Intel Skylake işlemcileri yıl sonunda karşımıza çıkabilir

Intel'in Broadwell tabanlı masaüstü işlemcileri için gelecek ay ki Computex 2015 fuarında hareketlilik beklenirken, sonraki mimari olan Skylake için ise ilk bilgiler gündeme gelmeye başladı.





Sızan yol haritasına göre mimarinin masaüstü tarafındaki Skylake-S işlemcilerin yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. Aslında Broadwell işlemcilerin de şimdiye kadar piyasada olması bekleniyordu ancak üretim sıkıntıları nedeniyle takvim gecikti. Bu bakımdan Skylake tabanlı işlemcilerin çıkışı ile arada çok az bir zaman farkı varmış gibi bir durum ortaya çıktı.





Intel'in tick-tock iş yapısındaki tock kısmını oluşturan Skylake mimarisi yine 14nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Yeni ailede Skylake-S serisi masaüstü işlemcileri, Skylake-Y serisi çok düşük güç tüketen dizüstü/tablet işlemcileri, Skylake-U serisi düşük güç tüketen taşınabilir cihaz işemcilerini, Skylake-H serisi ise üst seviye iş istasyonlarına yönelik işlemcileri ve Xeon işlemcileri barındıracak.





Intel grafik tarafında Broadwell mimarisi ile GT1, GT2, GT3 ve GT3e şeklinde bir sınıflandırma belirlemişti. Sırasıyla sınıflarda 12, 24 ve 48 işlem birimi mevcut. Sadece GT3e sınıfında 48 işlemc birimi yanında 128MB eDRAM belleği bulunuyordu. Bu sınıflandırmada GT2 tanımı HD 5300/5500, GT3 tanımı HD 6000, GT3e tanımı ise HD 6100 Iris grafik birimi için geçerliydi.





Skylake tarafında sınıflandırma genişliyor. Araya 18 işlem birimli GT1.5 girerken, GT3e için 64MB eDRAM bellek geliyor. Ayrıca daha üst seviye 72 işlem birimli GT4e sınıfı 64MB/128MB eDRAM bellek seçenekleri ile listeye katılıyor. Intel'in yine 5xxx ve 6xxx şeklinde isimlendirme yapacağı belirtiliyor.





Yıl sonunda piyasaya çıkacak Skylake-S serisi işlemcilerde ısıl tasarım gücü 35W-65W-95W olarak sıralanırken, ön bellek değeri de 6MB-8MB oluyor. Bu seride GT2 ve 64MB eDRAM bellekli GT4e sınıflandırmasına yer verilecek.





Pek çok otorite şimdiden Broadwell işlemcilerin satışının baltalanacağını dile getirmeye başladı bile. Bu da Intel için ciddi bir sıkıntı oluşturabilir. Bununla birlikte Broadwell serisinde olduğu gibi yıl sonunda Skylake-Y işlemcilerin gelecek yıl ortalarına doğru da diğer serilerin piyasaya çıkacağını düşünenler de mevcut.

http://www.guru3d.com/news-story/intel-skylake-launch-schedule-surfaces.html