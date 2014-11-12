Intel : Çinli yonga ortaklarımızın ARM mimarisinden vazgeçeceğini düşünüyoruz





Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Çin, silikon üreticileri için de en gözde ülke haline geldi. Qualcomm ve MediaTek'in liderlik mücadelesi verdiği ülkede Allwinner, Rockchip ve Spreadtrum gibi firmalar da önemli bir paya sahip. Intel ise çeşitli stratejik ortaklıklarla payını artırmayı hedefliyor.





Bu yıl Rockchip ve Spreadtrum ile stratejik ortaklık yapan ve milyarlarca dolarlık yatırım sözü veren Intel, bu iki firmanın tecrübesini kullanarak alt seviye mobil cihazlara yönelik Atom yongasetleri geliştirmeyi planlıyor. Rockchip ve Spreadtrum özellikle üreticilerin kolaylıkla uygulayabileceği yongasetleri geliştirmekte uzmanlaşmış durumda.





Dünyanın ikinci büyük akıllı telefon pazarı ABD'de talebin giderek azalmaya başlaması ancak aynı oranda Çin'de 150$ altı akıllı telefonlara olan ilginin artması Intel'in de dikkatini çekmiş. Firma bu bakımdan Çinli üreticilere özel bir önem veriyor.





Intel patronu Brian Krzanich, Çinli ortaklarının birkaç yıl içerisinde İngiliz ARM firmasının mimarilerinden vazgeçerek kendi mimarilerini benimseyeceğine inanıyor. Bunun en büyük sebebi ise sermayeleri nedeniyle bu küçük firmaların hem Intel hem ARM mimarileri üzerine odaklanamaması ve bir seçim yapmak zorunda olması. Intel bu konuda ortaklarına her türlü desteği vermeye hazır. Intel ayrıca yeni ortaklıklara da açık olduğunu belirtiyor.





Intel masaüstü platformlarda hakim konumda olsa da mobil alanda aynı durum sözkonusu değil. Firma ARM ile rekabet edecek düşük enerji tüketimli ve performanslı işlemciler geliştirmek konusunda oldukça gayretli ancak mobil tarafta iş biraz yongaseti üzerinde uzmanlaşmaktan geçiyor.





Qualcomm, MediaTek, Samsung, Apple gibi firmalar ARM işlemci yanında düşük enerji tüketen grafik birimi veya RAM bellek kullanıyor. Ayrıca iletişim bileşenleri için geliştirilen yongasetlerinin de düşük güç tüketmesi gerekiyor. İşte Intel'in biraz geride kaldığı nokta burası. Firma yeni Atom yongasetlerinin tüm bileşenleri itibariyle rekabet edecek derecede düşük enerji tüketimine sahip olması için çalışıyor.

http://www.reuters.com/article/2014/11/11/us-intel-china-idUSKCN0IV1YZ20141111