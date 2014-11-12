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Intel : Çinli yonga ortaklarımızın ARM mimarisinden vazgeçeceğini düşünüyoruz

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel : Çinli yonga ortaklarımızın ARM mimarisinden vazgeçeceğini düşünüyoruz

Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Çin, silikon üreticileri için de en gözde ülke haline geldi. Qualcomm ve MediaTek'in liderlik mücadelesi verdiği ülkede Allwinner, Rockchip ve Spreadtrum gibi firmalar da önemli bir paya sahip. Intel ise çeşitli stratejik ortaklıklarla payını artırmayı hedefliyor. 

Bu yıl Rockchip ve Spreadtrum ile stratejik ortaklık yapan ve milyarlarca dolarlık yatırım sözü veren Intel, bu iki firmanın tecrübesini kullanarak alt seviye mobil cihazlara yönelik Atom yongasetleri geliştirmeyi planlıyor. Rockchip ve Spreadtrum özellikle üreticilerin kolaylıkla uygulayabileceği yongasetleri geliştirmekte uzmanlaşmış durumda. 

Dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı ABD'de talebin giderek azalmaya başlaması ancak aynı oranda Çin'de 150$ altı akıllı telefonlara olan ilginin artması Intel'in de dikkatini çekmiş. Firma bu bakımdan Çinli üreticilere özel bir önem veriyor. 

Intel patronu Brian Krzanich, Çinli ortaklarının birkaç yıl içerisinde İngiliz ARM firmasının mimarilerinden vazgeçerek kendi mimarilerini benimseyeceğine inanıyor. Bunun en büyük sebebi ise sermayeleri nedeniyle bu küçük firmaların hem Intel hem ARM mimarileri üzerine odaklanamaması ve bir seçim yapmak zorunda olması. Intel bu konuda ortaklarına her türlü desteği vermeye hazır. Intel ayrıca yeni ortaklıklara da açık olduğunu belirtiyor. 

Intel masaüstü platformlarda hakim konumda olsa da mobil alanda aynı durum sözkonusu değil. Firma ARM ile rekabet edecek düşük enerji tüketimli ve performanslı işlemciler geliştirmek konusunda oldukça gayretli ancak mobil tarafta iş biraz yongaseti üzerinde uzmanlaşmaktan geçiyor. 

Qualcomm, MediaTek, Samsung, Apple gibi firmalar ARM işlemci yanında düşük enerji tüketen grafik birimi veya RAM bellek kullanıyor. Ayrıca iletişim bileşenleri için geliştirilen yongasetlerinin de düşük güç tüketmesi gerekiyor. İşte Intel'in biraz geride kaldığı nokta burası. Firma yeni Atom yongasetlerinin tüm bileşenleri itibariyle rekabet edecek derecede düşük enerji tüketimine sahip olması için çalışıyor.  

http://www.reuters.com/article/2014/11/11/us-intel-china-idUSKCN0IV1YZ20141111 Yorum Yaz
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mehmetdagli1 4 yıl
Intel


edit: Önce kallavi bir küfür salladım. Sonra dedim "beş para etmez intel için ağzını bozduğuna değmez". Okurlara ayıp olmasın diye sildim.

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tahir40 4 yıl
Hayal ediyoruz demek istemişlerdir :) Ne mobilde ne masaüstünde intelin grafik işlemci yapabilme becerisi yok. 2.si de mobilde tüm uygulama ve oyunlar arm işlemciler için dizayn edildiğinden atom işlemciler emülatör ile çalıştırmaya çalışıyor :) Tamam üretim teknolojisi yakında 14nm olacak güzel hoş ama mobilde daha çok yol alması lazım intelin.
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OverClocK1ng 4 yıl
ARM gelişip satışlarını arttırıp para kazandıkça Intel kıl oluyor...
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magicrea 4 yıl
rekabet iyidir ama intel şikeyi sever.
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1BilimAdamı 4 yıl
intelin girebileceği maksimum mobil cihaz tablettir.Zenfone falan diyeceksiniz ama orada intel asusa neredeyse beleşe yongaseti verdi(eski atom neslini)
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Okisht 4 yıl
gerekirse zarara girer yine o istediği payı alır intel.
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ouzqan 4 yıl
İntel bilgisayar piyasasına benzemez mobil platform adamı fena çarpar . En iyisi daha fazla gürültü yapmadan çık . ama kötü yanı rekabet azalacak . Az da olsa etkisi oluyordu .
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freudunpiposu 4 yıl
Arm mobil sektörün en iyisi. Rekabet iyidir ancak kabul edilmeli ki mobil mimariler oyunlar hariç Cpu düzeyinde Pc verimine yaklaştı. İntel henüz bu konuda tecrübeli bir firma değil. Umarım Texas İns. gibi ARM'de kilit vurmaz.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Daha zamanı varken nvidia gibi pazarı bıraksın.

Mediatek qualcomm yeterince konuya hakimler.

Bu firmanın mobil işlemcilerini beğenmiyorum.
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javaprof 4 yıl
intelden nefret ediyorum arm mimarisi masaüstüne kaysada şu intel yok olsa o zaman görür tekel oluşturup 1000 liradan silikon satmayı.
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Elsa 4 yıl
AMD'yi bitirdiğin gibi ARM'i bitiremeyeceksin Intel...
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keremak35 4 yıl
Inşallah olmaz böyle bişey mobil pazarida kurutmasin
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DraGonS 4 yıl
Onu bunu bilmem ama tablet pazarında çinli üreticiler bay trail platformuyla yavaş yavaş intel'e geçmeye başladılar 100$ - 250$ arasında bir sürü win 8.1 tablet var. Özellikle win 8 in belirli inc tabletlerde ücretsiz oluşu çinli firmaları ve son kullanıcıyı cezbetmeye başladı.
Cep telefonu konusunda hala yeterli GPU performansı veremeyişi ve ARM mimarisi ile pil tüketimi konusunda bay trail ile daha yeni yeni kapışabilmesi yüzünden net birşey söyleyemeyeceğim.
Rekabet iyidir.
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