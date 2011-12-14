Intel, Core i7-3930K ve Core i7-3960X işlemcilerinde revizyon güncelliyor

Intel yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi işlemcilerinde revizyon güncellemesine hazırlanıyor. Resmi lansmanı geçtiğimiz ay yapılan ve ilk etapta her ikisi de 6 çekirdekli olan Core i7-3960X Extreme Edition ve Core i7-3930K modelleriyle pazara giriş yapan C1 revizyonlu işlemci ailesinde, bir hata nedeniyle VT-d (Intel Virtualization Technology for Directed I/O) sanallaştırma teknolojisi kapalı gelirken, C2 revizyon ile birlikte en büyük güncellemenin bu hatanın düzeltilmesi olduğu ifade ediliyor.

C2 revizyonlu Core i7-3960X (3.3 GHz)ve Core i7-3930K (3.2 GHz) işlemci örneklerinin iş ortaklarına dağıtımına başlandığı bildirilirken, 20 Ocak ile birlikte genel satışın başlaması bekleniyor. Yeni S-spec ve MM numaralarına sahip olan C2 revizyonlu işlemciler için X79 çipsetli anakartlarında üreticilerin BIOS güncellemesine gitmesi gerekecek.