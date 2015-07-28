Intel Skylake işlemcilerin performans karşılaştırması internete sızdırıldı

Intel'in 14nm sürecindeki Skylake mimarisini temel alan işlemcilerini 5 Ağustos itibariyle lanse etmesi beklenirken, mimarisinin önceki mimariye göre performans konusundaki gelişmeleri de internette paylaşıldı.

Skylake S-Y-U-H serisi genel olarak LGA 1151 soketi ile uyumlu iken Z170 ve H170 çipsetleri ile gelecek. 95W seviyesine kadar ısıl tasarım gücüne sahip olacak ailede DDR3 veya DDR4 SDRAM desteği, özelleştirilmiş UniDIMM SO-DIMM formları ile LGA 1151 versiyonlarında 64GB'a kadar RAM desteği, Thunderbolt 3 desteği, SATA Express desteği, 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirebilme, Intel MPX bellek koruma uzantısı, Intel ADX desteği şeklinde yenilikler bulunuyor.





Sızdırılan sunumlara göre işlemci, grafik birimi ve enerji tüketimi konusunda Skylake mimarisi Broadwell mimarisine göre önemli avantajlar sağlıyor. Masaüstü tarafında konumlanacak S serisi işlemciler önceki nesle göre yüzde 11 daha iyi işlem gücü, yüzde 28 daha hızlı grafikler ve yüzde 22 daha düşük ısıl tasarım gücü avantajı sunuyor.

Skylake S serisinin konfigüre edilebilir ısıl tasarım gücüne sahip olacağı belirtiliyor bazı işlemcilerde 35W-65W değerleri arasında geçiş yapmak mümkün olacak. Seride 95W ısıl tasarım gücüne bir işlemci de olacak ancak bu işlemcisinin eDRAM Seviye 4 önbelleği bulunmayacak. Serideki diğer işlemcilerde entegre 64MB veya 128MB eDRAM Seviye 4 önbellek olacağı ifade ediliyor.





Taşınabilir taraftaki U serisinde yüzde 10 daha hızlı işlemci, yüzde 34 daha hızlı grafik birimi, 1.4 saat daha uzun pil ömrü şeklinde avantajlar mevcut. Core M işlemcilerin olduğu Y serisinde ise yüzde 17 daha hızlı işlemci, yüzde 41 daha hızlı grafik birimi ve 1.4 saate kadar daha uzun pil ömrü avantajları bulunuyor. Bu iki seride DDR4 SDRAM desteği bulunmuyor.





Skylake işlemciler ile ilgili yapılan tahminlerde de işlem gücünde yüzde 10-15 civarında artışlar öngörülüyordu. Sızan sunumlar da bunu doğruluyor. Skylake mimarisindeki asıl iyileştirmeler grafik biriminde ve batarya tüketiminde ortaya çıkıyor.





Skylake ailesinin grafik birimlerinde Broadwell ailesine göre yüzde 50'lere varan gelişimler sözkonusu. Bu da oyun performansında Intel'in çıtasını biraz daha yükseltiyor. Skylake ailesindeki grafik birimleri Gen 9 olarak adlandırılıyor.





Batarya kullanımı konusunda ise Intel yüzde 30'a kadar iyileştirme vaad ediyor. Testlerde Broadwell işlemcilerde 8.5 saate kadar kullanım süresi elde edilirken, Skylake işlemcilerde ise bu rakam 11.3 saate kadar yükseliyor. Özellikler ince yapılı dizsütü bilgisayarlarda bu fark en iyi şekilde hissedilebilecek.





Skylake ile ilgili diğer bir gelişme ise A4WP standardına destek sayesinde dizüstü/tablet bilgisayarların da kablosuz olarak şarj edilebilmesi. Böylece kullanıcılar kablolara gerek duymadan yakınındaki bir plakadan cihazını kablosuz olarak şarj edebilecek. Yeni işlemcilerin piyasaya çıkışı ile aradaki farklar daha net bir şekilde anlaşılacak. 5 Ağustos sonrasında ise Ekim ayı itibariyle Skylake işlemcilerin yaygınlaşması bekleniyor.

http://9to5mac.com/2015/07/24/intel-skylake-chip-leak/#jp-carousel-390117