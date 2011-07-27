Intel: Yeni nesil Atom işlemciler Phenom II'den hızlı olacak

İkinci çeyrekte Atom işlemci satışlarından 350 milyon dolar gelir elde eden Intel'de, Atom SoC Geliştirme Grubu Teknoloji Planlama yöneticisi Bill Leszinske, şirketin geleceğe yönelik planlarını anlattı. 2015 yılında Atom işlemcilerin, AMD'nin Phenom II işlemcilerinden daha hızlı olacağını belirten Leszinske, aynı zamanda entegre grafik performansını ciddi oranda arttıracaklarını ve yeni üretim teknolojilerine hızlı adapte olacaklarını söylüyor.





32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cedarview kod adlı yeni nesil Atom işlemcilerini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, hemen ardından Silvermont kod adlı 22nm Atom işlemcilerini, 2013'te ise 14nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Airmont kod adlı Atom işlemcilerini çıkarmayı planlarken, yeni nesil Atom işlemcilerle 2015'e kadar tabletlerin işlemci ve grafik performansını 10'ar kat arttırmayı hedefliyor.





Artan rekabet koşulları çerçevesinde Atom işlemci geliştirme stratejisinde önemli değişiklikler yapan ve güncelleme planlamasını daha kısa aralıklarla gerçekleştirecek olan Intel, 3D Transistör teknolojisi gibi yenilikçi teknolojiler ile düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü gibi detayların önemli olduğu tablet bilgisayar pazarında rekabetçi olacağını söylüyor.

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini daha önceki röportajında, "RISC mimarisinin egemen olduğu sunucu pazarına giriş yaptığımızda kimse bizim bu başarıya yakalayacağımızı tahmin etmiyordu ancak bugün pazarın lideriyiz ve benzer bir başarıyı akıllı cihazlar için de gerçekleştireceğiz" demişti.