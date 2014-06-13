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Intel, Avrupa'da haksız rekabetten tazminat ödemeye mahkum edildi

4 yıl
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116
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, Avrupa'da haksız rekabetten tazminat ödemeye mahkum edildi

Bir sektörün devi konumunda olan firmalar sıklıkla tekelleşme ve haksız rekabet davalarına maruz kalıyor ve bundan da ciddi oranda tazminat ödemeye mahkum oluyor. Buna son örnek Intel ile ilgili.

Yonga sektörünün devlerinden birisi olan Intel, Avrupa'da AMD'nin rekabet gücünü haksız olarak kırdığı gerekçesiyle 1.4 milyar dolar civarında bir tazminat ödemeye mahkum edildi. 

Intel'in bilgisayar üreticilerine Intel işlemcileri kullanması karşılığında belirli iskontolar yapması 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği haksız rekabeti önleme kurumlarının takibinde bulunuyor. 

Intel'in 2002-2007 yılında Dell, HP gibi firmalara kendi işlemcilerini kullanması ve AMD'nin yongalarını bırakması karşılığında iskonto yapması veya nakit hibe yardımında bulunması davanın konusu durumunda. Düzenleyici komisyon o dönem Intel'in yüzde 70 civarında olan işlemci pazarındaki payını bu tür adil olmayan engellemeler sayesinde elde ettiği kanaatine varmış ve Intel'i hegemonya kurmakla suçlamıştı. Ayrıca firmaya tazminat cezası da istenmişti. 

Intel'in 2012 yılında bir üst mahkemeye itiraz etmesi sonucunda dava yeniden ele alınmıştı. Ancak dün çıkan kararda Intel'in 1.4 milyar dolarlık tazminat cezası onaylanmış oldu. Şu anda Intel'in ya tazminatı ödeyeceği ya da Avrupa anayasa mahkemesine başvuracağı belirtiliyor. Bununla birlikte Intel'in Avrupa'daki sicili bu tarz olumsuz konularla bozulmuş olacak.

http://vr-zone.com/articles/intel-1-4-billion-problem-europe/79213.html Yorum Yaz
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kımyasal 4 yıl en beğenilen
İntel sadece iyi ürünler piyasaya sürüp hakkı ile kazanmak yerine,adilik yaparak yükselmeyi ve tekelleşmeyi seçmiş.Çeksin cezasını bu tür yollara bir daha bulaşmaz umarım.
İntel sadece iyi ürünler piyasaya sürüp hakkı ile kazanmak yerine,adilik yaparak yükselmeyi ve tekelleşmeyi seçmiş.Çeksin cezasını bu tür yollara bir daha bulaş...
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1 Yanıt Yanıtla +74
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the_gunner 4 yıl
Haberin başlığı da içeriği de yanlış.

Haksız rekabet başka şey, rekabet ihlali başka şey. İntel'in yaptığı haksız rekabet değil, rekabet ihlali.

İntel'in yaptığı tek uygulama kendi gücünü ve parasını kullanarak "AMD yerine benim işlemcilerimi kullanırsanız size ekstra indirim yapacağım" diyerek AMD'yi pazar dışına itip zarar ederek batmasını sağlamak değil, ayrıca herşeye rağmen AMD ile çalışmak isteyenlere de rüşvet niteliğinde para ödeyip pay-for-delay uygulaması gerçekleştirip AMD'li ürünlerin piyasaya Intel ürünlerinden daha geç girmesini ve bu sayede milletin Intel almasını sağlamak.

Cezayı kesen Avrupa Birliği haksız rekabeti önleme otoritesi değil ki böyle bir otorite de yok, cezayı kesen AB Komisyonu. 2009 yılında 1.060.000.000 Euro olarak verildi ceza. Intel, Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu. Ancak dün itibariyle AAD, kesilen cezada herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını söyleyerek cezayı onadı.

Burada AMD için asıl önemli olan ise açacağı tazminat davası. Şimdi Intel AB'ye ödeyeceği cezanın yanında AMD'yi uğrattığı milyarlarca dolarlık zararı da AMD'ye iade etmek zorunda.

Rekabet Hukuku kurallarına göre bir pazarda hakim durumda bulunan şirketin, rakiplerini batırmaya yönelik davranışları yasaktır. Intel 2009 yılında x86 işlemci pazarında %70 ile dev bir güce sahipti. Bu yüzden hakim durumda olduğu için rakibini pazar dışına itmek üzere ihlaller gerçekleştirmesi yasaktı. Ülkemizde de Turkcell'in politikası bu şekildedir. Turkcell, en yüksek cezaları alan şirkettir (Tüpraş'ın tek seferde aldığı 412 milyon hariç). 91, 36, 39 milyon gibi cezaları var Turkcell'in. Halen de hakkında yapılmış şikayetler var.

Haberin başlığı da içeriği de yanlış.Haksız rekabet başka şey, rekabet ihlali başka şey. İntel'in yaptığı haksız rekabet değil, rekabet ihlali....
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2 Yanıt Yanıtla +52
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geri vites 4 yıl pohuman
pohuman

Mugetsuga

pohuman

AMD batıyorsa Intel'in suçu ne? Tam bir saçmalık..

Bi de haberi okusaydın.

Haberi baştan sona okudum ama kısa yorumumdan dolayı yanlış anlaşılmışım..

AMD rekabet edemiyorsa Intel'in suçu ney diyorum???

AMD'de yapsın iskontosunu rekabet etmeye çalışsın.. Intel iskonto yapıp malını satıyorsa bundan kime ne? AMD berbat işlemcilerine iskonto bile yapamıyorsa Intel'in burda suçu ney???

Intel'in rakibi yok diye haksız rekabet etmiş oluyor. Saçmalığa gel...

hocam senin ısrarla anlamadığın şu: intelin iskonto yapması sıkıntı değil.sıkıntı olan intelin firmalara "amd ile çalışmayın bende size iskonto yapayım,nakit para vereyim" demesi.
pohumanMugetsugapohumanAMD batıyorsa Intel'in suçu ne? Tam bir saçmalık.....
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2 Yanıt Yanıtla +48
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AnqelTR 4 yıl
Bende diyorum bu AMD niye böyle
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GORKEMGUR 4 yıl

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Towarscke 4 yıl
Oh beaaa Nihayet.. Yillardir suruyordu bu davalar.. AMD'nin canini okudular yillarca..
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alizee81 4 yıl
Amd yi alman firmasi zannedenler var


Iyiki arap sirketi diyen cikmadi.
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BerkoGame 4 yıl
Haberin ilk 2 satırını okuyup yorum yazanlar var. Yapmayın arkadaşlar gözünüzü seveyim kendinizi küçük düşürmeyin.
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DH Misafiri 4 yıl
amd nin atiyi satın alması onu batırdı zaten bide apulara başlamaları dahada gereksiz oldu
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karayulun 4 yıl
Intel haketmişti. Başından beri AMD 'nin teknolojilerini taklit ederek yol aldı. Bir süre AMD Athlon 64'leri çıkarınca milletin gözü işlemci görmüştü.
Millet, yüksek frekansta çalışır görünen verimlilikte sıfır çeken üstelik ateş gibi ısınan, aşırı güç tüketim değerlerine sahip pentium 4 işlemcilerin sahtekarlığını anlamıştı. Ancak bir süre sonra intel core serisini çıkartarak Athlon 64 'leri geçmişti. Intel şu an lider durumda ancak fiyatlar çok yüksek.
Aşırı derecede hissedilecek kadar bir performans farkı hissedemezsiniz. AMD alın, paranız cebinizde kalsın ve de küresel sermayenin tekelci iblis uşakları kazanmasın.

Unutulmamalıdır;

1 - İlk, '64 BİT İŞLEMCİ' fikrini ortaya koyan ve uygulayan
2 - İlk, 'ÇOK ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ' fikrini ortaya koyan ve uygulayan
3 - İlk, 'İŞLEMCİ İLE TÜMLEŞİK GÖRÜNTÜ BİRİMİ' fikrini ortaya koyan ve uygulayan

Alman efsanesi AMD 'dir.
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mutercim 4 yıl karayulun
karayulun

...

Alman efsanesi AMD 'dir.


Ne? Alman nereden çıktı yahu? AMD kurulduğundan beri Amerikan şirketi. BMW ile karıştırdınız herhalde.
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ICromwelleI 4 yıl karayulun
Bence saçmalamışsınız ne alaka 64 bit işlemci fikri Çok çekirdekli işlemci bunlarla ne alaka. Bunlar olsa bile şu anda Amd geldiği yer farklı İntelin geldiği nokta farklı. Eğer adam akıllı iş yapsaydı Amd şu anda bu konumda olmazdı bir bakarsan rekabet olurdu en azından intelde fiyatları aşağı çekerdi ama şimdiki durum daha kötü bana kalırsa.

Amd bir aralar çok iyi olabilirdi ama sonrasında ellerindeki fırsatı tepti ve intelin o aralar büyük adımlar gerçekleştirdi bu sırada Amd hep yerinde saydı. Performans farkı diyorsun ama Bir FX işlemci bir binanın elektiriği kadar güç tüketimi sergiliyor kaldıki İntelde bu ise çok düşük. Amd çoklu çekirdek yapısını kullanıyor çekirdek bileşenleri güçsüz bir kere. Bir 9x serisi işlemcilerine bir göz gezdirsen tükettiği güç tüketimi akla zarar kaldıki bir yerde İntelin 4770k yakın bir performans sergilediğini yazıyor. Ama bir o kadarda güç tüketiyor.

Burda önemli olan aslında bu değil Amd geriden geliyor bu kendi isteğiyle çoğu çalışanlarını kaybetti zaten hep kendi hatası şu anda bu konumda kaldıki daha bu sene güncelleme bile yapmadılar. Eğer Amd çekidüzen verseydi şu anda biz kullanıcılar Hem Amd hemde İntel alcaktık. Ama şimdi ne oluyor millet Amd kayıyor sonrası malum sıkıntı çeken var çekmeyen var Keşke diyorum her zaman Amd intelin önünde olsa bu durumlar olmazdı emin ol intel geride kalmazdı şimdi neredeyse Rekabet yok İntelde fahiş rakamlardan pazara sürüyor hep Amd'de hep yerinde sayıyor. Amd inşallah bundan sonra hızlı bir çıkış yakalarda artık İntele yaklaşamasa bile kendi doğrultusunda ilerler ve pazarda hakimiyetine F/P oranında sürdürür temennim. Çünkü ben AMD her zaman düşünüyorum şimdi. Amd her zaman atılımlar yapması lazım her sektörde Artık şu laptop işlerindede olması gibi İntele piyasayı bırakırsa halimiz harap.
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black_flood 4 yıl
bizim ülkemizde olsa başbakanından tutun yargıcına hakimine kadar " AVANTA VAR MI AVANTA !" Sorusuna olumlu cevap gelirse hemen karara bağladık şikayetçi olan taraf haksız bulunmuz temyiz edilmemek üzere onanmıştır mührünü bastıkları gibi bitirmişlerdi. yabancıları sırf bu yaptıkları uygulamalardan dolayı seviyorum avanta mavanta vız gelir tırs gider.
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T_N_T_35 4 yıl
Bütün yorumları sabırla okudum. Bazı arkadaşlar gerçekten takım tutar gibi firma fanatikligi yapıyor. Burada kimsenin deginmedigi (dikkatimden kacmadiysa) bir konu var ki fiyat-performans olayı bence son kullanıcı için en önemli konudur. Aslında örnekler cogaltilabilir. Fazla uzatmadan güncel bir kaç örnek vermek istiyorum. Ilki akıllı telefon piyasası, piyasada sadece Apple ve Samsung olduğunu dusunsenize... firmalar yine paralarina para katacakti. Ancak diğer küçük ve yükselmekte olan firmalar sayesinde daha uygun fiyatlara (en azından fiyat-performans odaklı) telefon sahibi olabiliyoruz. Veya araba piyasası sadece bmw Mercedes olsaydı herkes araç sahibi olabilecekmiydi.
Dönelim asıl konumuza ;
Şu an piyasada 2 yerine 5-10 firma olsaydı şimdiki kadar at kosturabilecekmiydi bu firmalar. Şu konuyu neden akıl edemiyor intel fanatikleri. Rekabet her zaman için son kullanıcının lehinedir. Ancak intelcilerin tavrı Sezercik filmindeki o tombul çocuğun vuracam kirbaci repligine benziyor. Paranız çoksa alın kardeşim i7leri. Ama şunu da unutmayın AMD olmasaydı en az 2 katına alacaktiniz o işlemcileri. Haa unutmadan şunu da belirteyim. Aslında çok uzağa gitmeye de gerek yok. 3-4 yıl öncesindeki Nvidia-Ati olayina bakarak ta bu olayı yorumlayabiliriz. Neden bu örneği verdim; çünkü aynı fanatizm bu piyasada da var. Ati battığında AMD el atmasaydi o ti'lara ne kadar para vereceginizi tahmin edebiliyor musunuz?
Sonuç olarak bu ve bunun gibi olaylar bizim lehimize sonuçlanacak olaylardir. Lütfen bunu gözeterek hareket edin ki biz son kullanıcılar daha düşük fiyatlara daha iyi sistemler toplayabilelim.
Saygılarımla...
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Gece772 4 yıl
İntel de para fazla bu sonuç etkilemez
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