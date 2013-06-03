Intel, ST-Ericsson'dan GPS yonga bölümünü satın aldı





Novathor yongaları ile pek çok akıllı telefonda karşımıza çıkan ST-Ericsson, bir süre önce operasyonlarına son vermiş ve Ericsson firması ortaklıktan çekilmişti. Bu dönemden sonra küçülmeye başlayan ortaklığın GPS yongası üreten bölümü de satıldı.





Intel tarafından yapılan açıklamada, ortaklığın GPS yongasının satın alındığı duyuruldu. Bu hamle henüz 12 gündür patronluk koltuğunda oturan Brian Krzanich'in ilk satın alma işlemi oldu.





Intel satın alma ile ortaklığın GPS bölümünü ve 130 çalışanını bünyesine katacak. Ekip Intel'in mobil yonga bölümüne dahil olacak.





Satın alma ile ilgili Intel'in ne tür planları olduğu bilinmiyor. Ancak tablet ve akıllı telefon pazarında bir süredir varlığını sürdürdüğü Atom işlemcilerin yeteneklerini artırmak istediğine şüphe yok. Daha kapsamlı Atom işlemcilerle Intel; Nvidia ve Qualcomm gibi rakiplerinin karşısına daha iddialı olarak çıkacaktır.





http://m.androidauthority.com/intel-st-ericsson-purchase-217656/