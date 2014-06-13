Intel, Avrupa'da haksız rekabetten tazminat ödemeye mahkum edildi





Bir sektörün devi konumunda olan firmalar sıklıkla tekelleşme ve haksız rekabet davalarına maruz kalıyor ve bundan da ciddi oranda tazminat ödemeye mahkum oluyor. Buna son örnek Intel ile ilgili.





Yonga sektörünün devlerinden birisi olan Intel, Avrupa'da AMD'nin rekabet gücünü haksız olarak kırdığı gerekçesiyle 1.4 milyar dolar civarında bir tazminat ödemeye mahkum edildi.





Intel'in bilgisayar üreticilerine Intel işlemcileri kullanması karşılığında belirli iskontolar yapması 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği haksız rekabeti önleme kurumlarının takibinde bulunuyor.





Intel'in 2002-2007 yılında Dell, HP gibi firmalara kendi işlemcilerini kullanması ve AMD'nin yongalarını bırakması karşılığında iskonto yapması veya nakit hibe yardımında bulunması davanın konusu durumunda. Düzenleyici komisyon o dönem Intel'in yüzde 70 civarında olan işlemci pazarındaki payını bu tür adil olmayan engellemeler sayesinde elde ettiği kanaatine varmış ve Intel'i hegemonya kurmakla suçlamıştı. Ayrıca firmaya tazminat cezası da istenmişti.





Intel'in 2012 yılında bir üst mahkemeye itiraz etmesi sonucunda dava yeniden ele alınmıştı. Ancak dün çıkan kararda Intel'in 1.4 milyar dolarlık tazminat cezası onaylanmış oldu. Şu anda Intel'in ya tazminatı ödeyeceği ya da Avrupa anayasa mahkemesine başvuracağı belirtiliyor. Bununla birlikte Intel'in Avrupa'daki sicili bu tarz olumsuz konularla bozulmuş olacak.

http://vr-zone.com/articles/intel-1-4-billion-problem-europe/79213.html