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Intel Broadwell-E işlemciler yaz aylarında geliyor

Intel'in çarpan kilidi açık ve yüksek frekans değerlerine sahip Extreme işlemci serisi, Broadwell-E olarak gelecek yıl yaz aylarında meraklıları ile buluşmaya hazırlanıyor.
3 yıl
5,6b
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15
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Broadwell-E işlemciler yaz aylarında geliyor


Intel'in bilgisayar tutkunları ve profesyonellere yönelik olarak geliştirdiği Extreme serisi işlemciler Broadwell mimarisine de geliyor. Güçlü karakteristiğe sahip Broadwell-E işlemcilerin yaz aylarında piyasaya çıkacak. 

Intel'in Extreme işlemcileri çarpan kilidi açık ve yüksek voltajları ile biliniyor. İşlemciler mimari adının sonuna E takısı alırken, model numarasının sonuna da X takısını yerleştiriyor. Sızdırılan bilgilere göre yaz aylarında 4 adet Broadwell-E işlemcisi hayranlarını bekliyor olacak. LGA2011-v3 soketine göre hazırlanan işlemciler X99 çipsetini destekliyor. Böylece X99 çipsetli anakart kullanıcıları BIOS güncellemesi ile yeni işlemcileri kullanma şansına sahip olacak. 

Intel'in yeni işlemcileri Core i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K ve i7- 6800K şeklinde sıralanıyor. Core i7-6950X, serinin amiral gemisi konumunda. 10 çekirdekli olan işlemci 20 izlek birimi taşıyor ve 3GHz saat hızında çalışıyor. Modelde Seviye 3 ön bellek bulunuyor. 

Diğer işlemciler de ise sırasıyla 8 çekirdek/16 izlek birimi ve 6 çekirdek/12 izlek birimi barındırıyor. Tüm modeller dinamik saat frekansı özelliği sunarken, ısıl tasarım değeri de 140W civarında seyredecek. Broadwell-E mimarili işlemcilerden sonra Intel'in sonbahar aylarında da Kaby Lake işlemcileri piyasaya sürmesi bekleniyor. 14nm fabrikasyon sürecine sahip olan Kaby Lake, Skylake mimarisine göre performans ve enerji tasarrufu geliştirilmiş işlemciler barındıracak.  

http://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i7-broadwell-e-launches-in-2nd-quarter-2016.html Yorum Yaz
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lapatid 3 yıl en beğenilen
tanri amd yi korusun ve yuceltsin
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redoracle 3 yıl
Her nekadar pro amaçlıda olsa gene dünyanın parası olacaktır,anakartlarda aynı şekilde,adamların extreme için bile ayrı soketi var :)

Allahtan şu 8 çekirdek 16 izlekli zen iyi fiyattan gelirde herkes kullanabilir,sonuçta anakartlar artı tek çatı AM4 olacak isteyen apu isteyen fx işlemci takıp kullanabilecek,hemde muhtemelen anakartlar öyle araba fiyatı gibi olmayacaktır,

iyi ki varsın AMD
Her nekadar pro amaçlıda olsa gene dünyanın parası olacaktır,anakartlarda aynı şekilde,adamların extreme için bile ayrı soketi var :)Allahtan şu 8 ...
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theyapici 3 yıl
amd batakta olamsa fiyatlar uygun olurdu 10 çekirdeğe merhaba deme zamanı
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kadirirdem 3 yıl
Amd iyiki var....
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astralll 3 yıl
Şuan ki işlemciler herşey için yeterli zaten...
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JoeyBane 3 yıl
Saglam geldi. 6900k ideal goruluyor.
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X-FI 3 yıl
abov speclere bak... süper ya :)
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*siteci* 3 yıl
Çok çekirdeğin faydasını göreceğin profesyonel bir uygulama kullanmadığın sürece neden daha yeni mimari yerine bunu alasın ki?
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mementopolis 3 yıl
i-7 6900x ile 6950x 'in fiyati ne olur sizce ?
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Fiasco 3 yıl
amd tokat manyağı olacak gibi
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MuscleTower 3 yıl
çok agresif işlemciler var
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Doom II 3 yıl
uzun süreden sonra performans sıçraması yaşanacak gibi, sebebi de belli zaten amd yi bekleyen intelin yeni amd işlemcilerine cevabı olarak görünüyor bu hamle
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mehmet_clk 3 yıl
patren
skylakeleri neden extreme yapmamislar acaba

Skylake serisi 7xxx olarak sonraki sene gelecek, 2017 yazında ancak çıkarılır, AMD'nin ZEN ile piyasadaki konumuna göre girişi erken'e alınabilir yada fiyatta daha çekici rakamlar telaffuz edilir o kadar.
Yukarıdaki işlemcinin hem anakartı pahalı hemde ram'lar 4'er adet takılıyor.(4 kanal bellek erişimi için)
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