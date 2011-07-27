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Intel: Yeni nesil Atom işlemciler Phenom II'den hızlı olacak

7 yıl
16,7b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İkinci çeyrekte Atom işlemci satışlarından 350 milyon dolar gelir elde eden Intel'de, Atom SoC Geliştirme Grubu Teknoloji Planlama yöneticisi Bill Leszinske, şirketin geleceğe yönelik planlarını anlattı. 2015 yılında Atom işlemcilerin, AMD'nin Phenom II işlemcilerinden daha hızlı olacağını belirten Leszinske, aynı zamanda entegre grafik performansını ciddi oranda arttıracaklarını ve yeni üretim teknolojilerine hızlı adapte olacaklarını söylüyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cedarview kod adlı yeni nesil Atom işlemcilerini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, hemen ardından Silvermont kod adlı 22nm Atom işlemcilerini, 2013'te ise 14nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Airmont kod adlı Atom işlemcilerini çıkarmayı planlarken, yeni nesil Atom işlemcilerle 2015'e kadar tabletlerin işlemci ve grafik performansını 10'ar kat arttırmayı hedefliyor.

Artan rekabet koşulları çerçevesinde Atom işlemci geliştirme stratejisinde önemli değişiklikler yapan ve güncelleme planlamasını daha kısa aralıklarla gerçekleştirecek olan Intel, 3D Transistör teknolojisi gibi yenilikçi teknolojiler ile düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü gibi detayların önemli olduğu tablet bilgisayar pazarında rekabetçi olacağını söylüyor.
Intel tepe yöneticisi Paul Otellini daha önceki röportajında, "RISC mimarisinin egemen olduğu sunucu pazarına giriş yaptığımızda kimse bizim bu başarıya yakalayacağımızı tahmin etmiyordu ancak bugün pazarın lideriyiz ve benzer bir başarıyı akıllı cihazlar için de gerçekleştireceğiz" demişti.

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
intel bu tabloyla 2 şey vurgulamış şimdiki cpu larımız berbat ama ilerde iyi olcak ümidiyle
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acbold 7 yıl
Turkforce
2015e kadar phenom II kalacak mı ki acaba.. Kendi işlemcilerinden örnek verip Core i7 işlemcilerden daha hızlı olacak açıklaması yapamadımı.

aynen aynı şeyi bende düşündüm.ayrıca grafik ve intel kelimesini aynı cümlede görünce hiçbir gerçeklik kalmıyor benim için olay bitiyor :)
Turkforce2015e kadar phenom II kalacak mı ki acaba.. Kendi işlemcilerinden örnek verip Core i7 işlemcilerden daha hızlı olacak açıklaması yapam...
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tahir40 7 yıl
Ben Phenom II X4 kullanmaktayım. Arkadaşlarımın "Çok ağır çalışıyor... Bi format atıver" diye getirdiği Atom işlemcili netbooklar da kullandım. Atomlar 2050de yakalar phenomu... Birine yapabileceğiniz en büyük kötülük atom işlemcili bilgisayar almak. Sinir hastası olur insan...
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X Files 7 yıl
Benim anlayamadığım bir nokta var aslında.

Netbook niçin alınır yani notebook almak ile netbook almak veya akıllı telefon almak veya iphone, ipad, tablet pc veya en basitinden Intel i7 ile i5 arasındaki farkları çok iyi bildiğimizden mi atom u kötülüyoruz yoksa bilmediğimiz için mi bu kadar atıp tutuyoruz.

Bir Iphone fiyatına 4 tane atom işlemcili netbook almak neredeyse mümkün. Veya bir Galaxy S2 fiyatına en az 2 tane netbook almak mümükün. Allah aşkına neyi neyle kıyaslıyorsunuz.
Bir akıllı telefonun tam olarak gücünü şöyle anlayabiliriz. İçerisine 1080 P bir film atıp daha sonra Full HD bir ekrana HDMI portundan bağlayıp çözünürlülüğü de 1920x XXX e alıp filmi o şekilde oynatırsın. O zaman video nun performansına göre yorum yapmak daha akıllıca olacaktır.

Netbookların geneli full HD film için zaten tasarlanmadı. ION platformu çok daha yüksek performans sunmasına rağmen fiyat açısından ve batarya ömrü açısından cazip gelmedi.
Netbookların asıl çıkış amacı, gemide uçakta vs yerlerde interaktif eylemleri yani banka işlemleri, sosyal medya siteleri kısaca internet browserlar tabanlı uygulamaları çalıştırmak için tasarlanmıştı. Şimdi o yük zaten IPad ve muadil tabletlere doğru gidiyor zaten.
1 Yanıt Yanıtla
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x_tol 7 yıl
atom serisi işlemciler oldukça berbat intel elini çabuk tutup birkaç sene içerisinde arttırmalı işlemci güçlerini 2015'te değil.
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basturk9027 7 yıl
Baslıgı gorunce guldum .
ilahi intel :D
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Rock_Rage 7 yıl
Menow
Şu ATom işlemci segmenti için azıcık ARM işlemcilerine bakarak feyz mi desem ders mi desem bişey alsınlar. Adam 3 watt harcıyor, Atom işlemciden 2 kat daha performanslı takılabiliyor.Şimdilere 5 watt harcayan platformlar INTEL E7200 işlemcilerini testlerde geride bırakıyor. INTEL hala diyor ki 2015 de Atom işllemci sınıfında PII lerden üstyün olucaz.Sen 2015 de ARM tabanlı işlemcileri seyredeceksin. Bu gidişle başka da bi halt edemezsin. Çünkü o sırada adamlar 5 watt ile senin en üst segmen işlemcilerine göz dikecekler.ARM den umutluyum. Windowsumuz da 2013 de geldimiydi izleyin cümbüşü...

Kacırdıgın bir nokta var.Arm ile atomu karsılastırmanın bir mantıgı yok ikisi farklı mimari arm tasarımına X86 komut setlerini eklediginde yapısını simdiki ile degistirdiginde ozaman kıyaslayabilirsin.Unutmayın Win8 gelmesi ile arm tabanlı sistemlerde kullanılacak ama bunu arm yapmadı Microsoft sistemi arm için bastan tasarladı.Ben atom iyi demiyorum yanlıs anlamayın sadece farklı seyleri karsılastırıyorsunuz.Suan win 7 nasıl arm tabanlı sistemlerde calısmıyorsa atom işlemcide armnin sundugu avantajları sunamaz.Win8 cıktıgında yine duzgun bir karsılastırma olmayacak cunku X86 tabanlı uygulamalar calısmayacak buda ikisini karsılsatırmayı zorlastıracak.
SAYGILARLA
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WinteR 7 yıl
Süper yorumlar, 2015'de Phenom II'den iyi denmiş, 2015'de optic kristal işlemciler filan kullanayacağız, Atom sınıfında bir işlemcinin, 3 yıl önceki üst seviye işlemcisinden daha iyi olucak denmiş, yani 2008 yılında 2011 yılında Q8000 serisi kalitede olcağı vaadedilmiş olsa halen geçerliliğini koruyan peformans ve güzel bir işlemci demek ki bu en düşük performans sınıfı.
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Menow 7 yıl
Şu ATom işlemci segmenti için azıcık ARM işlemcilerine bakarak feyz mi desem ders mi desem bişey alsınlar. Adam 3 watt harcıyor, Atom işlemciden 2 kat daha performanslı takılabiliyor.
Şimdilere 5 watt harcayan platformlar INTEL E7200 işlemcilerini testlerde geride bırakıyor. INTEL hala diyor ki 2015 de Atom işllemci sınıfında PII lerden üstyün olucaz.
Sen 2015 de ARM tabanlı işlemcileri seyredeceksin. Bu gidişle başka da bi halt edemezsin. Çünkü o sırada adamlar 5 watt ile senin en üst segmen işlemcilerine göz dikecekler.
ARM den umutluyum. Windows'umuz da 2013 de geldimiydi izleyin cümbüşü...
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Mete Can Karahasan 7 yıl
Atom işlemciler sadece netbook çok ergonomik bir aygıt olduğu için alınıyor, yoksa kimsenin intelin performansına kandığı falan yok. 10 yıllardır sattıkları pentiumlardan hiçbir artısı yok. 2015de de AMD'nin fusion serisi yolunu çoktan tutmuş olur, intele kalmaz netbooklar.
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DH Misafiri 7 yıl
First they should think about making them faster then Brazos, and then talk about the future.
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pckopatx 7 yıl
o atom işlemcili netbookları gördüm ya hayatta netbook(minibook) almam
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istanbul2007 7 yıl
palavra atıyolar sadece tlfnumdaki cpu bile atomu 2 ye katla full hd video izletiyor ne diyim daha atom aynı celeron rezıllıgı gibi bişey
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KalemKolik 7 yıl
darkaura
mevcut atomlarin yari performansini vermeyen arm tabletler surekli netbook pazarini kemiriyor hala akillanmamislar 10kat performansdan bahsediyorlar. atomun segmentinde onemli olan mobilite, uzun batarya omru, performans degil. ama anladigim 2015e kadar bunu veremiyecekleri belliki once performansin altini ciziyorlar.

ARM yarı performans olsa bile 1 yıl içinde atomu katlaya katlaya geçecektir.ARM işlemci piyasası inanılmaz hızlı gelişiyor.Atom işlemci gibi kaplumbağa hızında değil
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darkaura 7 yıl
armdaki hizli gelisimin bende farkindayim. arm android ikilisinin gelisim hizi wintel tekeli icin gelecekteki en buyuk tehdit .ama su an yayginlasmasinin nedeni performansi degil mobilitesi. gidisatin altini cizmek icin aradaki performans farkini ornekledim.
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darkaura 7 yıl
mevcut atomlarin yari performansini vermeyen arm tabletler surekli netbook pazarini kemiriyor hala akillanmamislar 10kat performansdan bahsediyorlar.

atomun segmentinde onemli olan mobilite, uzun batarya omru, performans degil. ama anladigim 2015e kadar bunu veremiyecekleri belliki once performansin altini ciziyorlar.
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