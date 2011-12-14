Intel, Core i7-3930K ve Core i7-3960X işlemcilerinde revizyon güncelliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi işlemcilerinde revizyon güncellemesine hazırlanıyor. Resmi lansmanı geçtiğimiz ay yapılan ve ilk etapta her ikisi de 6 çekirdekli olan Core i7-3960X Extreme Edition ve Core i7-3930K modelleriyle pazara giriş yapan C1 revizyonlu işlemci ailesinde, bir hata nedeniyle VT-d (Intel Virtualization Technology for Directed I/O) sanallaştırma teknolojisi kapalı gelirken, C2 revizyon ile birlikte en büyük güncellemenin bu hatanın düzeltilmesi olduğu ifade ediliyor.
C2 revizyonlu Core i7-3960X (3.3 GHz)ve Core i7-3930K (3.2 GHz) işlemci örneklerinin iş ortaklarına dağıtımına başlandığı bildirilirken, 20 Ocak ile birlikte genel satışın başlaması bekleniyor. Yeni S-spec ve MM numaralarına sahip olan C2 revizyonlu işlemciler için X79 çipsetli anakartlarında üreticilerin BIOS güncellemesine gitmesi gerekecek.
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acaba 20 ocakta i7 3820 nin de satışa sunulması gibi bir bilgin varsa bu mesajı alıntılarsan çok iyi olur
Core i7-3960X beklediğim ürün...
İnceleme linki. notebookcheck.net/...
+1 :)
valla hocam ben yerinde olsam ki bende değişim için bekliyorum x79 a geçeceğim
lga1155 e bu saatten sonra ileriye dönük pc istiyorsan geçilmez diye düşünüyorum
ivy bridge 6 çekirdekli cpu destekleseydi o zaman geçilebilirdi
ama i7 3820 i bekliyoruz.Fiyatı şu anki i7 2600k civarında olacak ve ondan iyi olacak performans olarak i7 3770k ya da yakın olacak
bu cpu lar bizi rahat 2 sene götürür
ivy bridge-e de destekleyecek deniyor x79 için ama fx57 den kesin haberi alabilseydik iyi olacaktı o olabilir dediğinden beklemedeyim
3 sene içinde baktın yeni nesil konsol vs çıktı anakart değiştirmeden 6 çekirdekli cpu lara geçersin(ivy bridge-e de desteklerse onda da en azından 1 6 çekirdekli cpu olacak diye düşünerek söylüyorum)
bunlar devlet sırrıdır ve öyle yetkisi olmayanlarla paylaşılmaz önce üye ol sonra yardım eden cok olur
Intel için yok olacak diyor.
kardeşim 13 yıldır bu işi yapıyorum, bu tarza ondan sıkayım bundan kısayım ona o kadar para verilir mi diyen adamlar (ki bunlar herhangi bir ürüne 5-10 lira az ödemek için bulunduğu mekanda ki alışveriş yapacağı esnaftan almak yerine uzak bölgedeki teknomarketleri seçen tipler) zaten intel almasınlar, intelin de onlara ihtiyacıda yok.
yani toplanması şart aynı hatayı bu sefer işlemcide tekrarladı Bdden ötürü Amdyi yerden yere vuranları görelim buyrsunlar
doğrumu bende almıştım ozaman elimizde mi patladı yani
1 Misafir
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