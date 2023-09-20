Intel, AMD’nin 3D V-Cache teknolojisini benimsiyor

AMD, Intel’e rol model oldu
En baştan belirtelim, istiflenmiş önbellek veya 3D V-Cache teknolojisi Meteor Lake işlemcileri ile gelmeyecek. Intel, daha sonraki işlemcilerinde bu yöntemi kullanmaya başlayacak. Intel kendi istiflenmiş önbellek teknolojisini müşterilerine de sunacak. Öte yandan Intel'in bu tür bir teknolojiyi benimsemesi mantıklı; 3D V-Cache'in arkasındaki hibrit birleştirme teknolojisi AMD'ye özel olmamakla birlikte TSMC'nin SoIC paketleme teknolojisi tarafından sağlanıyor.
İstiflenmiş önbelleğin AMD için stratejik bir avantaj olduğu, şirketin dünyanın en hızlı oyun işlemcileri olan Ryzen X3D CPU'larına güç vermesiyle kanıtlandı. Ayrıca Genoa-X gibi X serisi EPYC işlemcileri için de güçlü bir katma değer olarak konumlandırılıyor. Görünüşe göre Intel de bu teknoloji ile ilerleyen dönemlerde ringe çıkacak. Burada Intel’in EMIB ve Foveros teknolojilerinin büyük parmağı olacak. Intel'in CEO'su ayrıntılara pek girmese de, şirketin EMIB ve Foveros süreçlerini kullanarak çip kalıplarını dikey olarak bağlamayı planladığını ve böylece silikonun tek bir pakette birlikte iletişim kurmasına izin vereceğini söyledi. Bunların ilk basamağı ise esasında Meteor Lake kod adlı Core Ultra işlemcileriyle atılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.