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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Kaby Lake platformu, MOBA oyunlarını harici grafik birimi olmadan oynatabilecek

Intel, uzun yıllardır dahili grafik birimlerini geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Intel’in 14nm mimarisindeki üçüncü nesil işlemci ailesi Kaby Lake, bu konuda biraz daha iddialı.
2 yıl
5,4b
1
22
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in 14nm mimarisindeki üçüncü nesil işlemci ailesi olacak Kaby Lake, yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Optimize edilmiş işlemciler yanında, ailede yer alacak grafik birimleri bu kez biraz daha iddialı hale getirilmiş.

IDF 2016 konferansında konuşan Brian Krzanich, Kaby Lake işlemcilerde yer alan dahili grafik birimlerinin, Overwatch gibi MOBA türündeki oyunlar rahat bir şekilde oynatabileceğini açıkladı. Krzanich, Kaby Lake işlemcili dizüstü modellerinin piyasaya çıkması ile, tüketicilerin de MOBA türündeki oyunları net bir şekilde deneyimleyeceklerini umduğunu sözlerine ekledi.

Intel, uzun yıllardır dahili grafik birimlerini geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Bazı analizler, pazarda sayı bakımından en çok grafik biriminin Intel’e ait olduğunu belirtiyor zira işlemcilere entegre olarak gelmesi büyük bir avantaj. Bununla birlikte, oyun oynamak isteyen tüketiciler illa ki harici ekran kartlarına yöneliyor ve Intel dahili grafik birimleri daha çok gündelik işlemlerle yetinmek zorunda kalıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel, 10nm sürecinde döküm için hazır"

Kaby Lake ile birlikte, Intel dahili grafik birimlerinin biraz daha çıtayı yükselteceği anlaşılıyor. En azından giriş seviyesinin biraz üzerinde konumlanan harici grafik kartları ile yarışabilecek seviyeye gelmiş olması muhtemel. Elbette, ilk testler ile birlikte, Kaby Lake ailesinin grafik gücü de ortaya çıkacak.

Kaby Lake

Intel Kaby Lake, mevcut Skylake mimarisine göre çok önemli gelişmeler içermiyor. Daha çok performansta iyileşmeler ve enerji verimliliğinin artırması odağını temel alıyor. Yani tock denilen iyileştirme süreci söz konusu. 4 çekirdekli olan işlemciler, 35-95 Watt arasında TDP değerine sahip.

Kaby Lake-S

Ana akım masaüstü bilgisayarlara hitap edecek olan S serisi, Intel Core i7-7700K ile başlayacak. 4 çekirdek ve 8 izlek birimi taşıyan işlemci, 3.6GHz saat hızında çalışıyor, 4.2GHz seviyesine aşırtılabiliyor. Bu örnekler ilk aşamalar olduğu için, nihai sürümde değişiklikler olabilir.

Diğer özellikler ise 8MB Seviye 3 ön bellek, 256KB Seviye 2 ön bellek, 4GHz iç bellek kontrolcüsü, 1150MHz hızında çalışan 24 işlemcili entegre HD grafik birimi şeklinde sıralanıyor. İşlemcinin üretim geometrileri sayesinde düşük bir TDP değerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-U

Düşük güç tüketen platformlara yönelik bu seride, Intel Core i7-7500U işlemcisi bulunuyor. Çift çekirdekli ve 4 izlek birimli işlemci, 2.7GHz saat hızında çalışıyor,  2.9GHz saat hızına ulaşıyor. 4MB Seviye 3 ön bellek ve 512KB Seviye 2 ön bellek barındıran işlemci; DDR4L, LPDDR4 gibi belleklere de destek veriyor.

Grafik tarafında GT2 serisine benzer bir birim kullanılması bekleniyor. Frekans değerleri 1000MHz-1100MHz arasında değişecek grafik birimi ile birlikte, işlemcinin 15W ısıl tasarım gücü olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-Y

Intel Core M olarak bildiğimiz işlemciler, Kaby Lake-Y serisi altında yer alıyor. Intel Core M7-7Y75 adındaki işlemci, çift çekirdekli ve 4.5W TDP seviyelerinde geziniyor. 1.3GHz taban ve 1.6GHz aşırtılmış hıza sahip olan işlemci, 4MB Seviye 3 ön belleğe sahip.

 

http://www.techradar.com/news/computing/intel-s-kaby-lake-processors-are-so-powerful-you-can-play-overwatch-without-a-gpu-1326673 Yorum Yaz
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PowerPC 2 yıl en beğenilen
5 yıldır aynı terane bir çıkmadı gitti şu intelin "güçlü" grafik birimleri.
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Spiderhip 2 yıl
Bari yapmışken 6 çekirdek yapsalardı. Hazır hem iş hem oyun bir arada çıkardı. Bence baya yavaş ilerliyor işlemci güçleri.
Mesela bundan 4 sene önce çıkan i7 3770K ile bugünün i5 6600 ü yaklaşık aynı güçteler.
Mhz artıramıyorlar artık, çekirdek te iş istasyonlarını baltalamamak için herhalde artırmıyorlar. Onun yerine dahili gpu artırıp ekran kartı pazar paylarına vurgun yaparız diye düşünüyorlar belki.
Bu da ancak sıradan ofis bilgisayarları ile moba/indie oynayanlara yeter. Onun dışında AAA yapımları harici ekran kartları kaçınılmaz.
Neyse bahaneyle ekran kartı fiyatlarının belki düşmesini sağlarlar.
Bari yapmışken 6 çekirdek yapsalardı. Hazır hem iş hem oyun bir arada çıkardı. Bence baya yavaş ilerliyor işlemci güçleri.Mesela bundan 4 sene önce çıkan i...
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DH Misafiri 2 yıl
yahu bırakın inteli AMD zen işlemcilerin performansını gösterdi ve yapılan testte aynı saat hızlarında 8 çekirdek 16 thread summit ridge kod adlı işlemci intelin i7 6900k broadwell-e işlemcisini geride bırakıyor!
yahu bırakın inteli AMD zen işlemcilerin performansını gösterdi ve yapılan testte aynı saat hızlarında 8 çekirdek 16 thread summit ridge kod adlı işlemci inteli...
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umut_baris 2 yıl
Intel Kaby Lake, mevcut Skylake mimarisine göre çok önemli gelişmeler içermiyor.


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DH Misafiri 2 yıl
4 yıldır hd4000 kullanıyorum ciğerim soldu ekran kartı beklemekten vega yı bekliyorum siz akmaya devam edin :(
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Das Boot 2 yıl
Herkes masaüstünde dahili gpu'ya gerek yok demişte, bunun ultrabook, 2'si1 formlarındaki bilgisayarları da var. Ayrıca ev sinema sistemleri için de bir çok kişi sistem topluyor. Bu tip işler için dahili gpu dışında bir seçenek yok. Lenovo yoga 900 gibi ultrabook için dahili gpu dışında alternatif bulunmuyor maalesef.

Umarım dedikleri kadar geliştirmişlerdir. Hatta çıtayı biraz daha yükseltip CS GO falanda akıcı şekilde oynatsa harika olur.
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homebird 2 yıl
Zen mimarisinin performans demosunu gösterdi AMD. DH de tık yok.
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Umutcan 2 yıl
Masaüstü için ekstradan gpu'suz versiyonları da çıksın ve bu versiyonların fiyatları nispeten düşük olsun daha mantıklı.
Oyuncular zaten dahili gpu kullanmıyor. Ancak ofis kullanımı veya oyun kullanılmayan multimedya bilgisayarlar için yeterli bir gpu.
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kadirirdem 2 yıl
bir türlü göremedik nerede bu işlemciler ?...
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Eeltorm 2 yıl
Kabylake falan değilde geçekleri 10nm de artık gerçekten büyük iyileştirmeler yapmaları gerekiyor.
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tahir40 2 yıl
Ya arkadaş işlemciye 1200 lira üzeri para veren adam gidip 10 yıllık oyunları zar zor oynatan on board gpuyu kullanmaz. Sen işlemci performansında ne artış sunuyorsun onu de. 5 yıl önce 2700K alan adam zaten çarpan kilidi açık, overclock çek 4.5Ghz, en kral ekran kartına dar boğaz yapmaz, en yeni 6700K ile de kapışır.
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simbolmina 2 yıl
Dün Zen işlemcilerle ilgili sunum yapılmış. Amd twitter hesabında bir şeyler gördüm. Bir haber?
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gs09gs09 2 yıl
Daha 5 6 sene islemci almam skylake devam ben xD her sene islemci degistirceksek isimiz is tek islemci degistirmeklede kalmiyor anakart aliuoz bide buna xD
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St Batuhan 2 yıl
Ana akım S serisinde grafik birimi nedir yahu. 7700K gibi bir işlemci alan adam kalkıp bir ekran kartı almaz mı sanki de içine öyle bir grafik birimi koyuyorsun. Tamam hadi bulunsun bir grafik birimi ama ekrana görüntü çizmekten ötede olmasın. O da kişi sıkıntı yaşarsa kullansın diye. Hoş üst seviye anakartlarda görüntü çıkışı var mıydı hatırlamıyorum pek ama hadi varsa bu konuda işe yarar. Yoksa zaten hiç anlamı yok. Boşu boşuna yer kaplıyor resmen zarda.
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Colouse 2 yıl
HD 4600 ile GTA V oynuyorum, bu grafik birimleri MOBA oynatırsa pazarlama taktiği derim.
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pUnduli 2 yıl
Mecbur referans olmayan ekran kartları gelene kadar Intel P530 kullanıyorum, No Man's Sky openGL 4.5 olmadığı için çalışmadı, We Happy Few bir şekilde çalıştı. Ama yinede APU ile karlı dağlar var.
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