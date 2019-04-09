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Intel Optane DC Persistent bellek modülleri satışa çıkıyor

Sunucu tipi sistemlerde yüksek RAM kapasiteleri arayanlar için Intel Optane DC Persistent Memory bellek modülleri satışa çıkıyor. Yeni bellekler oldukça iddialı.
1 ay
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5
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Olaylı bir şekilde ayrılmış olsalar da Intel ve Micron ortaklığı bilgisayar sistemleri pazarına önemli bir katkı yaptı. 3D XPoint adıyla geliştirilen ve Intel Optane adıyla piyasaya çıkan yenilikçi bellek teknolojisi yolculuğuna devam ediyor.

Intel 3D XPoint nedir?

NAND belleklerin temel aldığı değişken olmayan bellek teknolojisi üzerine inşa edilen 3D XPoint, NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor. Bu sayede maliyetler düşüyor, gecikme zamanları azalıyor, kapasite ve performans artıyor.

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3D XPoint bit satırları ve yazı satırları arasına yerleşen ve bireysel olarak ulaşılabilen hücre yığınlarından oluşuyor. Veri depolama ve geri çağırma için bir anahtar sistemi ile birleştirilen bu yapı, elektronları hapsederek veri depolama yöntemini kullanmıyor. Bunun yerine bellek hücresinin malzemesindeki bir özelliğin değiştirilmesi sayesinde veri depolanabiliyor. Ancak Intel bununla ilgili detayları açıklamadı.

3D XPoint bellekler bu sayede bellek hücreleri daha kısa ve birbirine daha yakın şekilde paketlenebiliyor, daha yüksek yoğunluklara erişebiliyor ve küçük veri paketlerinin işlem görmesi ile daha hızlı ve daha verimli I/O performansı ortaya çıkıyor.

Intel Optane DC Persistent bellek modülleri satışa çıkıyor
 

Intel Optane DC Persistent özellikleri ve fiyatı

Intel geçtiğimiz yıl yeni teknolojiyi temel alarak Optane SSD sürücüleri sahneye çıkarmıştı. Firma bu yıl da aynı teknolojiyi temel alan DDR4 belleklerini hazırlıyor. Zaten 3D XPoint teknolojisinin önemli bir avantajı da hem depolama hem de belleklerde kullanılabiliyor olması.

Intel bellek modüllerini Optane DC Persistent Memory adı altında topluyor. İkinci nesil Cascade Lake Scalable Xeon işlemciler ile uyumlu olacak bellekler 128GB ve 256GB kapasiteye sahip. 512GB kapasite ise daha sonra piyasada olacak.

Optane DC Persistent bellekler yüksek kapasiteleri RDRIMM ve LRDIMM gibi maliyeti çok yüksek belleklerden daha uygun fiyata getirmeyi amaçlıyor. Perakende sitelerinde görülen fiyatlar da bunu karşılar nitelikte.

Optane DC 128 GB bellek için 842$-893$ aralığında fiyat etiketleri mevcut ve GB başına 6.57$-6.97$ maliyet bulunuyor. 256GB bellek ise 2668$-2850$ aralığında ve GB başına 10.42$-11.13$ düşüyor. Rakip RDRIMM ve LRDIMM belleklerden daha uyguna geliyor diyebiliriz. Yeni serinin en erken Haziran ayı başlarında satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

 

https://www.anandtech.com/show/14180/pricing-of-intels-optane-dc-persistent-memory-modules-leaks Yorum Yaz
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deepestlove 1 ay
optane elektrik olmayınca içindeki veriler silinmeyen ram değil miydi
yanlış mı hatırlıyorum
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gun 1 ay
Çok yüksek kapasiteli bir sistem yapacaksanız fiyatlar makul ama ortalama üstü bir sunucu bile toplayacaksanız çok da ucuz değil.
64 GB DDR4 ECC LRDIMM 500$ - 600$ olduğu ortamda kimin ne için ihtiyacı olur bilemiyorum.
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erdem552 1 ay gun
Yine de daha ucuz olmuyor mu? 64Gb için 500$ vereceğime 128Gb 850$ verir kalan 64Gb için 350$ ödemiş olurum. Üstelik daha hızlı ve bir slot daha az kullanmış olurum.
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AtiMX4 1 ay
GTA bu kadar ramle çalışmaz alışık değil.
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rohan32 1 ay AtiMX4
hahahah bak bu iyiydi ..
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