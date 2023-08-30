Intel, yeni nesil Xeon işlemcilerini detaylandırdı: Yüzde 240’lık performans artışı!

Tam Boyutta Gör Intel, yaptığı açıklamada, gelecek yıl piyasaya sürülecek yeni bir veri merkezi işlemci serisinin enerji tüketimini ciddi oranda düşüreceğini ve watt başına yüzde 240 daha iyi performans sunacağını açıkladı. Firma, önümüzdeki yıl modülerliğe odaklanan Granite Rapids ve Sierra Forest'ı içeren yeni nesil Xeon Data Center ailesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Intel’in Granite Rapids ve Sierra Forest'ı detaylandı

İnternet ve çevrimiçi hizmetlere güç sağlayan veri merkezleri büyük miktarlarda elektrik tüketiyor ve teknoloji firmaları kullandıkları enerji miktarını sabit tutma ya da azaltma konusunda giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bu bağlamda Intel, Sierra Forest çipinin mevcut nesil veri merkezi çipine göre watt başına %240 daha iyi performansa sahip olacağını duyurdu. HotChips 2023 kapsamında Intel, ilk kez veri merkezi işlemcilerini iki kategoriye ayırıyor: Performansa odaklanan (P-Core) ancak daha fazla güç tüketen "Granite Rapids" ve daha verimli (E-Core) olan "Sierra Forest" serisi.

Tam Boyutta Gör Intel her iki CPU ailesini ayrı kategorilere koysa da bunlar ortak bir platform ve yazılım temelini kullanacak. Dolayısıyla her ikisi de aynı platformlarda birbirleriyle uyumlu olarak çalışabilecek. Yeni nesil SoC mimarisinin modülerlik yönlerine değinen Intel, Xeon CPU'larının, özellikle de Granite Rapids'in nasıl ayrı işlem ve IO silikon yongalarına sahip olacağını detaylandırıyor. Bu chipletler, yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeli hatlar sunan EmiB yapısı kullanılarak aynı paket üzerinde birbirine bağlanacak.

Tam Boyutta Gör Platformdan bahsetmişken, Intel Granite Rapids-SP Xeon CPU'lar 1S ve 8S platformlarına kadar ölçeklenirken, Sierra Forest çipleri 1S ve 2S çözümlerine kadar ölçeklenecek. Her iki CPU da değişken çekirdek sayılarına ve termal hedeflere sahip bir dizi modele sahip olacak. Yeni nesil Xeon CPU platformu ayrıca 12 kanala kadar DDR/MCR (1-2DPC) belleği, 6 UPI bağlantılı 136 adede kadar PCIe Gen 5 hattını (CXL 2.0) destekleyecek.

Intel’in 14. Nesil işlemcileri yüzde 15 fiyat artışıyla gelebilir 23 sa. önce eklendi

Intel Xeon Granite Rapids yongalarındaki Hesaplama kalıbı, en yeni Intel 3 işlem düğümünü kullanarak daha yüksek performans ve verimliliği hedefleyecek. Intel Xeon Sierra Forest ise sınıfının en iyisi enerji-performans yoğunluğu sağlayarak buluta özgü ve hiper ölçekli iş yükleri için belirgin avantajlar sunmayı hedefleyecek. Intel’e göre bu seri watt başına 2,4 kat daha yüksek performans sunacak. Bununla birlikte P-Core (Granite Rapids) Intel Xeon işlemciler, karma yapay zeka iş yükleri için 2-3 kat daha iyi performans sağlayacak.

Mevcut yol haritasına göre, Intel'in 5. Nesil Emerald Rapids Xeon CPU'ları 2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülecek ve bunu 2024'ün ilk yarısında Sierra Forest izleyecek. Ardından ise P-Core destekli Granite Rapids ailesi takibini sürdürecek.

Intel Xeon CPU aileleri DH Granite Rapids Sierra Forest Emerald Rapids İşlem süreci Intel 3 Intel 3 Intel 7 Platform Intel Mountain Stream

Intel Birch Stream Intel Mountain Stream

Intel Birch Stream Intel Eagle Stream Çekirdek mimarisi Redwood Cove Sierra Cove RaptorCove MCP (Çok Yongalı Paket) Evet Evet Evet Soket LGA 4677 / 7529 LGA 4677 / 7529 LGA 4677 Maksimum çekirdek sayısı 136? 144 64 Maksimum iş parçacğı sayısı 272? 144 128 Maksimum L2 önbellek ? 108 MB L3 320 MB L3 Bellek desteği 12 kanala kadar DDR5-5600 8 kanala kadar DDR5-6400 8 kanala kadar DDR5-5600 PCIe desteği PCIe 5.0 (136 hat) PCIe 5.0 PCIe 5.0 (80hat) TDP (PL1) 500W 350W 350W Rakip AMD EPYC Turin AMD EPYC Bergamo AMD EPYC Genoa Çıkış tarihi 2024 2024 2023

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, verimlilikte rekor kıran yeni Xeon CPU’ları detaylandırdı