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Intel, Core i7-3930K ve Core i7-3960X işlemcilerinde revizyon güncelliyor

7 yıl
28,1b
1
45
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi işlemcilerinde revizyon güncellemesine hazırlanıyor. Resmi lansmanı geçtiğimiz ay yapılan ve ilk etapta her ikisi de 6 çekirdekli olan Core i7-3960X Extreme Edition ve Core i7-3930K modelleriyle pazara giriş yapan C1 revizyonlu işlemci ailesinde, bir hata nedeniyle VT-d (Intel Virtualization Technology for Directed I/O) sanallaştırma teknolojisi kapalı gelirken, C2 revizyon ile birlikte en büyük güncellemenin bu hatanın düzeltilmesi olduğu ifade ediliyor.
C2 revizyonlu Core i7-3960X (3.3 GHz)ve Core i7-3930K (3.2 GHz) işlemci örneklerinin iş ortaklarına dağıtımına başlandığı bildirilirken, 20 Ocak ile birlikte genel satışın başlaması bekleniyor. Yeni S-spec ve MM numaralarına sahip olan C2 revizyonlu işlemciler için X79 çipsetli anakartlarında üreticilerin BIOS güncellemesine gitmesi gerekecek. 

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BraveHeart 7 yıl en beğenilen
AMD bu haldeyken revizyona gitmese bile olurdu.
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grezimonk 7 yıl
alın size intel kazığı daha doğru düzgün işlemci yapmasını bilmezler birde rakiplerinle dalga geçerler... beter olsun dandik intel...
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Supervisor_ 7 yıl
ben herzaman arkadan takip ederim ilk cıkan ürünü asla almam yanlız intelde sıkıntı olacagını düsünmüyorum gönderirsiniz yeni revizyonu gelir.
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DH Misafiri 7 yıl
IBM kişisel bilgisayarlar için CPU çıkarmaya hazırlanıyor.Çıksın siz o zmn görün kim tarihe karışacak...
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-erna- 7 yıl
@fx 57
acaba 20 ocakta i7 3820 nin de satışa sunulması gibi bir bilgin varsa bu mesajı alıntılarsan çok iyi olur
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DH Misafiri 7 yıl
Kendimizi kandırmayalım teknoloji nedir? Açıklaya bilecek birisi var mı? Para uğruna geliştirdikleri şeyler bizler için teknolojinin nimetleridir. Bizler sadece sağılacak inekleriz. İnsan oğlunun doyumsuz bir yapısı var. Sizden ricam başkalarının rekabetini kendinize lanse etmeyin. Nvdia vs amd inten vs amd. Burada yazdığınız yorumlar okuduğum kadarıyla hep aşağılayıcı ben senden daha çok bilirim tarzı yorumlar. Lütfen böyle boş işlerle birbirinizi kırmayalım Türk milleti olarak duyarlı olalım herşeye atlamayalım. Birisi orda inteli savunmuş birisi amd yi . Amd yada intelin bir amacı var satıp para kazanıyorlar biz ise boş boş foumlarda didişiyoruz :D Neyse bukadar yazıyı okuyabilirseniz görüşleriniz değişir inşallah... İyi forumlar
Core i7-3960X beklediğim ürün...
İnceleme linki. notebookcheck.net/...
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yigitahi 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Kendimizi kandırmayalım teknoloji nedir? Açıklaya bilecek birisi var mı? Para uğruna geliştirdikleri şeyler bizler için teknolojinin nimetleridir. Bizler sadece sağılacak inekleriz. İnsan oğlunun doyumsuz bir yapısı var. Sizden ricam başkalarının rekabetini kendinize lanse etmeyin. Nvdia vs amd inten vs amd. Burada yazdığınız yorumlar okuduğum kadarıyla hep aşağılayıcı ben senden daha çok bilirim tarzı yorumlar. Lütfen böyle boş işlerle birbirinizi kırmayalım Türk milleti olarak duyarlı olalım herşeye atlamayalım. Birisi orda inteli savunmuş birisi amd yi . Amd yada intelin bir amacı var satıp para kazanıyorlar biz ise boş boş foumlarda didişiyoruz :D Neyse bukadar yazıyı okuyabilirseniz görüşleriniz değişir inşallah... İyi forumlar
Core i7-3960X beklediğim ürün...
İnceleme linki. notebookcheck.net/...

+1 :)
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DH Misafiri 7 yıl
slm dostlar ben bi pc toplatacağım limitim 2500 tl oyun ağırlıklı hızlı ve geleceğe dönül olmalı bu açıdan işlemci anakart ekran kartı vs sizce ne olmalı neyi tavsiye edersiniz bi uzman ve usta olarak ilginiz için şimdidden teşekkürler
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-erna- 7 yıl
DH Misafiri

slm dostlar ben bi pc toplatacağım limitim 2500 tl oyun ağırlıklı hızlı ve geleceğe dönül olmalı bu açıdan işlemci anakart ekran kartı vs sizce ne olmalı neyi tavsiye edersiniz bi uzman ve usta olarak ilginiz için şimdidden teşekkürler


valla hocam ben yerinde olsam ki bende değişim için bekliyorum x79 a geçeceğim
lga1155 e bu saatten sonra ileriye dönük pc istiyorsan geçilmez diye düşünüyorum
ivy bridge 6 çekirdekli cpu destekleseydi o zaman geçilebilirdi
ama i7 3820 i bekliyoruz.Fiyatı şu anki i7 2600k civarında olacak ve ondan iyi olacak performans olarak i7 3770k ya da yakın olacak
bu cpu lar bizi rahat 2 sene götürür
ivy bridge-e de destekleyecek deniyor x79 için ama fx57 den kesin haberi alabilseydik iyi olacaktı o olabilir dediğinden beklemedeyim
3 sene içinde baktın yeni nesil konsol vs çıktı anakart değiştirmeden 6 çekirdekli cpu lara geçersin(ivy bridge-e de desteklerse onda da en azından 1 6 çekirdekli cpu olacak diye düşünerek söylüyorum)
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baracuda-x 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

slm dostlar ben bi pc toplatacağım limitim 2500 tl oyun ağırlıklı hızlı ve geleceğe dönül olmalı bu açıdan işlemci anakart ekran kartı vs sizce ne olmalı neyi tavsiye edersiniz bi uzman ve usta olarak ilginiz için şimdidden teşekkürler


bunlar devlet sırrıdır ve öyle yetkisi olmayanlarla paylaşılmaz önce üye ol sonra yardım eden cok olur


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abdulmusavvir 7 yıl
Just In Time, Karakanarya'yı doğruluyormusun yalanlıyormusun belli değil, adam da senin dediğini diyor zaten, 10 yıl sonra intelin kimseye ihtiyacı kalmayacak diyor.. :)
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl abdulmusavvir
baba_mustafa

Just In Time, Karakanarya'yı doğruluyormusun yalanlıyormusun belli değil, adam da senin dediğini diyor zaten, 10 yıl sonra intelin kimseye ihtiyacı kalmayacak diyor.. :)

intel mevcut politikalarına devam ederse ortalama 10 yıl sonra işlemci ve yongasetinde yok olmaya noktasına gelecektir.

Intel için yok olacak diyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Ahhas Intel'e bak bozuk işlemci çıkarmış
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1963bursa 7 yıl
Ben inteli bırakalı yıllar oldu, Via ve Amd çözümler kullanıyor ve kullandırtıyorum, çok sayıda firmayla çalışıyorum, şu anki inancımda intel mevcut politikalarına devam ederse ortalama 10 yıl sonra işlemci ve yongasetinde yok olmaya noktasına gelecektir.
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Zero Limit 7 yıl 1963bursa
KaraKanarya

Ben inteli bırakalı yıllar oldu, Via ve Amd çözümler kullanıyor ve kullandırtıyorum, çok sayıda firmayla çalışıyorum, şu anki inancımda intel mevcut politikalarına devam ederse ortalama 10 yıl sonra işlemci ve yongasetinde yok olmaya noktasına gelecektir.

kardeşim 13 yıldır bu işi yapıyorum, bu tarza ondan sıkayım bundan kısayım ona o kadar para verilir mi diyen adamlar (ki bunlar herhangi bir ürüne 5-10 lira az ödemek için bulunduğu mekanda ki alışveriş yapacağı esnaftan almak yerine uzak bölgedeki teknomarketleri seçen tipler) zaten intel almasınlar, intelin de onlara ihtiyacıda yok.
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bocekgrafik 7 yıl
Yapılan hatanın düzeltilmesi adına yeni revizyon çıkarılması iyi ama C1 revizyonları alanların durumu ne olacak peki?
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highgen 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

Yapılan hatanın düzeltilmesi adına yeni revizyon çıkarılması iyi ama C1 revizyonları alanların durumu ne olacak peki?

yani toplanması şart aynı hatayı bu sefer işlemcide tekrarladı Bdden ötürü Amdyi yerden yere vuranları görelim buyrsunlar
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gkn_ymz 7 yıl
aynı durum AMD işlemcilerde söz konusu olsaydı 2.3. safya yorum yazıyor olacaktım toplatılması lazım
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DH Misafiri 7 yıl
ozaman bu bir hata ise kendilerinden kaynaklan ozaman piyasadan toplamaları gerekior
doğrumu bende almıştım ozaman elimizde mi patladı yani
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mladenbmv 7 yıl
intelciler nerde kaldilar.amd ye tas atip duruyorlardi bakin intel de revizyona gidiyor.
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