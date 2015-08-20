Intel, Thunderbolt 3 teknolojisinin potansiyelini IDF 2015'te sergiledi

Intel'in uzun yıllardır geliştirdiği Thunderbolt teknolojisi, milyonlarca bilgisayar modelinde yer alıyor olsa da halen yaygın kullanıma geçebilmiş değil. Gerek Intel'in teknolojide ilk sırayı Apple ürünlerine vermiş olması, gerekse de çevrebirimlerin fiyatlarının el yakıyor oluşu en büyük engeller arasında. Ancak Intel teknolojisini geliştirmeye devam ediyor.





Haziran ayı başında Thunderbolt 3 teknolojisini tanıtan Intel, devam eden IDF 2015 fuarında yeni teknolojinin kullanılabileceği konseptleri de ziyaretçilere sergiledi. Üst seviye kablo çözümleri ile 40Gbps veri aktarım hızlarına olanak tanıyan Thunderbolt 3 ayrıca Mini DisplayPort bağlantısı yerine USB Type-C bağlantısını kullanıyor.





Thunderbolt ile ilgili en önemli yenilik olarak bağlantı arabiriminin değişmesi olarak görülüyor. Henüz yaygınlaşmaya başlayan USB Type-C ile birlikte Thunderbolt da kendisine biraz daha geniş kullanım alanı bulabilecek.





Kullanıcılar standart bir USB-C kablosu üzerinden Thunderbolt 3 cihazları arasında 20Gbps veri aktarım hızına kavuşabilecek. Ancak aktif bakır USB-C kablosuz olursa bu hız 40Gbps'e kadar çıkabilecek. USB-C ve USB 3.1 standardı teorik olarak 10Gbps hızlarına çıkabiliyordu. Bu USB 3.1 için de önemli bir aşama olacak.





Thunderbolt 3 standardı 100 Watt seviyesine kadar cihazlara enerji sunabilecek. Ayrıca simültane olarak DisplayPort 1.2 ve 3.nesil PCI Express bağlantılarını da destekleyecek.





Intel fuarda iki adet harici grafik kartı kutusu ile Thunderbolt 3 arabiriminin kullanılabileceği muhtemel konseptleri de görücüye çıkardı. İlk kutu oldukça ince bir profile sahip ve bünyesinde AMD Radeon R9 M385 grafik birimi barındırıyor. Ayrıca 10GBe portu, USB 3.0 portu, Type-C portu, HDMI portu, DisplayPort girişleri yer alıyor.





Diğer kutu ise henüz geliştirme aşamasında ve Asus AMD Radeon R9 200 grafik kartı barındırıyor. Başarılı bir şekilde çalışan kutu, demolarda 1440p monitörde Unigine Heaven benchmarkı ile sergileniyor.





Bu kutular USB Type-C üzerinden bilgisayara bağlanabiliyor ve sahip olduğu teknolojileri kullanıcılara sunabiliyor. Intel bunu tek bir bağlantının tüm bağlantılara hükmetmesi olarak tanımlıyor. Intel kısa süre önce düzenleyici organizasyondan Thunderbolt 3 için USB 3.1 sertifikası almaya hak kazanmıştı.





Son dönemde büyük kutular şeklinde dizüstü bilgisayarlar için harici grafik kartı destekleri ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak bunlar büyük ve hantal bir durumdaydı. Ayrıca belirli bağlantı noktalarının bilgisayarda olması gerekiyordu. Çok ince bir dizüstü modeline sahip olan kullanıcılar Type-C üzerinden Thunderbolt 3 destekli bu tür harici grafik kartı kutularını rahatlıkla kullanabilecek.

http://hexus.net/tech/news/peripherals/85697-thunderbolt-3-external-graphics-demoed-idf-2015/