Intel, PCI Express arabirimli ve yüksek performanslı SSD 910 ailesini duyurdu

Intel, yeni SSD tanıtım faaliyetlerini hız kesmeksizin sürdürüyor. En son SSD 313 serisi SSD'lerini tüketicilerle buluşturan Intel, şimdi de yüksek performanslarıyla olduğu kadar yüksek kapasiteleriyle dikkatleri üzerlerinde toplayan SSD 910 ailesinin duyurusunu gerçekleştirdi.



SATA 2.0 / 3.0 arabirimli SSD'lerin aksine anakartın PCI Express slotuna takılan SSD 910 ailesi, 25 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi ''High Endurance'' teknolojili NAND Flash bellek yongası kullanıyor ve 400 GB / 800 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle geliyor. 400 GB'lık versiyon saniyede 1 GB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 750 MB'a varan sıralı yazma hızı, 90.000 IOPS rastgele okuma performansı, 38.000 IOPS rastgele yazma performansı; 800 GB'lık versiyon ise saniyede 2 GB'a varan sıralı okuma hızı, saniyede 1 GB'a varan sıralı yazma hızı, 180.000 IOPS rastgele okuma performansı ve 75.000 IOPS rastgele yazma performansı sunuyor.



Intel'in SSD 910 ailesinin 400 GB'lık versiyonu için 1.929$, 800 GB'lık versiyonu için 3859$ fiyat belirlenmiş durumda.







http://hothardware.com/Reviews/Intel-Announces-PCIExpress-SSD-Product-Family-Meet-the-910/?page=1