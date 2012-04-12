Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel, PCI Express arabirimli ve yüksek performanslı SSD 910 ailesini duyurdu

7 yıl
4,2b
1
30
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel, PCI Express arabirimli ve yüksek performanslı SSD 910 ailesini duyurdu
Tam Boyutta Gör
Intel, yeni SSD tanıtım faaliyetlerini hız kesmeksizin sürdürüyor. En son SSD 313 serisi SSD'lerini tüketicilerle buluşturan Intel, şimdi de yüksek performanslarıyla olduğu kadar yüksek kapasiteleriyle dikkatleri üzerlerinde toplayan SSD 910 ailesinin duyurusunu gerçekleştirdi.
SATA 2.0 / 3.0 arabirimli SSD'lerin aksine anakartın PCI Express slotuna takılan SSD 910 ailesi, 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi ''High Endurance'' teknolojili NAND Flash bellek yongası kullanıyor ve 400 GB / 800 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. 400 GB'lık versiyon saniyede 1 GB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 750 MB'a varan sıralı yazma hızı, 90.000 IOPS rastgele okuma performansı, 38.000 IOPS rastgele yazma performansı; 800 GB'lık versiyon ise saniyede 2 GB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 1 GB'a varan sıralı yazma hızı, 180.000 IOPS rastgele okuma performansı ve 75.000 IOPS rastgele yazma performansı sunuyor. 
Intel'in SSD 910 ailesinin 400 GB'lık versiyonu için 1.929$, 800 GB'lık versiyonu için 3859$ fiyat belirlenmiş durumda.

Intel, PCI Express arabirimli ve yüksek performanslı SSD 910 ailesini duyurdu
Tam Boyutta Gör

http://hothardware.com/Reviews/Intel-Announces-PCIExpress-SSD-Product-Family-Meet-the-910/?page=1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cengizhan72 7 yıl en beğenilen
"800 GB'lık versiyonu için 3859$" aga bu fiyat ne böyle iki kere oha diyesim var.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Yüksek performans serisi ssd ler zaten sunucular için tasarlanmış ürünler. Amaç son kullanıcı değil. Ben de çalıştığım yere bu ssd lerden içeren bir SQL sunucu aldırmaya çalışıyorum. Temel sıkıntı veriye ulaşma zamanında onuda bu aletler çözüyor.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gerginix 7 yıl
Ürünün maliyetini boşverin. Maliyetler çok ucuzladı. SSD ile PC'nin potansiyeline ulaşması modası ile insanlar hız satın alıyorlar. SSD şu an kar marjı oldukça yüksek bir alan. Firmalar hız satıyorlar. Fiyatların maliyetle ilgisi yok. Firmaları savunmuyorum sadece fiyatların sebebini söylemeye çalışıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Ben kendime istemiyorum bundan istesemde vermeyecekler çünkü ama ısrar etme hakkımdan da bir şartla vazgeçecem. E-devletin sunucularına bunlardan alsınlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 7 yıl
Herkese birer tane lazım. Fiyat gerçekten ucuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yanliz dunya rekor halen patriot elinde 56 tane ssd ile 7500mb saniyede okuma
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 7 yıl
okadar hızlı yapcağıniza bizi de düşünseniz 500gb sata3 500mb,sn ortalama yazma okuma hızı olsun verin 499 tl de işimiz görül sün fazla sını istemem.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
29tr 7 yıl
effsane_61

biz bunları satın alamıyoruz. adamlar üretiyor. akıl karı deil.



sen, ben alamıyoruz alanlar mutlaka çıkacak

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D3DEKORKUT 7 yıl
biz bunları satın alamıyoruz. adamlar üretiyor. akıl karı deil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
2Gb kadar yazmamı, tamam teknolojinin her türlü potansiyeli var ama bu kadarı da ne oluyor? Hey Allahım birde Intel'Den..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 7 yıl
4000$
Hız isteyenin raid kart + bol miktarda sata3 ssd alması daha mantıklı değil mi?
amazon.com/...
+
24 adet amazon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 7 yıl
arkadaslar bunlar zaten ev kullanıcıları ıcın degıl.ısyerlerı ıcın tasarlanmıs.haa multı mılyarder babası olan veletler alabılır o ayrı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 7 yıl
Hemen 2 tane alıp raid yapıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
o paraya 2 sene geçinen aile var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4172 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, Intel ve ssd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Dünyadaki 3. Konsept Mağazasını İstanbul’da Açtı 7 yıl PowerColor HD7870 PCS+ ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim