, Sierra Forest çipinin mevcut nesil veri merkezi çipine göre watt başına %240 daha iyi performansa sahip olacağını duyurdu. HotChips 2023 kapsamında Intel, ilk kez veri merkezi işlemcilerini iki kategoriye ayırıyor: Performansa odaklanan (P-Core) ancak daha fazla güç tüketen "Granite Rapids" ve daha verimli (E-Core) olan "Sierra Forest" serisi.
Intel Xeon Granite Rapids yongalarındaki Hesaplama kalıbı, en yeni Intel 3 işlem düğümünü kullanarak daha yüksek performans ve verimliliği hedefleyecek. Intel Xeon Sierra Forest ise sınıfının en iyisi enerji-performans yoğunluğu sağlayarak buluta özgü ve hiper ölçekli iş yükleri için belirgin avantajlar sunmayı hedefleyecek. Intel’e göre bu seri watt başına 2,4 kat daha yüksek performans sunacak. Bununla birlikte P-Core (Granite Rapids) Intel Xeon işlemciler, karma yapay zeka iş yükleri için 2-3 kat daha iyi performans sağlayacak.
Mevcut yol haritasına göre, Intel'in 5. Nesil Emerald Rapids Xeon CPU'ları 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülecek ve bunu 2024'ün ilk yarısında Sierra Forest izleyecek. Ardından ise P-Core destekli Granite Rapids ailesi takibini sürdürecek.
|DH
|Granite Rapids
|Sierra Forest
|Emerald Rapids
|İşlem süreci
|Intel 3
|Intel 3
|Intel 7
|Platform
|Intel Mountain Stream
Intel Birch Stream
|Intel Mountain Stream
Intel Birch Stream
|Intel Eagle Stream
|Çekirdek mimarisi
|Redwood Cove
|Sierra Cove
|RaptorCove
|MCP (Çok Yongalı Paket)
|Evet
|Evet
|Evet
|Soket
|LGA 4677 / 7529
|LGA 4677 / 7529
|LGA 4677
|Maksimum çekirdek sayısı
|136?
|144
|64
|Maksimum iş parçacğı sayısı
|272?
|144
|128
|Maksimum L2 önbellek
|?
|108 MB L3
|320 MB L3
|Bellek desteği
|12 kanala kadar DDR5-5600
|8 kanala kadar DDR5-6400
|8 kanala kadar DDR5-5600
|PCIe desteği
|PCIe 5.0 (136 hat)
|PCIe 5.0
|PCIe 5.0 (80hat)
|TDP (PL1)
|500W
|350W
|350W
|Rakip
|AMD EPYC Turin
|AMD EPYC Bergamo
|AMD EPYC Genoa
|Çıkış tarihi
|2024
|2024
|2023
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.