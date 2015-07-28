Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Skylake işlemcilerin performans karşılaştırması internete sızdırıldı

3 yıl
5,9b
1
13
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel Skylake işlemcilerin performans karşılaştırması internete sızdırıldı

Intel'in 14nm sürecindeki Skylake mimarisini temel alan işlemcilerini 5 Ağustos itibariyle lanse etmesi beklenirken, mimarisinin önceki mimariye göre performans konusundaki gelişmeleri de internette paylaşıldı.
Skylake S-Y-U-H serisi genel olarak LGA 1151 soketi ile uyumlu iken Z170 ve H170 çipsetleri ile gelecek. 95W seviyesine kadar ısıl tasarım gücüne sahip olacak ailede DDR3 veya DDR4 SDRAM desteği, özelleştirilmiş UniDIMM SO-DIMM formları ile LGA 1151 versiyonlarında 64GB'a kadar RAM desteği, Thunderbolt 3 desteği, SATA Express desteği, 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirebilme, Intel MPX bellek koruma uzantısı, Intel ADX desteği şeklinde yenilikler bulunuyor. 

Sızdırılan sunumlara göre işlemci, grafik birimi ve enerji tüketimi konusunda Skylake mimarisi Broadwell mimarisine göre önemli avantajlar sağlıyor. Masaüstü tarafında konumlanacak S serisi işlemciler önceki nesle göre yüzde 11 daha iyi işlem gücü, yüzde 28 daha hızlı grafikler ve yüzde 22 daha düşük ısıl tasarım gücü avantajı sunuyor. 
Skylake S serisinin konfigüre edilebilir ısıl tasarım gücüne sahip olacağı belirtiliyor bazı işlemcilerde 35W-65W değerleri arasında geçiş yapmak mümkün olacak. Seride 95W ısıl tasarım gücüne bir işlemci de olacak ancak bu işlemcisinin eDRAM Seviye 4 önbelleği bulunmayacak. Serideki diğer işlemcilerde entegre 64MB veya 128MB eDRAM Seviye 4 önbellek olacağı ifade ediliyor. 

Taşınabilir taraftaki U serisinde yüzde 10 daha hızlı işlemci, yüzde 34 daha hızlı grafik birimi, 1.4 saat daha uzun pil ömrü şeklinde avantajlar mevcut. Core M işlemcilerin olduğu Y serisinde ise yüzde 17 daha hızlı işlemci, yüzde 41 daha hızlı grafik birimi ve 1.4 saate kadar daha uzun pil ömrü avantajları bulunuyor. Bu iki seride DDR4 SDRAM desteği bulunmuyor. 

Skylake işlemciler ile ilgili yapılan tahminlerde de işlem gücünde yüzde 10-15 civarında artışlar öngörülüyordu. Sızan sunumlar da bunu doğruluyor. Skylake mimarisindeki asıl iyileştirmeler grafik biriminde ve batarya tüketiminde ortaya çıkıyor. 

Skylake ailesinin grafik birimlerinde Broadwell ailesine göre yüzde 50'lere varan gelişimler sözkonusu. Bu da oyun performansında Intel'in çıtasını biraz daha yükseltiyor. Skylake ailesindeki grafik birimleri Gen 9 olarak adlandırılıyor. 

Batarya kullanımı konusunda ise Intel yüzde 30'a kadar iyileştirme vaad ediyor. Testlerde Broadwell işlemcilerde 8.5 saate kadar kullanım süresi elde edilirken, Skylake işlemcilerde ise bu rakam 11.3 saate kadar yükseliyor. Özellikler ince yapılı dizsütü bilgisayarlarda bu fark en iyi şekilde hissedilebilecek. 

Skylake ile ilgili diğer bir gelişme ise A4WP standardına destek sayesinde dizüstü/tablet bilgisayarların da kablosuz olarak şarj edilebilmesi. Böylece kullanıcılar kablolara gerek duymadan yakınındaki bir plakadan cihazını kablosuz olarak şarj edebilecek. Yeni işlemcilerin piyasaya çıkışı ile aradaki farklar daha net bir şekilde anlaşılacak.  5 Ağustos sonrasında ise Ekim ayı itibariyle Skylake işlemcilerin yaygınlaşması bekleniyor.  
Intel Skylake işlemcilerin performans karşılaştırması internete sızdırıldı
 

http://9to5mac.com/2015/07/24/intel-skylake-chip-leak/#jp-carousel-390117 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ensei 3 yıl en beğenilen
Teknoljiyi nasilda gıdım gıdım veriyorlar kullanıcılara ....kapitalist düzenn:((
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El_domingo 3 yıl
Bir tablo yapsalar bu işlemciler onceki nesil işlemlecilerin hem performanslarını hem fiyatlarınıyana yana koysalar yeni gelecek tabletlerle ilgili daha iyi yorum yapma imkanı olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FTX58 3 yıl
Yanlış yapıyoruz aslında işlemci almayın görsün bakalım o zaman nasıl artıyor performans
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
insansıvarlık 3 yıl
anakart firmalarıyla anlaşmalı çalışıyorlar kesin 1 tane pin ekliyorlar hadi bakalım anakartın çöpe yallah yenisini alackasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbald 3 yıl
2000 serisinden beri önemli genilik olammıştı fakat gerek oc performansıyla gerek diğer serilere nazaran daha fazla yükselen performans artışıyla uzun zamandan beri beni ilk defa heyecanlandıran bir seri skylake
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Core 2 duo dan beri yerinde sayıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 3 yıl
hımm eminim öyledir hep sallıyorlar 2000 serisinden beri bir yenilik pek
yok ekleme yoluyla devam ediyorlar gerçi rakip yok ondan böyle bir yerleri kalkmış
her sene uyduruk bir soket ile geliyorlar gerçekten işin bo..u çıktı gereksiz yere anakart almak ve uyduruk anakartlar bile 300 tl olmuş
önce bir işe yarar yenilik yapsınlar ondan sonra konuşsunlar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
P3rF3cT55 3 yıl
Intel yine costurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
guzel bir haber tessekkurler. pascal gpu da çıkarsa hic takılmadan full ayarlarda laptopta oyun oynarız artık hemde daha soğuk :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emiLL 3 yıl
Bu işlemciler 5700 serisi olanlar mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensei 3 yıl en beğenilen
Teknoljiyi nasilda gıdım gıdım veriyorlar kullanıcılara ....kapitalist düzenn:((
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 3 yıl
kablosuz şarj olayı çok iyiymiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5896 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, intel ve intel skylake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Kredi Kartsız AppleID Oluşturma ve Apple Music Üyeliği 3 yıl Casper VIA V6X inceleme videosu 3 yıl Suya, toza ve darbeye dayanıklı taşınabilir disk testte "Silicon Power Armor A65 inceleme videosu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim