Intel, SSD 335 serisine 180 GB kapasite seçeneği ekledi

SSD üretiminde söz sahibi firmalardan Intel, SSD 335 serisini 180 GB'lık kapasite seçeneğiyle genişletiyor. Hatırlatmak gerekirse SSD 335 serisinde sadece 240 GB'lık model bulunuyordu.



Saniyede 500 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 450 MB'a varan sıralı yazma hızına, 42.000 IOPS rastgele 4 KB okuma performansına ve 52.000 IOPS rastgele 4 KB yazma performansına erişebildiği belirtilen SSD, LSI-SandForce SF-2281 kontrolcüyü ve 20 nm üretim süreci teknolojiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındırıyor. NAND flash bellek yongaları, Intel ile Micron'un ortak girişimi olan IMFlash Technologies tarafından hazırlanmış.



Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten SATA-III (6 Gb/sn) arayüzüne destek veren SSD, 3 yıllık garanti kapsamında 179.99$'dan satılacak.



http://www.intel.com/content/www/us/en/solid-state-drives/solid-state-drives-ssd.html