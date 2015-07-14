Intel Core i7-6700K benchmarkları göründü

Intel'in gelecek ay başında duyurması beklenen Skylake tabanlı 14nm litografiye sahip yeni işlemcileri için ilk benchmark skorları da gelmeye başladı. Şimdilik genel performansta büyük bir artış görünmüyor.





Şimdilik diyoruz zira benchmark testleri paylaşıldıktan kısa süre sonra ilgili siteden silindi. Bu bakımdan bunlar erken sürüm testleri mi yoksa aslı olmayan sahte test sonuçları mı bilinmiyor.





Testlere konu olan Intel Core i7-6700K Skylake işlemcisi Z170 çipsetli ECS Claymore anakart, 16GB 2133MHz DDR4 RAM, 128GB SSD ve NVIDIA GeForce GTX 970 grafik kartı donanımı üzerinde bulunuyor.





Testlerdeki rakip Devil's Canyon Intel Core i7-4790K işlemcisi ise Haswell tabanlı. O da MSI Z97A Gaming 6 anakart, 8GB 1600MHz DDR3 bellek, 128GB SSD ve NVIDIA GeForce GTX 970 grafik kartı donanımı üzerinde bulunuyor. Her iki işlemci de 4 çekirdekli, 8 izlekli ve 4GHz saat hızında çalışıyor.





Testlere bakıldığında Intel Core i7-6700K en büyük farkı yüzde 29.1 ile Cinebench R15 OpenGL kategorisinde atıyor. Sonraki en büyük fark ise yüzde 21 ile Sandra 2015 Multimedia 1 kategorisinde geliyor.





Ancak işlemci Sandra 2015 Arithmetic Wetstone kategorisinde yüzde 4.7 ile en büyük farkı yiyor. Bunun haricinde 4 kategoride daha Skylake işlemcisi geride kalıyor. Tüm kategorilerin ortalaması ise yüzde 6.9 olarak görülüyor.





Henüz resmiyette bir birşey olmadığı için gerçek hayat testleri için biraz daha beklemek gerekecek. Skylake işlemcilerinde K serisi oyunculara hitap ediyor ve çarpan kilidi açık geliyor. Core i7-6700K ve Core i5-6600K işlemcilerinin gelecek ay ki GamesCom 2015 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

http://hexus.net/tech/news/cpu/84626-intel-core-i7-6700k-skylake-flagship-cpu-benchmarks-surface/