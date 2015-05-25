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Intel Skylake işlemcileri yıl sonunda karşımıza çıkabilir

4 yıl
3,1b
1
24
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel Skylake işlemcileri yıl sonunda karşımıza çıkabilir

Intel'in Broadwell tabanlı masaüstü işlemcileri için gelecek ay ki Computex 2015 fuarında hareketlilik beklenirken, sonraki mimari olan Skylake için ise ilk bilgiler gündeme gelmeye başladı. 

Sızan yol haritasına göre mimarinin masaüstü tarafındaki Skylake-S işlemcilerin yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor. Aslında Broadwell işlemcilerin de şimdiye kadar piyasada olması bekleniyordu ancak üretim sıkıntıları nedeniyle takvim gecikti. Bu bakımdan Skylake tabanlı işlemcilerin çıkışı ile arada çok az bir zaman farkı varmış gibi bir durum ortaya çıktı. 

Intel'in tick-tock iş yapısındaki tock kısmını oluşturan Skylake mimarisi yine 14nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor. Yeni ailede Skylake-S serisi masaüstü işlemcileri, Skylake-Y serisi çok düşük güç tüketen dizüstü/tablet işlemcileri, Skylake-U serisi düşük güç tüketen taşınabilir cihaz işemcilerini, Skylake-H serisi ise üst seviye iş istasyonlarına yönelik işlemcileri ve Xeon işlemcileri barındıracak. 

Intel grafik tarafında Broadwell mimarisi ile GT1, GT2, GT3 ve GT3e şeklinde bir sınıflandırma belirlemişti. Sırasıyla sınıflarda 12, 24 ve 48 işlem birimi mevcut. Sadece GT3e sınıfında 48 işlemc birimi yanında 128MB eDRAM belleği bulunuyordu. Bu sınıflandırmada GT2 tanımı HD 5300/5500, GT3 tanımı HD 6000, GT3e tanımı ise HD 6100 Iris grafik birimi için geçerliydi.

Skylake tarafında sınıflandırma genişliyor. Araya 18 işlem birimli GT1.5 girerken, GT3e için 64MB eDRAM bellek geliyor. Ayrıca daha üst seviye 72 işlem birimli GT4e sınıfı 64MB/128MB eDRAM bellek seçenekleri ile listeye katılıyor. Intel'in yine 5xxx ve 6xxx şeklinde isimlendirme yapacağı belirtiliyor. 

Yıl sonunda piyasaya çıkacak Skylake-S serisi işlemcilerde ısıl tasarım gücü 35W-65W-95W olarak sıralanırken, ön bellek değeri de 6MB-8MB oluyor. Bu seride GT2 ve 64MB eDRAM bellekli GT4e sınıflandırmasına yer verilecek. 

Pek çok otorite şimdiden Broadwell işlemcilerin satışının baltalanacağını dile getirmeye başladı bile. Bu da Intel için ciddi bir sıkıntı oluşturabilir. Bununla birlikte Broadwell serisinde olduğu gibi yıl sonunda Skylake-Y işlemcilerin gelecek yıl ortalarına doğru da diğer serilerin piyasaya çıkacağını düşünenler de mevcut.  

http://www.guru3d.com/news-story/intel-skylake-launch-schedule-surfaces.html Yorum Yaz
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virtue28 3 yıl
Hâlâ mentle den birseyler mi bekliyorsunuz? Cikti cikacak diye diye bir yili gecmistir hâlâ ortada net birsey yok. O canavar r9 lari da gördük son cikan oyunlarda.

Keske dediginiz gibi olsada yari fiyatina adam gibi kart alsak ama alinca görüyoruz ki bir sürü sorun.

Not; intel fani felan degilim, hâlâ 8 yıllık amd turion x2 islemcili, x1300 128 mb ekran kartli laptopu kullaniyorum.
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umut_baris 3 yıl virtue28
virtue28

Hâlâ mentle den birseyler mi bekliyorsunuz? Cikti cikacak diye diye bir yili gecmistir hâlâ ortada net birsey yok. O canavar r9 lari da gördük son cikan oyunlarda.

Keske dediginiz gibi olsada yari fiyatina adam gibi kart alsak ama alinca görüyoruz ki bir sürü sorun.

Not; intel fani felan degilim, hâlâ 8 yıllık amd turion x2 islemcili, x1300 128 mb ekran kartli laptopu kullaniyorum.

Asıl sen nvidia nın nasıl çuvalladığına bak.

R9 kullanıcılarını pişman eden bir durum yaşanmadı.

Sen bence tarih olarak geride kalmışsın bir düzelt kendini.
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interwap 3 yıl
reachthetop
Dünyadaki silisyum rezervi bitecek bunlar yüzünden

Denizde kum Intel'de silisyum bitmez. :D
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DETROID35 3 yıl
İnteli eskiden sevmezdim.Ama intel işlemcisi çok performanslı oluyor ayrıca çok az güç harcıyor.Şimdi para konusunda amd iyi durumda.Ama 12 çekirdekli işlemcilerini kalkıp 1200 tl den satarsa kusura bakmasın ama kimse almaz.700tl den satması gerek.İntelinde artık yüksek fiyatlardan işlemci satma devri bitti.Artık bu kafayla ancak zarar eder.
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DETROID35 3 yıl
İntelin mühendisleri balla baklavayla börekle ,amd nin mühendisleri samanlamı besleniyorlar.Bu adamları kafaları hiçmi çalışmıyor.
Arkadaş Düşük enerji istiyorsan önbellekten kıs ghz den kıs optimizasyonu iyi yap yazılıma yüklen.
Veya İşlemcinin içine yeni nesil hbm ramlardan 2gb koy birde ekran kartı gpu su göm ama bu ekran kartı gpu sadece hesaplama yapsın.Bildiginiz gibi ekran kartları hesaplamalarda aldı başını gitti.
Önemli olan hesaplama zaten.Gta 5 gibi oyunlarda çok fazla hesaplama var.O yüzden işlemciler sapıtıyor.Hiçbirsey yapamıyorsan 12 çekirdekli 12 sanal çekirdek toplamda 24 çekirdeki zen işlemcisini 75 95 watt arasında bir degerle AM4 platformunda sun al sana patlama.Önemli degil istersen skorlardan geri kal.12 çekirdegi 75 watt çıkartman yeterli.
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fx3169 3 yıl
6. Nesil işlemciler gelince Skylake-S işlemciler çöplüğe dönecek.Bu yüzden 2 yıl sonra çıkacak 6. Nesil intel işlemcileri beklemeliyiz.Kendi 6G işlemcimizi yapmalıyız.
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El Valiente 3 yıl
amd zenleri çıkarmadan nasıl milleti yolarız diye düşünüyorlar
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Uçan Gergedan 4 yıl
Yaşasın Amd Zalim İntel İçin
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reachthetop 4 yıl
Dünyadaki silisyum rezervi bitecek bunlar yüzünden
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bullx 4 yıl Uçan Gergedan
olan senin parana oluyor :)
amd alırsın 8 çekirdek oyuna girersin 4 çekirdekli intel işlemci ondan iyi performans verir :)
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