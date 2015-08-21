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Intel Core i7-6700K işlemcisi 7GHz seviyesine hız aşırtıldı

3 yıl
4,5b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Core i7-6700K işlemcisi 7GHz seviyesine hız aşırtıldı

Intel'in hız aşırtma tutkunları ve oyunculara yönelik olarak piyasaya sürdüğü Skylake tabanlı Core i7-6700K ve Core i5 6600K işlemcileri, hız aşırtma testlerine konu olmaya başladı. İlk rekor Intel Core i7-6700K işlemcisinden geldi.

Hong Kong'dan Chi-Kui Lam adındaki profesyonel hız aşırtmacı, Intel Core i7-6700K işlemcisinin mühendislik örneği ile yaptığı testlerde referans saat frekansının yüzde 74.97 üzerine çıkmayı başardı ve 6998.88MHz seviyesini yakaladı.

Lam testlerde Asrock Z170 OC Formula anakartı, G.Skill Ripjaws 4 DDR4 bellek, 1300W güç kaynağı şeklinde bir donanım kullandı. İşlemcisinin voltajı 1.2 volttan 1.888 volta yükselirken, Lam 4 çekirdekten üç tanesini ve HT teknolojisini devre dışı bıraktı. İşlemci sıvı nitrojen ile soğutuldu.

İşlemci mühendislik örneği olduğu için Intel Core i7-6700K final versiyonlarında mevcut soğutma sistemleri ile ve 4 çekirdek aktif olarak 5GHz hızlarına kadar aşırtma yapılabileceği tahmin ediliyor. 

Asrock Z170 OC Formula anakartı ise Asrock ve Nick Shih ortaklığında hız aşırtma tutkunlarına yönelik olarak geliştirildi. Üst seviye katı bobinler ve kapasitörler üzerine bina edilmiş 17 fazlı voltaj düzenleme modülü kullanan anakart 4 adet PCIe x16 portu, 3 adet yüksek performans M.2 slotu, iki SATA Express bağlantısı ve USB 3.1 desteği gibi özellikler sunuyor.  
Intel Core i7-6700K işlemcisi 7GHz seviyesine hız aşırtıldı
 

http://www.kitguru.net/components/cpu/anton-shilov/intel-core-i7-6700k-skylake-hits-nearly-7ghz/ Yorum Yaz
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KillerNoob 3 yıl en beğenilen
AMD FX BULLDOZER 8 Core Processor overclocked @ 8.429 GHz. Guinness World Record (August 31 2011)
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multiTYRT 3 yıl
7GHz nedir ki FX8150'yle 9GHz yapılmıştı zamanında
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fx3169 3 yıl
"Türkiye Overclock Tutkunlarını Koruma ve Kollama Derneği"
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cengiz4565 3 yıl
Çekirdekler biosta nerden kapatılıyor
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selahattın ısık 3 yıl cengiz4565
cengiz4565

Çekirdekler biosta nerden kapatılıyor

merhaba...
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imperial crusader 3 yıl
1.88v banada bağlasalar bende 7ghz olurum,
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selahattın ısık 3 yıl
Bu seride dahili gpu olmasaydı asıl o zaman efsane olabilir di....
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kadirirdem 3 yıl
yanar bu işlemci yukardakide buzmu koymuş ne :D....ama performans canavarı olur....
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efyavas 3 yıl
Önemli olan frekans değeri mi sanki?
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emre1393 3 yıl
çekirdekleri kapatmadan yapsana yiyosa
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KillerNoob 3 yıl en beğenilen
AMD FX BULLDOZER 8 Core Processor overclocked @ 8.429 GHz. Guinness World Record (August 31 2011)
youtube.com/...
Yanıtla +10
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kartanx 3 yıl
14nm nin nimetlerinden faydalanıyor
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Virinom 3 yıl
Ortalama bir soğutucu ile 5GHz görebilecekse 2600K'yı tahtından indirebilir.
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