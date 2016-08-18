Intel Kaby Lake platformu, MOBA oyunlarını harici grafik birimi olmadan oynatabilecek

Intel’in 14nm mimarisindeki üçüncü nesil işlemci ailesi olacak Kaby Lake, yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Optimize edilmiş işlemciler yanında, ailede yer alacak grafik birimleri bu kez biraz daha iddialı hale getirilmiş.

IDF 2016 konferansında konuşan Brian Krzanich, Kaby Lake işlemcilerde yer alan dahili grafik birimlerinin, Overwatch gibi MOBA türündeki oyunlar rahat bir şekilde oynatabileceğini açıkladı. Krzanich, Kaby Lake işlemcili dizüstü modellerinin piyasaya çıkması ile, tüketicilerin de MOBA türündeki oyunları net bir şekilde deneyimleyeceklerini umduğunu sözlerine ekledi.

Intel, uzun yıllardır dahili grafik birimlerini geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Bazı analizler, pazarda sayı bakımından en çok grafik biriminin Intel’e ait olduğunu belirtiyor zira işlemcilere entegre olarak gelmesi büyük bir avantaj. Bununla birlikte, oyun oynamak isteyen tüketiciler illa ki harici ekran kartlarına yöneliyor ve Intel dahili grafik birimleri daha çok gündelik işlemlerle yetinmek zorunda kalıyor.

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Kaby Lake ile birlikte, Intel dahili grafik birimlerinin biraz daha çıtayı yükselteceği anlaşılıyor. En azından giriş seviyesinin biraz üzerinde konumlanan harici grafik kartları ile yarışabilecek seviyeye gelmiş olması muhtemel. Elbette, ilk testler ile birlikte, Kaby Lake ailesinin grafik gücü de ortaya çıkacak.

Kaby Lake

Intel Kaby Lake, mevcut Skylake mimarisine göre çok önemli gelişmeler içermiyor. Daha çok performansta iyileşmeler ve enerji verimliliğinin artırması odağını temel alıyor. Yani tock denilen iyileştirme süreci söz konusu. 4 çekirdekli olan işlemciler, 35-95 Watt arasında TDP değerine sahip.

Kaby Lake-S

Ana akım masaüstü bilgisayarlara hitap edecek olan S serisi, Intel Core i7-7700K ile başlayacak. 4 çekirdek ve 8 izlek birimi taşıyan işlemci, 3.6GHz saat hızında çalışıyor, 4.2GHz seviyesine aşırtılabiliyor. Bu örnekler ilk aşamalar olduğu için, nihai sürümde değişiklikler olabilir.

Diğer özellikler ise 8MB Seviye 3 ön bellek, 256KB Seviye 2 ön bellek, 4GHz iç bellek kontrolcüsü, 1150MHz hızında çalışan 24 işlemcili entegre HD grafik birimi şeklinde sıralanıyor. İşlemcinin üretim geometrileri sayesinde düşük bir TDP değerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-U

Düşük güç tüketen platformlara yönelik bu seride, Intel Core i7-7500U işlemcisi bulunuyor. Çift çekirdekli ve 4 izlek birimli işlemci, 2.7GHz saat hızında çalışıyor, 2.9GHz saat hızına ulaşıyor. 4MB Seviye 3 ön bellek ve 512KB Seviye 2 ön bellek barındıran işlemci; DDR4L, LPDDR4 gibi belleklere de destek veriyor.

Grafik tarafında GT2 serisine benzer bir birim kullanılması bekleniyor. Frekans değerleri 1000MHz-1100MHz arasında değişecek grafik birimi ile birlikte, işlemcinin 15W ısıl tasarım gücü olacağı tahmin ediliyor.

Kaby Lake-Y

Intel Core M olarak bildiğimiz işlemciler, Kaby Lake-Y serisi altında yer alıyor. Intel Core M7-7Y75 adındaki işlemci, çift çekirdekli ve 4.5W TDP seviyelerinde geziniyor. 1.3GHz taban ve 1.6GHz aşırtılmış hıza sahip olan işlemci, 4MB Seviye 3 ön belleğe sahip.