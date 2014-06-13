Intel, Avrupa'da haksız rekabetten tazminat ödemeye mahkum edildi

Haber Editörü
Bir sektörün devi konumunda olan firmalar sıklıkla tekelleşme ve haksız rekabet davalarına maruz kalıyor ve bundan da ciddi oranda tazminat ödemeye mahkum oluyor. Buna son örnek Intel ile ilgili.
Yonga sektörünün devlerinden birisi olan Intel, Avrupa'da AMD'nin rekabet gücünü haksız olarak kırdığı gerekçesiyle 1.4 milyar dolar civarında bir tazminat ödemeye mahkum edildi.
Intel'in bilgisayar üreticilerine Intel işlemcileri kullanması karşılığında belirli iskontolar yapması 2009 yılından bu yana Avrupa Birliği haksız rekabeti önleme kurumlarının takibinde bulunuyor.
Intel'in 2002-2007 yılında Dell, HP gibi firmalara kendi işlemcilerini kullanması ve AMD'nin yongalarını bırakması karşılığında iskonto yapması veya nakit hibe yardımında bulunması davanın konusu durumunda. Düzenleyici komisyon o dönem Intel'in yüzde 70 civarında olan işlemci pazarındaki payını bu tür adil olmayan engellemeler sayesinde elde ettiği kanaatine varmış ve Intel'i hegemonya kurmakla suçlamıştı. Ayrıca firmaya tazminat cezası da istenmişti.
Intel'in 2012 yılında bir üst mahkemeye itiraz etmesi sonucunda dava yeniden ele alınmıştı. Ancak dün çıkan kararda Intel'in 1.4 milyar dolarlık tazminat cezası onaylanmış oldu. Şu anda Intel'in ya tazminatı ödeyeceği ya da Avrupa anayasa mahkemesine başvuracağı belirtiliyor. Bununla birlikte Intel'in Avrupa'daki sicili bu tarz olumsuz konularla bozulmuş olacak.
http://vr-zone.com/articles/intel-1-4-billion-problem-europe/79213.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haksız rekabet başka şey, rekabet ihlali başka şey. İntel'in yaptığı haksız rekabet değil, rekabet ihlali.
İntel'in yaptığı tek uygulama kendi gücünü ve parasını kullanarak "AMD yerine benim işlemcilerimi kullanırsanız size ekstra indirim yapacağım" diyerek AMD'yi pazar dışına itip zarar ederek batmasını sağlamak değil, ayrıca herşeye rağmen AMD ile çalışmak isteyenlere de rüşvet niteliğinde para ödeyip pay-for-delay uygulaması gerçekleştirip AMD'li ürünlerin piyasaya Intel ürünlerinden daha geç girmesini ve bu sayede milletin Intel almasını sağlamak.
Cezayı kesen Avrupa Birliği haksız rekabeti önleme otoritesi değil ki böyle bir otorite de yok, cezayı kesen AB Komisyonu. 2009 yılında 1.060.000.000 Euro olarak verildi ceza. Intel, Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu. Ancak dün itibariyle AAD, kesilen cezada herhangi bir hukuka aykırılık olmadığını söyleyerek cezayı onadı.
Burada AMD için asıl önemli olan ise açacağı tazminat davası. Şimdi Intel AB'ye ödeyeceği cezanın yanında AMD'yi uğrattığı milyarlarca dolarlık zararı da AMD'ye iade etmek zorunda.
Rekabet Hukuku kurallarına göre bir pazarda hakim durumda bulunan şirketin, rakiplerini batırmaya yönelik davranışları yasaktır. Intel 2009 yılında x86 işlemci pazarında %70 ile dev bir güce sahipti. Bu yüzden hakim durumda olduğu için rakibini pazar dışına itmek üzere ihlaller gerçekleştirmesi yasaktı. Ülkemizde de Turkcell'in politikası bu şekildedir. Turkcell, en yüksek cezaları alan şirkettir (Tüpraş'ın tek seferde aldığı 412 milyon hariç). 91, 36, 39 milyon gibi cezaları var Turkcell'in. Halen de hakkında yapılmış şikayetler var.
hocam senin ısrarla anlamadığın şu: intelin iskonto yapması sıkıntı değil.sıkıntı olan intelin firmalara "amd ile çalışmayın bende size iskonto yapayım,nakit para vereyim" demesi.