Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Core i7-6700K benchmarkları göründü

3 yıl
7,3b
1
70
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel Core i7-6700K benchmarkları göründü

Intel'in gelecek ay başında duyurması beklenen Skylake tabanlı 14nm litografiye sahip yeni işlemcileri için ilk benchmark skorları da gelmeye başladı. Şimdilik genel performansta büyük bir artış görünmüyor. 

Şimdilik diyoruz zira benchmark testleri paylaşıldıktan kısa süre sonra ilgili siteden silindi. Bu bakımdan bunlar erken sürüm testleri mi yoksa aslı olmayan sahte test sonuçları mı bilinmiyor. 

Testlere konu olan Intel Core i7-6700K Skylake işlemcisi Z170 çipsetli ECS Claymore anakart, 16GB 2133MHz DDR4 RAM, 128GB SSD ve NVIDIA GeForce GTX 970 grafik kartı donanımı üzerinde bulunuyor. 

Testlerdeki rakip Devil's Canyon Intel Core i7-4790K işlemcisi ise Haswell tabanlı. O da MSI Z97A Gaming 6 anakart, 8GB 1600MHz DDR3 bellek, 128GB SSD ve NVIDIA GeForce GTX 970 grafik kartı donanımı üzerinde bulunuyor. Her iki işlemci de 4 çekirdekli, 8 izlekli ve 4GHz saat hızında çalışıyor. 

Testlere bakıldığında Intel Core i7-6700K en büyük farkı yüzde 29.1 ile Cinebench R15 OpenGL kategorisinde atıyor. Sonraki en büyük fark ise yüzde 21 ile Sandra 2015 Multimedia 1 kategorisinde geliyor. 

Ancak işlemci Sandra 2015 Arithmetic Wetstone kategorisinde yüzde 4.7 ile en büyük farkı yiyor. Bunun haricinde 4 kategoride daha Skylake işlemcisi geride kalıyor. Tüm kategorilerin ortalaması ise yüzde 6.9 olarak görülüyor. 

Henüz resmiyette bir birşey olmadığı için gerçek hayat testleri için biraz daha beklemek gerekecek. Skylake işlemcilerinde K serisi oyunculara hitap ediyor ve çarpan kilidi açık geliyor. Core i7-6700K ve Core i5-6600K işlemcilerinin gelecek ay ki GamesCom 2015 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.  

http://hexus.net/tech/news/cpu/84626-intel-core-i7-6700k-skylake-flagship-cpu-benchmarks-surface/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Greggs 3 yıl en beğenilen KalemKolik
KalemKolik

İşlemci ve gpu gelişimi çakıldı kaldı.Önceden 2 kat gelişirdi her yıl teknoloji. Şimdi %5-%10 arası anca gelişiyor.Şaka gibi

Amd yüksek performanslı işlemci üretmiyor eskisi gibi ve çok geride kaldı.Bundan dolayı intel de pek ilerleme kaydetme gereği duymuyor diye tahmin ediyorum.Sandy bridgele beraber amd öldü gibi bir şey.
KalemKolikİşlemci ve gpu gelişimi çakıldı kaldı.Önceden 2 kat gelişirdi her yıl teknoloji. Şimdi %5-%10 arası anca gelişiyor.Şaka gibi
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkprince 3 yıl
Çok gereksiz ego tatmini işlemcisi gibi duruyor. Cannonlake yada kabylake kadar devam intel ısıtıp ısıtıp piyasaya sürüyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl
Rekabet olmayınca gıdım gıdım ilerliyor. Sandy Bridge devriminden beri abartı fark yok.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Statistik 3 yıl
Tam 7 senedir Intel ayni islemciyi farkli isim, soket, hiz ve fiyatla sunarak kakaliyor millete, ah ATI ah, zamaninda sen AMDyi satin alacaktin, AMD hem kendini hem de seni de batirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demonic 3 yıl
hayırlısı bakalım bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KARA23 3 yıl
Bir ay kadar sonra tüm elektronik ürünlere zam gelicek, beklemeden alabildiğinizi kapın sonra başınız ağrır !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 3 yıl
Rocky Balboa®
TheoPhy
selmand
Rocky Balboa® 2600kdan sonra çıkan işlemciler çok gereksiz ve adam akıllı performans artışı yok
2500k kullanıyorum 1 yıldır kaşıntım var geçecek işlemci bulamıyorum. sonra pc piyasası batıyor aynı işlemcileri gpu ları ısıtıp ısıtıp koyuyorlar önümüze. ddr4 desik oda tırt çıkdı. anakartım bozulursa diye yedek anakartda aldım :-)
Oyun performanslarına baktığımız zaman çok büyük farklılıklar belki olmamıştır fakat salt işlemci performanslarını incelediğimiz zaman farkı görürüz.Herşey de oyun değildir render yapan var 3d modelleme yapan var. Mesela passmark ın işlemci puanlarına bakarsak 4790k ile 2600k arasındaki farkın %31-32 civarı olduğunu görürüz.Oyunlarda da bu kadar büyük fark belki yok ama yinede vardır. edit: Resim ekledim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Aynı saat hızlarında test yapılsa aradaki fark azalır, ben hiç gelişme olmadı demiyorum ama 2600k kullanan birisinin 6700k falan alması bence enayilik aradan kaç yıl geçmesine rağmen %50 performans farkı bile yok

Şunu söylemişsin tamam ama 4 ghz'de çalışıp daha az güç tüketen bir işlemci olduğu gerçeği yadsınmamalı. Acaba 2600k 4ghz'de çalışmak için kaç watt enerji tüketme durumunda olacaktı? Benim asıl değinmek istediğim nokta ise 14nm'nin cidden 32nm'ye karşılık oluşturabileceği koz. Bunu da işlemci tanıtıldığında göreceğiz. Elbette ben de i5 2500k kullanıyorum ve hala memnunum. Sadece senden örnek vermemde başkalarının ilerleme yokmuş gibi yaklaşması. Keza sen de öyle düşünmediğini söylemişsin ama %50 fark olmalı gibi yaklaşman da biraz üzücü olmuş. Elbette dişli bir rekabet olmadığı için de Intel yayvan davranıyor, yine de 6700k'dan ümitli biriyim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 3 yıl
Kullanımda hiçbir fark hissedemedemeyeğimiz kesin .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr Reese 3 yıl
4690k devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rocky Balboa® 3 yıl
2600k'dan sonra çıkan işlemciler çok gereksiz ve adam akıllı performans artışı yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMDR 3 yıl
2500k alabilseydim keşke...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 3 yıl
Foxbat
Hocam yeni mimari derken ? Intel nehalem den Bu yana aynı core mimarisini güncelleyor tik tok diye. Her nod değişiminde daha fazla Transistör, komut seti vs. Ekliyorlar sadece. Yanlış mı yapıyorlar? Hayır. Ne de olsa rakipsizler ama işte böyle ilerlerleme de gıdım gıdım. Dedim ya 2500k alanlar daha da giderler diye. AMD Zen ile bir çıkış yaparsa o zaman yeni bir mimari gelebilir kim bilir?

Ben hala q9550 4ghz kullanıyorum bir eksikliğini görmedim. Bu gidişle sırf ddr2 ramlarimi değiştirmek için mecburi anakart değiştirince işlemci de değişecek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 3 yıl
sél@h@ttin
249 dolardan gelirse tadindan yenmez....


350+ dolardan gelecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
i7 4790k olan desen daha cook gider demeki daha yeni işlemci lazım dehil piyasaya bisüredeha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ömr0681 3 yıl
2700K macun yenilerken resmini cekip duvara takicam
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheoPhy 3 yıl ömr0681
ömr0681

2700K macun yenilerken resmini cekip duvara takicam

2500K 2600K 2700K 3770K 4790K gibi işlemciler efsanedir zaten.2700K hala çok performanslı.Gurur duyabilirsiniz işlemcinizle
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7274 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, intel ve intel skylake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Turkcell T60 video incelemesi "Fiyat / Performans sınıfının yeni telefonu testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim