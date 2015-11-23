Intel Broadwell-E işlemciler yaz aylarında geliyor





Intel'in bilgisayar tutkunları ve profesyonellere yönelik olarak geliştirdiği Extreme serisi işlemciler Broadwell mimarisine de geliyor. Güçlü karakteristiğe sahip Broadwell-E işlemcilerin yaz aylarında piyasaya çıkacak.





Intel'in Extreme işlemcileri çarpan kilidi açık ve yüksek voltajları ile biliniyor. İşlemciler mimari adının sonuna E takısı alırken, model numarasının sonuna da X takısını yerleştiriyor. Sızdırılan bilgilere göre yaz aylarında 4 adet Broadwell-E işlemcisi hayranlarını bekliyor olacak. LGA2011-v3 soketine göre hazırlanan işlemciler X99 çipsetini destekliyor. Böylece X99 çipsetli anakart kullanıcıları BIOS güncellemesi ile yeni işlemcileri kullanma şansına sahip olacak.





Intel'in yeni işlemcileri Core i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K ve i7- 6800K şeklinde sıralanıyor. Core i7-6950X, serinin amiral gemisi konumunda. 10 çekirdekli olan işlemci 20 izlek birimi taşıyor ve 3GHz saat hızında çalışıyor. Modelde Seviye 3 ön bellek bulunuyor.





Diğer işlemciler de ise sırasıyla 8 çekirdek/16 izlek birimi ve 6 çekirdek/12 izlek birimi barındırıyor. Tüm modeller dinamik saat frekansı özelliği sunarken, ısıl tasarım değeri de 140W civarında seyredecek. Broadwell-E mimarili işlemcilerden sonra Intel'in sonbahar aylarında da Kaby Lake işlemcileri piyasaya sürmesi bekleniyor. 14nm fabrikasyon sürecine sahip olan Kaby Lake, Skylake mimarisine göre performans ve enerji tasarrufu geliştirilmiş işlemciler barındıracak.

http://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i7-broadwell-e-launches-in-2nd-quarter-2016.html